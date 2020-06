Respuesta de Meneses

Tras el pedido de comunicación elevado por el bloque de Juntos por el Cambio para saber si podían llegar pacientes con coronavirus al Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham Félix Piñeyro" de Junín, el director del establecimiento sanitario provincial, Sebastián Meneses, afirmó: “No hemos recibido ninguna normativa del ministerio de Salud de la Provincia, pero quiero dejar en claro que no es ninguna información oficial. No creo que sea necesario trasladar pacientes del conurbano a Junín y no hemos recibido ninguna directiva al respecto”.

Y agregó: “No tenemos ninguna zona límite, funcionamos en red, dentro de la Región Sanitaria III, hemos recibido pacientes de distintas regiones, pero no está en vista del ministerio esa determinación”.

Los ediles petrequistas solicitaron al directorio del Hospital y al ministro de Salud de la Provincia que informen sobre la posibilidad de que se traigan pacientes infectados de Covid-19 que no pertenezcan a la Región Sanitaria III, específicamente del conurbano.

“El malestar se manifiesta porque dicha posibilidad no se expuso en la Mesa Sanitaria de Junín y ante la situación sanitaria de nuestra ciudad, que no tiene circulación comunitaria del virus”, señalaron los concejales.