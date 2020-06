Tras el caso de Covid-19, Petrecca dijo que la fase 5 queda en "suspenso"

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, afirmó ayer en una conferencia de prensa, realizada en España 37, que debido al caso de coronavirus de un juninense de 45 años que había viajado al Mercado Central, en el conurbano bonaerense, queda suspendido por ahora el tránsito a la fase 5 de la cuarentena, aunque aclaró que siguen funcionando las 39 actividades económicas habilitadas en la ciudad y que continúan las salidas recreativas aprobadas anteayer por el gobierno bonaerense.

"Por ahora no va a cambiar lo que ya fue habilitado, como las salidas recreativas y las actividades económicas, pero nos parece prudente esperar para pasar a la fase 5, para después sí, en conjunto con la Provincia, decidir cómo seguimos", señaló el jefe comunal.

A su vez, dijo que el paciente infectado con coronavirus no presentaba ningún síntoma “cuando pasó por el control” en la Ruta Nacional, a la altura del Destacamento Vial de Junín”.

“Se cumplió el protocolo”

“Se cumplió el protocolo como corresponde y esta persona no solo ha sido aislada, con personal del SAME, sino también en la clínica donde se internó”, afirmó el alcalde de Juntos por el Cambio, que estuvo acompañado en la conferencia de prensa por el secretario de Salud municipal, Carlos Lombardi; el titular de la Región Sanitaria III, Jorge Herce; el director del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín, Sebastián Meneses; el director de la clínica IMEC Héctor Lorenzo, entre otras autoridades e integrantes de la mesa de salud local.

“No estamos exentos, por eso es importante que sigamos cumpliendo con las medidas de higiene y de prevención. Quiero llevar tranquilidad a los vecinos y decirles que se han cumplido todos los protocolos”, remarcó Petrecca.

Y llamó a cumplir con todas las medidas de higiene y prevención, como el uso del tapaboca, el distanciamiento entre personas y el lavado de manos. También recomiendan no compartir el mate.

“Se está trabajando permanentemente con cada contacto y con cada nexo que ha tenido este caso confirmado”, aseguró Petrecca.

“No discriminemos”

Y el funcionario afirmó: “No discriminemos. Nadie va a buscar la enfermedad. Estamos hablando de un virus que tiene una alta probabilidad de contagio. Por favor seamos serios, estamos hablando de un trabajador, de un vecino, que estaba proveyendo mercadería”.

Además indicó: “Hemos tomado medidas estrictas con respecto al ingreso a la ciudad, hemos rechazado 1700 solicitudes de personas que querían ingresar, porque no eran actividades esenciales. Cuando esta persona que se contagió en el AMBA pasó por el control no presentaba ningún síntoma”, dijo.

"Sin circulación viral"

Por su parte, Lombardi afirmó que el hecho de que haya un caso positivo de coronavirus "no significa que haya circulación comunitaria del virus".

Sobre el caso, el funcionario de Salud explicó que el comerciante “ingresó a la ciudad el lunes, había estado en el Mercado Central de Buenos Aires y el miércoles presentó síntomas, como fiebre y dolor de garganta, por lo que se activó el protocolo, se buscó al paciente, se tomó la muestra y en el día de hoy (por ayer) tuvimos el resultado positivo”.

Y amplió: "A partir de allí se activó el protocolo de contactos estrechos del paciente positivo, como familiares, relaciones laborales u otras personas que hayan compartido con el vecino. Del mismo modo, el personal de salud".

“Nos pusimos en contacto con un listado de casi 30 personas que nos suministró el paciente positivo e hicimos contacto telefónico a través de Policía Ecológica. Uno de esos contactos estrechos empezó con una mínima cantidad de síntomas, por lo que esta persona fue hisopada en el día de la fecha (por ayer)”, afirmó.

El secretario hizo hincapié en reservar la identidad del paciente “que está pasando un momento de zozobra importante”.

Además, pidió a la comunidad que se informe exclusivamente por los canales oficiales en los que se lleva a cabo un registro consuetudinario sobre la situación de Junín con respecto a la pandemia del COVID-19 y aclaró: “Que haya aparecido un caso positivo con claro nexo epidemiológico no da lugar de ninguna manera a que se hable de circulación viral”.

En la misma línea, Meneses pidió "no estigmatizar" al vecino infectado y remarcó la importancia de llevar tranquilidad a la población. "Desde el Hospital vamos a seguir trabajando como lo hicimos desde el primer día junto al municipio y las clínicas privadas para que los vecinos de Junín y la zona tengan garantizada la atención necesaria”, afirmó el médico.

"Entramos en una etapa en la que seguramente tendremos más casos con nexo epidemiológico, como ocurrió en Chacabuco, pero con el seguimiento adecuado y el distanciamiento social se pueden controlar. Seguir las pautas de prevención y el compromiso de todos son las herramientas que tenemos para resolver esta crisis", destacó Herce.

El estado del paciente

El doctor Héctor Lorenzo, director de la Clínica IMEC, aseguró que el estado de salud del paciente es “muy bueno” y no tuvo otro síntoma.

Controles "estrictos"

“Nos pusimos mucho más rígidos en los controles de los accesos. Somos el único municipio en la Provincia que exige un formulario a todo aquel no residente en la localidad de Junín”, afirmó Petrecca y advirtió que “los controles en las rutas seguirán siendo estrictos”.

También informó que "se han cerrado preventivamente comercios que han tenido vinculación con entrega de mercadería de este trabajador. Es al solo efecto preventivo".

Trabajos esenciales

Consultado por Democracia, Petrecca aclaró que el comerciante, por pertenecer su actividad a uno de los rubros esenciales, “no tiene obligación de hacer cuarentena”.

No obstante, agregó que sí deben cumplir con los catorce días de aislamiento aquellas personas que no están dentro de las actividades esenciales y que el equipo de seguridad monitorea de manera constante.