Inquietud por el posible envío de infectados al Hospital Interzonal

Los concejales de Juntos por el Cambio de Junín elevaron ayer un proyecto de comunicación al Concejo Deliberante ante la posibilidad de que el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” pueda “recibir pacientes infectados de Covid-19 del conurbano bonaerense”.

“Esta iniciativa se tomó luego de escuchar, con sorpresa, las declaraciones de la concejala Victoria Muffarotto (Frente de Todos)”, dijeron.

Los ediles solicitan al directorio del Hospital y al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, que informen sobre la posibilidad de que se traigan pacientes infectados de Covid-19 que no pertenezcan a la Región Sanitaria III, específicamente del conurbano.

“El malestar se manifiesta porque dicha posibilidad no se expuso en la Mesa Sanitaria de Junín y ante la situación sanitaria de nuestra ciudad, que no tiene circulación comunitaria del virus”, señalaron los ediles petrequistas.

Los concejales manifestaron que “traer pacientes infectados al Hospital de Junín puede traer aparejado el acompañamiento de grupos de personas cercanas a los pacientes, con el peligro de que vengan posibles asintomáticos”.

En el escrito, los ediles consultaron “si hay resolución y/o planificación por parte del ministerio de Salud de la Provincia para derivar infectados de Covid-19 al Hospital. Preguntan por la capacidad potencial de atención de infectados, leves, severos, la capacidad de Terapia Intensiva y la disponibilidad de respiradores. Interrogan por la cantidad de personal disponible para la atención real y potencial, destinado a la atención de pacientes con COVID-19 y, en su caso, si lo puede afrontar la Región Sanitaria III y los posibles casos que se puedan enviar de otras regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires, en especial de la zona del conurbano”.

Protocolos

Atento a los dichos de la concejala Muffarotto, quieren saber “si hay algún protocolo y/o plan de acción por parte del ministerio de la provincia de Buenos Aires para esta situación crítica de infectados de Covid-19”.

Por último, peticionan que se envíe la comunicación al ministerio de Salud bonaerense y al Hospital a los fines que informen por escrito o verbalmente, por medio de reunión ampliada con fecha de reunión a la brevedad posible, de las cuestiones planteadas a la ciudadanía de Junín y a todos los municipios de la Región Sanitaria III.