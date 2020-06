La secretaría de Salud informó que se registraron ayer cinco casos sospechosos de coronavirus, de los cuales se aguarda el correspondiente resultado.

Se trata de tres personas de nuestra ciudad, una mujer de 38 años y otra de 50, ambas con fiebre y dolor de garganta, internadas en clínicas privadas. Otra mujer de 58 años, con un cuadro de neumonía, alojada en el Hospital.

Además hay dos personas no residentes pero hospitalizadas en Junín: un hombre de la localidad de O'Higgins, de 76 años y una mujer, de Martínez de Hoz, de 22 años. Ambos permanecen en clínicas privadas.

Actualmente hay 11 personas cumpliendo el aislamiento preventivo.

Hasta la fecha fueron descartados 203 casos.

Todas las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a países de riesgo, o contacto con ellas, y se encuentran sin síntomas.

Los casos sospechosos de Junín que se sumaron son personas que no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales, se los interpreta como casos sospechosos de COVID-19.

El único caso confirmado en Junín ya recibió el alta médica, y se considera caso recuperado.

El segundo caso recuperado es una persona de la localidad de Alberti, que estuvo hospitalizada en Junín, recibió el alta médica, y ya no se encuentra en nuestra ciudad.

Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir. Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario.