Tamarit: “La tecnología no va a reemplazar la actividad presencial”

El rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, afirmó en una entrevista con Democracia que la educación virtual se implementó "para resolver una emergencia educativa", pero no reemplaza a la educación presencial ni el rol de los docentes "que siempre hay que destacar".

- La posibilidad de hacer los testeos en Junín le ha dado a la Unnoba mucha visibilidad.

- Sí, tuvimos la posibilidad a partir de la convocatoria del ministerio de Salud para poner los laboratorios a disposición. El CIBA de Junín, por la complejidad y por los recursos humanos con los que cuenta, es uno de los que efectivamente puede resolver. Y además en tiempo real, ya que en muy pocas horas se obtienen los resultados. Así que se constituyó en una referencia muy importante en medio de la crisis y también en valorar a toda la universidad con respecto a la importancia de la universidad pública, del desarrollo de la investigación, de los laboratorios, del personal –que no era su especialidad, pero que rápidamente se pudo adecuar-, así que sí, efectivamente es una de las acciones que hemos desarrollado que más visibilidad ha tenido.

- ¿Cree que en este momento de crisis se valora más a las universidades?

- Sí, porque muchas veces es difícil explicar por qué uno sostiene equipos científicos y recursos humanos. Y esto lo que permite es acercar esa brecha. Los que estamos en los sistemas educativos de investigación sabemos por qué los tenemos, pero por ahí para el común de la gente es más difícil poder apreciarlo. En este caso, cuando efectivamente se transforman en una herramienta muy eficaz, rápidamente es una constatación para todos de la importancia de tener un sistema de educación fuerte y un sistema científico que pueda dar respuesta todo el tiempo, pero particularmente en los momentos de crisis.

- Hay una creciente tensión entre la flexibilización del aislamiento y la cuestión sanitaria, ¿cuál es su postura?

- Hay que valorar todo el proceso, porque es muy fácil ahora esgrimir una sentencia sobre este estado de situación, pero esta situación actual no hubiese sido igual sin las medidas que se tomaron hace sesenta días. Entonces yo comprendo todas las angustias, todas las situaciones económicas, sociales que están atravesando todos los sectores, porque esto atraviesa a toda la sociedad, pero lo que uno tiene que tener en claro es que en el proceso uno va tomando las medidas que en cada oportunidad se pueden presentar como la mejor opción. Y que todas tienen consecuencias. Lo que uno no puede pensar es que hay alguna opción que nos va a devolver al estado anterior sin ningún tipo de consecuencias.

- ¿Cree que hay que diferenciar el interior de las zonas con muchos contagios?

- Sí, creo que hay que distinguir a esta altura los lugares donde hay circulación del virus de aquellos sectores donde no la hay. Porque efectivamente son situaciones muy distintas, muy disímiles. Hace unos días en todo el país, sacando la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, hubo trece casos de coronavirus. Entonces no parece razonable tener más de 20 provincias en una cuarentena rígida, que ya no están en esa situación, y este es el juego que propone esta situación. Ir administrando la apertura y el cierre de actividades y sin dejar de trabajar muy fuertemente en lo básico que es la distancia social y la higiene. Esto no hay que abandonarlo porque es la principal estrategia que tenemos. Hay distintas expectativas que hay que ir administrando, pero entendiendo que estamos en el medio de esta situación y que no se avizora que, rápidamente, podamos encontrar una solución definitiva.

- Y la región, ¿cree que avanza razonablemente en la flexibilización?

- Creo que hasta acá avanza razonablemente, acá lo que el común de la gente quiere es la consistencia y la coherencia entre las decisiones y la realidad. Y todos tienen que entender que se puede plantear la apertura de algunas actividades y que eso puede retroceder también.



- Vuelve a cobrar fuerza la división de la provincia, ¿qué opina?

- Yo lo que creo es que hay que atender las realidades tan disímiles. No podemos pensar que hay una misma política en casi ninguna de las funciones esenciales del Estado: seguridad, salud, educación, vivienda. La realidad de Los Toldos y de Esteban Echeverría es completamente disímil. Ahora, no creo que eso lo vaya a solucionar la división administrativa. Las provincias se constituyen de múltiples cuestiones, no solo la decisión administrativa que formula un límite bastante arbitrario. Hay toda una cultura, historia, intereses comunes que me parece que han convivido. Por otra parte, en esta circunstancia de crisis uno siempre tiende a echarle la culpa a otro, como creer que la Provincia tiene una limitación por el desarrollo del conurbano, ya que esto realmente no lo soluciona una estrategia jurisdiccional sino una estrategia política, que es darle condiciones mínimamente básicas y razonables de vida a todos los que viven en el conurbano. Mucho más ahora, que es absolutamente inoportuno plantear cualquiera de estas cuestiones.

- La educación a distancia y las nuevas tecnologías han evidenciado sus limitaciones.

- Estos momentos, tan distópicos de la humanidad, plantean un escenario donde todas las especulaciones y el impacto de la tecnología adquieren un volumen importante. Jaim Etcheverry el otro día nos decía que en el mundo en el que todos tengan acceso a la educación tecnológica, los que tengan más dinero van a tener profesores presenciales, porque efectivamente eso no se va a poder reemplazar. Sí creo que vamos a sistemas en los cuales la tecnología va a avanzar mucho en las aulas, pero no va a reemplazar la actividad presencial. Lo que hicimos en las universidades fue resolver una emergencia educativa, con los instrumentos que teníamos a mano, y en el caso de la Unnoba la respuesta fue muy buena, estamos muy satisfechos, pero entendiendo esto, que hemos salido a reparar una emergencia y no que estamos construyendo un sistema que va a reemplazar a otro.