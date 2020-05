Dirigentes políticos de Junín analizan el escenario sanitario y económico

Una pregunta atraviesa las conversaciones, los análisis, los debates políticos en nuestra ciudad. ¿Fue exitosa la cuarentena obligatoria por el coronavirus? Es que el impacto del aislamiento obligatorio sobre una economía nacional ya de por sí en recesión y sobreendeudada abrió una discusión que, en paralelo a la cuestión sanitaria, impulsó la flexibilización y la apertura progresiva de distintas actividades con el objetivo de aminorar el daño sobre la producción y el comercio.

En este contexto de creciente complejidad, de medidas que muchas veces parecen contradictorias, justamente, por tener que encontrar un dificultoso equilibrio entre el cuidado de la salud y de la economía, Democracia consultó a dirigentes políticos locales para analizar la nueva fase de la cuarentena y el día después de la pandemia.

Juntos por el Cambio

La concejala petrequista Melina Fiel afirmó a este diario: “La realidad es que primó la vida y lo sanitario, y cada vecino de Junín y del país hizo un esfuerzo enorme en estos cuarenta días por tratar de sostener este aislamiento obligatorio. Creo que en esta etapa, que es la cuarta, puede coexistir lo sanitario y lo económico. A partir del lunes abren en nuestra ciudad las concesionarias y en la mesa local de salud se van a evaluar nuevos protocolos, que serán enviados a la Provincia”.

Y amplió: “Creo que vamos a tener que aprender a convivir con este virus, por lo menos hasta que esté la vacuna, y no destruir la economía totalmente, porque hay un montón de familias que necesitan trabajar y subsistir. Se incrementó muchísimo el pedido de ayuda alimentaria por la pandemia, vecinos que lo único que tenían como fuente de ingreso era su trabajo, que no recibían ninguna ayuda del Estado, pero al estar encerrados, sin poder producir, se vieron limitados”.

“Creo que hemos sido una muy buena oposición, lo hemos visto a Horacio Rodríguez Larreta sentado con el Presidente y el gobernador Axel Kicillof. Y en el ámbito local hemos coordinado la ayuda con Victoria Muffarotto.

“De acá en adelante van a tener que coexistir los dos aspectos, el económico y el sanitario, y la responsabilidad es de cada uno como ciudadano. Vamos a tener que ser ciento por ciento responsables y convivir con el virus –como dicen los expertos- como si fuésemos portadores, ya que de esa manera vamos a estar cuidándonos y cuidando al resto”, afirmó.

“Se priorizó la vida y creo que fue un gran avance, pero ahora es necesario reactivar la economía, porque después de esto muchos negocios no van a poder abrir, porque el impacto económico es muy fuerte”, consideró.

Por su parte, Rodrigo Esponda, presidente de la Coalición Cívica y dirigente agropecuario, afirmó: “La cuarentena creo que fue sumamente exitosa, según los números del Gobierno. Sin ningún lugar a dudas complica la economía y lo peor está por venir. Pero no sé si se podría haber levantado antes, a lo mejor el fin de semana anterior se podría haber empezado a liberar en el interior del país, sobre todo porque el 86 por ciento de los casos está en el AMBA. Me parece que diez o quince días antes se podrían haber comenzado a levantar los bloqueos económicos”.

Frente de Todos

José Bruzzone, concejal del Frente de Todos, afirmó a este diario: “La opción entre salud y economía fue siempre falsa. No hay ningún país que no haya pagado económicamente, haya tomado la decisión que haya tomado. Después hay que considerar hasta factores culturales y sociológicos: Argentina no es Estados Unidos, que puede seguir trabajando con camiones de muertos desfilando por una avenida. Nuestro país hubiese entrado en shock ante un escenario de esas características. Es por eso que fue sumamente acertado dictar esa cuarentena tan tempranamente, que nos ahorró tantas muertes, tantos contagios y nos permitió el tiempo necesario para preparar el sistema de salud”.

Y agregó: “Seguramente lo que viene ahora es afrontar muchos más contagios, una presencia mucho más real del virus circulando entre nosotros, con la posibilidad de dar una mejor respuesta”.

“Para una pyme es muy duro seguir trabajando en estas condiciones, pero la alternativa no era seguir como se estaba trabajando antes de la cuarentena. Si yo tengo cinco o diez empleados, y el factor de contagio es que se duplicaban los casos cada tres días -como era antes de tomar las medidas de aislamiento-, el primer día que me entre un empleado contagiado, a los tres días tengo tres, a los seis días, tengo siete, y a los pocos días tengo a todo el plantel contagiado. No era producir o aislarse, no era esa la opción. La opción era si seguías produciendo, hacete cargo de lo que se te venía”, afirmó.

“Las voces críticas que, aún hoy, ante toda esa evidencia, siguen cuestionando esta medida, y proponen que tenemos que volver a la más absoluta normalidad, son tipos que nunca se van a exponer. Si uno mira en Suecia, la mayor parte de los muertes corresponden a inmigrantes árabes y africanos, que son los que hacen el trabajo peor pago, que son los más vulnerados del sistema, aun en Suecia. En Norteamérica se murieron los negros, mucho más que los blancos. En China ocurrió exactamente lo mismo. Los que hoy te quieren mandar a laburar son justamente aquellos que saben que van a estar en una caja de cristal, protegidos, y generando plusvalor mientras sus obreros corren la suerte que les toque”, cuestionó.

Por su parte, el concejal meonista Maximiliano Be-restein señaló a este diario: “Aquellos que plantean que esta es una discusión entre la economía y la salud buscan sacar ventaja en este contexto, y me parece que hay queser muy cuidadoso. Es un gobierno que ha estado atento a todos los sectores de la economía, generando cientos de medidas, tanto para aquellos que no tienen ningún vínculo con el trabajo y están recibiendo el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como aquellas empresas que no pueden costear los salarios de sus empleados y el Gobierno está ahí generando el salario complementario".