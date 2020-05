En cuarentena: los cumpleaños de chicos y grandes ahora se festejan por Zoom

Las charlas, los encuentros cara a cara, el abrazos, o la simple compañía con gente querida, familia y amigos es tal vez de lo que más se extraña en los días de aislamiento preventivo y obligatorio -que ya suman más de cincuenta y que se extenderá hasta el 24 de mayo-.

Muchas de las rutinas en casa se vieron modificadas y, como un paliativo, la virtualidad se convirtió en una herramienta clave para intentar mantener una especie de cercanía con los afectos, en su mayoría a través de videollamadas con aplicaciones como WhatsApp, Skype o Zoom.

Las fechas especiales como cumpleaños o aniversarios son las que hoy más que nunca nos hacen añorar el compartir momentos y tal vez por ello, grandes y chicos se animan hoy a festejar a distancia. Pero solo es una distancia física, porque la cercanía del corazón sigue intacta.

El cumple de Isa

Los 12 años de Isabella llegaron en plena cuarentena pero sus papás no quisieron que fuera un día más.

Además de la torta de cumpleaños y los cupcakes que le preparó su mamá María Elena, una experta en la materia, también se organizaron distintas videollamadas con sus amigos, compañeros y, claro, con la familia.

“Nos pareció una linda idea que pudiera compartir su día de cumple, aunque fuera de manera virtual, con sus amigos y la familia”, contó María Elena a Democracia.





Sorpresa para Tobías

El pasado 7 de mayo, Tobías cumplió 10 años y pudo tener su festejo virtual con compañeros, una sorpresa en casa para que pudiera compartir su día especial con amigos, según contó su mamá Patricia.

Con torta y festejo a través de videollamada, Tobías, el anfitrión, pasó un día diferente al que acostumbraba en otros cumpleaños, años anteriores, pero según Patricia, “se divirtieron y la pasaron muy lindo”.

“Con lo que se está viviendo, como papás tratamos de que no pierdan el contacto y nos pareció una buena idea”, aseguró Patricia.

“Resignificar afectos”

Mariel Di Mastrogirolamo cumplió años el 26 de abril y tuvo un festejo más que impensado en plena cuarentena.

No solo recibió una torta de cumpleaños por delivery, de parte de su hijo que vive en Buenos Aires, sino también otros regalos con la misma modalidad, además de mensajes y saludos.

“Fue un hermoso cumpleaños por lo inesperado. Vivo sola y no pensé que iba a festejar”, aseguró en diálogo con Democracia.

“Todos los afectos se acercaron, a través de videollamadas o videos. Realmente me cargó de energía”, contó.

Sin dudas la situación actual generó emociones nuevas: “Me permitió resignificar afectos. Fue inesperado, lindo, hermoso por todo lo que generaron y se esmeraron para hacerme sentir el afecto. Mi hijo sobre todo, pero además quienes me quieren y tenían ganas de estar, lo hicieron”.



Contrario a lo que podría pensarse, en tiempos de pandemia y confinamiento, Mariel asegura: “En ningún momento de ese día me sentí sola”.

De hecho, no dudó en compartir su alegría en Facebook: “Fue un gran festejo, un festejo virtual que se disfruta afectivamente. Un día llena de afectos, de emociones, de alegrías, de sentires. Un día donde me hicieron muy feliz. Son todos muy generosos con el afecto que me brindaron”.

Además agradeció a su familia, amigos y compañeros, pero sobre todo a la vida, en un cumpleaños distinto, en cuarentena.