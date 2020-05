Afirman que en esta pandemia, "las mujeres llevan la peor parte"

Las diputadas provinciales de Juntos por el Cambio, Laura Ricchini, Susana Lazzari y Rosío Antinori, mantuvieron un intercambio con Fabiana Tuñez, exdirectora de INAM, distinguida entre las 100 personas más influyentes del mundo en materia de género según un ranking realizado por Apolitical.

Además, participaron del encuentro virtual más de 100 mujeres dirigentes políticas de toda la provincia de Buenos Aires.

Las legisladoras provinciales presentaron de forma conjunta un paquete de proyectos relacionados a la gestión de recursos destinados a distintas políticas de género durante la pandemia generada por el Covid-19.

Los proyectos surgieron de los innumerables reclamos que afloraron durante la reunión, de la que participaron mujeres de todos los puntos de la provincia de Buenos Aires.

Lazzari apuntó que “este tipo de encuentros virtuales sirven para estar al tanto del estado de situación de los distintos municipios y desde ahí gestionar lo que haga falta de acuerdo con las necesidades y reclamos. El interior tiene su lógica y así hay que entenderla para llevar soluciones reales”.

Al respecto, la Dra. Antinori señaló: “La crisis que estamos viviendo ha hecho que las agendas y prioridades políticas y sociales cambien y se reorienten para dar respuestas a dichas necesidades. En este sentido, es imprescindible tener en cuenta la perspectiva de género, para que las medidas que se adopten en el corto, medio y largo plazo sean lo más efectivas posible. El problema es que, a más de cuarenta días de comenzado el aislamiento no se sabe nada con respecto a medidas que cuiden y garanticen los derechos de las mujeres.

En ese sentido, las legisladoras de la oposición han presentado varios proyectos solicitando respuestas del Poder Ejecutivo sobre qué medidas con perspectiva de género se han incorporado a las políticas desarrolladas e implementadas en el marco de la pandemia.

Por su parte, Ricchini aseguró: “Contamos con la Línea 144, pero están dejando salir de las cárceles a los presuntos agresores de estas víctimas. Tenemos la Ley Brisa, pero en medio de esta crisis económica y sanitaria que estamos atravesando, los pagos no están regularizados. En definitiva, muchas de las herramientas ya existen, pero no se conocen o no se quieren implementar correctamente”.