En Junín ya hay faltantes de cigarrillos y los fumadores optan por armarlos

El faltante de atados de cigarrillos ya es una realidad en Junín y todo el país. Es que no fueron considerados por el Gobierno nacional como producto esencial cuando se decretó el aislamiento obligatorio por el coronavirus. A causa de esta decisión, las tabacaleras cerraron sus plantas.

El desabastecimiento tuvo su origen en el parate que sufrieron las fábricas y las limitaciones del transporte desde el inicio de la cuarentena. Además, las distribuidoras se quedaron sin stock de principales marcas y las más económicas.

Quienes pudieron stockearse soportaron la demanda de sus clientes por un lapso más extenso en el tiempo, pero no fue suficiente.

Es por eso que, en nuestra ciudad, los cigarrillos armados volvieron al ruedo. Los lugares habilitados indicaron que de vender uno o dos paquetes por día (a tradicionales fumadores), pasaron a comercializar 20 packs diarios.

“Los precios varían entre 150 y 500 pesos los paquetes de 25 a 50 gramos”, comentaron. Por su parte, el paquete de filtros ronda los 200 pesos (trae 150 unidades) y el pack de papel, 30 pesos.

Esta situación se extenderá en el tiempo, ya que no hay fecha prevista para la reapertura de las fábricas. Por lo pronto, la producción no será posible hasta el 10 de mayo (fin de la etapa vigente en la cuarentena).

“Piden reactivar la producción de tabaco”

El presidente de la Unión de Kiosqueros de la Argentina, Adrián Palacios, reclamó al Gobierno permitir la producción de tabaco y advirtió que "más de 10 mil comercios van a cerrar" por desabastecimiento de cigarrillos.

Tras el decreto de aislamiento social obligatorio del 20 de marzo pasado, el Gobierno prohibió la producción de cigarrillos, concentrada en Massalin Particulares y British American Tobacco.

Palacios señaló que los kiosqueros dependen de la venta de cigarrillos "para seguir sobreviviendo, porque su venta representa más del 50% de la rentabilidad de los comercios".

"Más de 10 mil kioscos que dependen de esa venta no van abrir porque no pueden pagar el alquiler y los servicios de luz y no hay ventas", dijo Palacios.

"Los kiosqueros hemos vendido todo el stock de cigarrillos y las ventas bajan porque el que viene a comprarlos también se lleva otros productos", explicó el presidente de UKRA.

Palacios sostuvo que las empresas tabacaleras "presentaron un protocolo de seguridad sanitaria para la producción y distribución y si se permite producir, en 48 horas podrían comenzar a distribuirse a todo el país y eso nos ayudará a los kiosqueros y al Estado".

El dirigente recordó que el 80% del precio de venta del atado de cigarrillos son impuestos que recauda el Gobierno, "que podrían ayudar al sistema de salud en esta emergencia".

Señaló que UKRA envió notas a las autoridades de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, donde funcionan casi 50 mil kioscos, para que apoyen el reclamo de vuelta a la producción de cigarrillos.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Concesionarios de Kioscos de San Juan, Claudio Rymsza, indicó que en la provincia los cigarrillos aumentaron un 5% y prevén que para la semana que viene se queden sin stock.

El desabastecimiento del producto también preocupa en Mendoza, donde el tesorero de la Cámara de Kiosqueros, Gustavo Suárez, explicó que en los comercio "solo quedan algunas segundas marcas y muy poco de las más populares, pero después de esta semana no sabemos qué va a pasar".