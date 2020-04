El municipio atribuyó la baja del delito a "la menor circulación de personas”

A través de una conferencia de prensa en la secretaría de Desarrollo Económico, el jefe de Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, anunció que la ciudad entra en una nueva fase del aislamiento social preventivo y obligatorio al no poseer por el momento circulación comunitaria del virus. En este sentido, fueron elevadas algunas actividades y servicios a autoridades provinciales y nacionales para que sean habilitadas, entre las que se encuentran obras particulares de construcción, peluquerías, martilleros, compañías de seguros, agrimensores, comercios de electricidad, profesionales de ciencias económicas, kinesiólogos, terapistas físicos y ocupacionales.

Cabe aclarar a la comunidad que dichas actividades no podrán realizarse hasta no contar con la debida autorización de Provincia y Nación.

Al inaugurar la conferencia, el intendente Petrecca expresó: “En primer lugar quiero agradecer a todos y cada uno de los juninenses por el esfuerzo y comportamiento que han demostrado en el cumplimiento de este aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esto para nada fue en vano, sino que en los próximos días nos permitirá dar nuevos pasos que no pueden poner en riesgo todo lo que hemos logrado”.

Estamos más sólidos como comunidad para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Pablo Petrecca Intendente de Junín.

Entendemos la necesidad de las salidas recreativas, pero aún no es el momento oportuno. Pablo Petrecca Intendente de Junín.

“Comienza una nueva etapa en Junín, en la que más que nunca vamos a requerir del esfuerzo y el buen comportamiento de todos. Estamos más sólidos como comunidad para hacer frente a la pandemia, pero esto desde ningún punto de vista significa que hemos logrado el objetivo”, aseguró. Y advirtió: “Si nos relajamos, si no entendemos que esto continúa y no cumplimos con las normativas, podemos volver a una etapa inicial y eso sería un retroceso para todos”.

“Cada excepción de actividades que hagamos de ahora en adelante debe pasar primero por la Mesa Sanitaria, en la que se discute y evalúa si determinada actividad cumple con los protocolos y no pone en riesgo la parte sanitaria de nuestra comunidad. En caso de aprobarse, la petición se eleva a Provincia de Buenos Aires que, junto con el Gobierno nacional, dan la confirmación definitiva”, explicó.

Salidas recreativas

"Entendemos la necesidad de las salidas recreativas, pero consideramos que aún no es el momento oportuno para hacerlo, por lo que hemos decidido privilegiar actividades económicas y ciertos rubros comerciales que están pasando un muy mal momento”, afirmó el jefe comunal. En línea con esto, detalló que las actividades elevadas a Provincia para que sean autorizadas son “obras particulares de construcción, peluquerías, martilleros, compañías de seguros, agrimensores, comercios de electricidad, profesionales de ciencias económicas, kinesiólogos, terapistas físicos y ocupacionales”, agregó.

Situación sanitaria

Petrecca también especificó que “hoy en Junín tenemos ocho casos aislados de manera preventiva, dos casos sospechosos, uno que no es de nuestra localidad, dos casos recuperados que son de público conocimiento y 71 descartados. Además, 512 personas han cumplido con el aislamiento de manera obligatoria. Todavía no tenemos circulación comunitaria del virus, lo que nos permite avanzar en una nueva etapa”.

“Contamos con una infraestructura sanitaria pública y privada fortalecida para atender los casos de Covid-19, con camas, respiradores y con personal de médicos y auxiliares. A esto se le suma la virtud de contar con un laboratorio en la ciudad de Junín que nos permite tener los resultados de los test en menos de 24 horas, lo que da tranquilidad a las personas y permite administrar la disponibilidad de camas. Además, debemos sumar los centros de atención intermedios que hemos dispuesto en el Hospital, en la Secundaria de la Unnoba y en el complejo Pioneer”.





Seguridad

Andrés Rosa, secretario de Seguridad comunal, destacó: “Entramos en una nueva etapa y esto significó en materia de seguridad hacer un rediseño. Hace 48 horas, el ministro de Seguridad de la Provincia indicó que ‘el cumplimiento de la cuarentena no es un control policial, sino de conciencia y responsabilidad de cada uno de los ciudadanos’. En el marco de estas palabras y en las resoluciones adoptadas por dicho Ministerio, tuvimos que levantar los dos controles que teníamos en los pasos a nivel de Rivadavia y Primera Junta, como consecuencia de que la policía está imposibilitada de hacer cualquier control de cuarentena”.

“Nuestra principal preocupación eran los controles en las rutas y para ello el intendente tuvo innumerables comunicaciones el fin de semana para reorganizar el trabajo. Contamos con cuatro puestos de control: uno en Seguridad Vial, el segundo en la Ruta 65, el tercero en la Ruta 188 y Pastor Bauman y el cuarto en la Ruta 188, a la altura del Aeródromo. En este rediseño, movimos a Gendarmería a la Seguridad Vial o Caminera. También la propia policía de seguridad vial, que hace los controles de tránsito, se tuvo que retirar del control de la ruta. A su vez ocupamos la Ruta 188 y mantuvimos el control en Pastor Bauman y el Aeródromo con nuestro personal de la agencia de Seguridad Vial. Ahí contamos con unos 30 agentes que es todo el personal que tenemos”, agregó.

“Ellos están siendo acompañados por personal de salud, por Policía Ecológica, Policía Siniestral y Bomberos, que están disponiendo de un efectivo de cada fuerza en cada uno de los puestos, durante las 24 horas. Con este personal seguimos haciendo las declaraciones juradas, toma de temperatura y todo el relevamiento sanitario de las personas que ingresan a la ciudad”, añadió Rosa.



Seguidamente, el funcionario informó que desde el 17 de abril, momento en que la Policía Ecológica comenzó a tomar declaraciones juradas, “hubo 335 juninenses que no estaban en nuestra ciudad, de los cuales 187 vinieron de lugares sin transmisión y 148 vinieron de lugares con transmisión de virus, por lo cual están siendo seguidos por el área de Salud y Seguridad a través de contactos telefónicos”.

Rosa también expresó que “en esta nueva etapa, nuestra policía de Junín produjo 275 detenciones en el marco de la violación de la cuarentena. Hubo 711 notificaciones de formación de causas y 26 detenidos por otros delitos. Este no es un dato menor, ya que la policía tuvo que cumplir con su rol. Ahora la policía no puede hacer control de cuarentena”. Luego, aprovechó la oportunidad para decir que “en Junín la baja del delito fue de la mano de la baja de la circulación de personas, ya que hubo un 66% de los juninenses que dejaron de circular en esta etapa y ese porcentaje fue la baja del delito”. “Esta medida que se tomó nos apena, porque se venía haciendo una gran tarea de los juninenses y en especial de las fuerzas de Seguridad que durante 37 días hicieron un gran esfuerzo. Fueron 150 efectivos policiales que se destinaron para los controles internos y en la ruta”, detalló.