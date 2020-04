Estado de alerta entre los trabajadores que realizan la recolección de residuos

En la víspera, el Sindicato de Choferes de Camiones y Afines, Seccional Junín, organizó una asamblea de trabajadores de Ashira, que están en estado de alerta ante una posible reducción de la frecuencia de trabajo.

La convocatoria se hizo en el predio que ocupa la empresa recolectora, en colectora de Ruta Nacional 7 y Ramón Hernández. En el lugar, el gremio explicó a los trabajadores las negociaciones que están llevando adelante tanto ante el municipio como en la empresa.

“Si se accede a reducir en un 20 por ciento la frecuencia de trabajo de los recolectores de residuos, quedará basura en la calle, porque es imposible que los empleados puedan cumplir su trabajo en tiempo y forma”, dijo el secretario general del gremio con sede en Junín, Miguel Gauna.



Reducción

Respecto a si había novedades por los reclamos al municipio para que revea la decisión de reducir los pagos a Ashira para bajar costos del servicio, el dirigente respondió que no. “En las reuniones que mantuvimos con el intendente Petrecca siempre nos manifiesta que los costos de la empresa son muy altos. Por ahí está ‘preparando el terreno’ porque en septiembre se abre una nueva licitación, se termina el contrato entre el municipio y Ashira”, explicó.

“Tienen la ayuda de la Provincia y el gremio de Choferes también se ofreció a colaborar en lo que podamos. Sabemos que tuvo algunos contradichos con la empresa porque ya asumió que la empresa le va a reducir el 20 por ciento de la frecuencia en los recorridos de recolección de residuos. Nosotros no vamos a permitir una reducción del personal”, apuntó Gauna.

El dirigente dijo que los empleados no podrán hacer la recolección como hasta ahora. “Ellos no tienen que correr, sino hacerlo a paso vivo y va a quedar basura en la calle, porque algo que realizan en un día, necesitarán hacerlo en dos. Los muchachos corren entre 260 y 270 cuadras todas las noches”, manifestó Gauna.

El dirigente estimó que la recolección de residuos quiere ser limitada por la Municipalidad. “Ahora el gremio tiene que salir a pelear porque somos responsables ante los trabajadores. Nosotros también estamos presionando a la empresa porque no podemos permitir ninguna baja ni suspensiones, ni baja de frecuencia, que no la van a hacer, porque están al límite”, destacó Gauna.

Vale mencionar que en la empresa Ashira trabajan alrededor de 120 empleados, que están afiliados al Sindicato de Choferes de Camiones y Afines.



El gremio

En cuanto a la situación de los trabajadores de Choferes, Gauna dijo que en general estaban bien, con sueldos muy por arriba del común de la gente, pero que igualmente las repercusiones “se sienten” y hay un ajuste en los gastos.

“Veníamos bien, con una cosecha del agro importante, las empresas de combustibles trabajando a full, pero después de la pandemia hay muchas que han reducido las frecuencias de los viajes, principalmente las referidas a la venta de combustible”, acotó.

Sobre la obra social, con sede en Remedios de Escalada de San Martín 284, el dirigente dijo que estaba funcionando bien, pero en esta cuarentena la atención se hacía en horario reducido, de 9 a 13 y solo para las urgencias.