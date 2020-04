Nueva etapa de la cuarentena: hoy se reglamentarán horarios y exceptuados

El último decreto de necesidad y urgencia (DNU) 355-2020 publicado por el presidente Alberto Fernández habilitó nuevas actividades y servicios durante la nueva etapa de cuarentena. Desde hoy podrán abrir los talleres mecánicos y gomerías, de “mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas", para atención especial, pero no de particulares.

En ese sentido, el intendente Pablo Petrecca brindará una conferencia de prensa desde las 10 dando a conocer la nueva reglamentación de los horarios.

Según pudo conocer Democracia, se extendería hasta las 22 el horario para los delivery de alimentos.

Asimismo atenderán los bancos, con turnos y podrán circular quienes tengan una discapacidad física o motriz y necesiten poder salir a realizar actividades.

Hasta hoy, salvo nuevos cambios, los comercios autorizados abrirán todos los días, de 7 a 17; los delivery de locales gastronómicos lo harán de 7 a 22 y en el horario de 12 a 15 se permite la distribución de paquetería, de lunes a viernes.

Los nuevos exceptuados se suman a las farmacias, supermercados, kioscos, estaciones de servicio, carnicerías, despensas, fábricas de alimentos, medios de comunicación y fuerzas policiales, entre otros sectores.

Asimismo, ya se encuentran habilitados los corralones de venta de insumos para la construcción. También se sumarán aserraderos, fábricas de productos de madera, colchones, viveros, mutuales y cooperativas de crédito, de 9 a 12.

Talleres y gomerías

Mariano Vila, del taller Cirigliano, explicó a Democracia que en la nueva excepción, se les permite atender de 7 a 15, pero no será una apertura al público.

“Se realiza a portón cerrado y no se atiende a particulares”, aclaró. “Solo a los rubros exceptuados como alguien del sector del campo, o médicos, quienes tienen permitido circular y tal vez tienen problemas con su vehículo”.

“Es algo que pedimos por eso y además en algunos casos, teníamos el vehiculo dentro del taller cuando se ordenó el cierre”, explicó.

Por su parte, desde la Gomería Miramar, Omar Franco, destacó que comenzarán a trabajar con control en el ingreso.

“Un solo auto entrará a la playa y se esperará fuera, y se ira fumigado”, explicó.

Sobre la situación, Franco destacó que “está difícil para todos, estar cerrado es complicado, yo no tengo ningún beneficio. Lo que ingresa el trabajo diario”, pero aseguró que “hay que respetar las medidas dispuestas”.

Cabe destacar que tanto talleres como gomerías cuentan con agua, lavandina, alcohol en gel, agua con jabón.

Corralones

Gabriel Mugavero, gerente de Fortehouse destacó que los corralones comenzaron a trabajar el pasado 6 de abril, según el decreto y la medidas a nivel nacional.

“Se trabaja de lunes a viernes de 9 a 12 y de 12 a 15 se realizan las entregas, pero no se trabajan los sábado”, explicó.

La atención es para todo el público, con los recaudos de disantanciamiento y a su vez se mantienen las ventas y consultas por redes y whatsapp.

Si bien los albañiles y constructores no están autorizados a trabajar, hasta hoy, “hay mucha gente que pinta o hacer arreglos provisorios en su casa”.