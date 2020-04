Las ventas minoristas cayeron un 50 por ciento en marzo por la cuarentena

Marzo fue un mes atípico: con 19 días de actividad ya signada por el Covid-19 y 12 días en cuarentena, la caída en la actividad comercial e industrial fue muy abrupta.

Raúl Parejas, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín, coincidió con la información vertida ayer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sobre la pronunciada baja de la actividad en marzo último, con una caída del 48,7 por ciento, comparado con igual mes del año pasado.

“En marzo se venía trabajando muy bien hasta el 15, cuando se cortó la actividad. Veníamos bien principalmente los de rubros referidos a la escolaridad, como librerías, zapaterías, tiendas de ropa”, manifestó el titular de Comercio e Industria.

“En mi caso, el trabajo me bajó un 70 por ciento hasta el viernes 20 que se decretó la cuarentena y la inactividad fue total en casi todos los rubros. Fue realmente muy grande la pérdida que hubo porque, si bien es cierto no fue un mes entero de inactividad, estuvimos 14 días totalmente cerrados, excepto los comercios autorizados como supermercados, almacenes, ferreterías, farmacias y demás. Los demás estuvimos totalmente cerrados y las pérdidas fueron muy grandes”, reiteró Parejas.

“No se alcanzan a cubrir los cheques porque muchas empresas estuvieron paradas y algunas siguen así”.

Reclamos

“Estamos reclamando una ayuda a los bancos. Pedimos al gobierno que interceda para tener créditos accesibles, sin muchas trabas. Queríamos un interés del cero por ciento, pero habrá con un 24 % de interés. Precisamos el préstamo, por lo menos, con cuatro meses de gracia porque de otra manera va a complicar mucho la situación”, explicó el dirigente de Comercio e Industria.

“Los bancos ganaron mucha plata con las PyMes, con los bonos y llegó la hora que nos ayuden. Nosotros, desde la Cámara, por intermedio de centros comerciales, hacemos movimientos constantes para incentivar un poco la venta, pero en estos casos estamos muy complicados porque hay un montón de comercios que todavía no pudieron abrir”, apuntó Parejas.

Siguiendo con el tema bancario, Parejas dijo que, ante la apertura de los bancos, los cheques empiezan a entrar al circuito y con eso los problemas para las PyMes. “No se alcanzan a cubrir los cheques porque muchas empresas estuvieron paradas y algunas siguen así”, dijo.

Además, adelantó que esta semana tendría una reunión con el intendente Pablo Petrecca para evaluar la situación del sector. “El diálogo es permanente. Tenemos una carpeta de propuestas para el Intendente”, dijo.

A nivel nacional

A raíz de la pandemia por el coronavirus y la respectiva cuarentena obligatoria ordenada por el Gobierno nacional, las ventas minoristas pymes cayeron un 48,7 por ciento en marzo, frente a igual mes del año pasado, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El descenso, tanto en la modalidad online como en locales físicos, fue brusco y se debió a que hubo actividad solo hasta el 19 de marzo, pero ya marcada por la presencia y los cuidados de los consumidores ante el Codvid-19, y luego llegó el aislamiento obligatorio.

La CAME estimó que "por cada día de aislamiento preventivo en marzo el comercio minorista perdió ventas por 10.360 millones. de pesos", al tiempo que "sólo el 24% de los negocios pudo cubrir la totalidad de sus cheques y el 74% de las pymes cree que una vez finalizada la cuarentena tardarán más de cinco meses en volver a la normalidad".

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 48,7% en marzo frente a igual mes de 2019, medidas a precios constantes.

Así surge de la medición de CAME en base a 1.100 negocios de todo el país relevados entre el miércoles 1 y el viernes 10 de abril por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país, Gran Buenos Aires y la Capital Federal.

Las ventas estuvieron muy marcadas por la restricción de circulación de gente y luego la cuarentena que obligó a cerrar a gran parte de los rubros.

En ese contexto, la crisis alcanzó a todos los sectores, pero se profundizó entre aquellos que no pudieron trabajar.

Según la encuesta realizada a los comercios relevados, el 44% no pudo cubrir ningún cheque desde la cuarentena, y sólo un 24% cubrió la totalidad.

En cuanto a las líneas de ayudas y crédito anunciadas, no terminan siendo un gran aliciente para los comercios pymes, ya que las líneas al 24 por ciento no las solicitó el 71% de los encuestados, en buena medida porque no creen que las consigan o les parecen costosas. En cambio, solo el 3% las obtuvo y sin inconvenientes.

Más expectativas hay en las ayudas para pagar salarios, debido a que el 45% de las pymes consultadas planea solicitarlas.

Un último punto relevado fue el plazo esperado para la recuperación de la empresa, donde el 5,5% cree que ese proceso tardará más de seis meses.

Sólo el 6,3% de los comercios cree que la recuperación post cuarentena no llevará más de 2 meses.