Medidas preventivas para cuidar los vehículos en medio de la cuarentena

La pandemia de coronavirus y la orden del Gobierno de aislarse preventiva y obligatoriamente hasta el 26 de abril incluido hizo que muchos vehículos quedaran dentro de garajes o incluso en las propias casas de los propietarios que al no desarrollar actividades esenciales, no pueden salir a la calle.

Esa falta de uso puede dañar diferentes componentes del vehículo como la batería o el tanque de nafta, sobre todo teniendo en cuenta que el combustible suele descomponerse con el paso del tiempo.

La imposibilidad de movilizarse desde el 20 de marzo, cuando comenzó a regir la cuarentena, implica que cualquier auto estará parado al menos un mes.

Y dado que nadie quiere poner en riesgo una parte de su patrimonio, ni quedar expuesto a tener que afrontar gastos extraordinarios en un momento en el que la crisis económica que atraviesa el país, más la recesión de arrastre y con alta inflación, los expertos recomiendan tomar algunas previsiones.

En ese sentido, surgen algunas dudas sobre qué hacer con los autos. ¿Pueden sufrir desperfectos o deterioro al estar detenidos tantos días?, ¿qué elementos o sistemas pueden dañarse al no estar funcionando durante tanto tiempo?, ¿qué medidas se pueden tomar para cuidar el vehículo?

Según el Centro de Experimentación dedicado a la investigación y análisis de la seguridad vial y automotriz (Cesvi Argentina), en cuanto a posibles problemas mecánicos postcuarentena "sería exagerado hablar de roturas por el simple hecho de estar parado 20 o 30 días. Pero lo primero y más importante antes de la puesta en marcha del vehículo es revisar que todos los fluidos estén a nivel correcto, de lo contrario, hay que completarlo”.

El lubricante es un punto crítico ya que el engrase de las partes móviles del motor es fundamental para evitar desgastes y daños mecánicos. “Resulta fundamental tener en cuenta que el fluido se encuentra en reposo alojado en el cárter y para que cumpla su función de engrase indefectiblemente hay que mover el motor poniéndolo en marcha, con lo cual es sumamente importante no acelerar el vehículo en esta condición”, destacaron desde el Centro de Experimentación.

Con respecto al refrigerante, remarcaron la importancia de dejar en marcha el auto hasta que consiga su temperatura de trabajo ideal, que por lo general oscila en los 90 grados y chequear que enciendan los electro ventiladores.

Otro punto clave tiene que ver con el combustible. La recomendación de los expertos es completar la carga del tanque para que se mezcle con el que se estancó, en especial en vehículos que utilizan naftas premium ya que se trata de una variedad que tiende a degradarse rápido y puede obstruir conductos filtros e inyectores.

La batería es el componente que más sufre al estar en reposo, aseguraron desde el Centro de Experimentación de CESVI, ya que es muy común su descarga por descuidos o consumos en reposo como puede ser un estéreo, una alarma o una luz de cortesía encendida.

“Si la batería cuenta con poca carga la puesta en marcha será nula o dificultosa. En este caso es importante no intentar nuevamente, ya que solo se conseguirá su descarga completa y en el peor de los casos la rotura del motor de arranque”, detallaron.

“Muchas veces se producen estafas vinculadas al servicio de asistencia mecánica, que en lugar de asistir a la persona con carga para la batería les ponen una nueva y se llevan la usada para revender”, informaron.

Desde el taller Casado de Junín, Federico afirmó: “Más que nada recomiendo poner en marcha el auto cada dos días para que no se venga abajo la batería y ponerle nafta para que no se afecte el tanque. Y además, cuando pase todo esto, sugerimos que lleven el vehículo al mecánico para que lo revisen y le peguen una chequeada”.

Por último, otro punto a tener en cuenta son los frenos. Una vez realizada la puesta en marcha se recomienda antes de rodar el auto, moverlo suavemente y accionar los frenos de tal manera que los elementos de fricción no se encuentren pegados por corrosión entre los mismos.