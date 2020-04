Recomendaciones

- Poner en marcha el vehículo al menos una vez a la semana.

- En los autos sin encendido electrónico, calentar el motor hasta que alcance la temperatura de trabajo que indica el manual del fabricante.

- Si el auto no tiene indicador de temperatura, calentarlo hasta que el electroventilador prenda dos veces.

- Evitar en el arranque el uso del sistema de ventilación y aire acondicionado.

-Si es posible, mover el vehículo en la cochera e intentar que los neumáticos no vuelvan a quedar en la misma posición.

- No dejar el vehículo en cambio. (Excepto vehículos automáticos en posición P, según manual de fabricante).

- Controlar que la presión de los neumáticos sea la indicada por el fabricante.

-Es ideal que el combustible no permanezca más de tres meses estancado.

-Teniendo en cuenta que el vehículo puede estar detenido por un tiempo largo, se recomienda desconectar la batería para evitar que se dañe. Este procedimiento implica primero desconectar el borne negativo y así evitar el almacenamiento de fallos eléctricos. Diez minutos más tarde, se debe hacer lo mismo con el borne positivo.