¿Llaman a médicos jubilados para la emergencia?

En las reuniones del comité de crisis se planteó la posibilidad de devolverle la matrícula a los médicos jubilados para que trabajen ante la emergencia.

“A mí me parece que no debería hacerse, ya que es el grupo de más alto riesgo”, opina el doctor Gabriel Scatarello, y añade: “Sí pueden colaborar en otros lugares, por ejemplo, atendiendo un teléfono. Para la gente que llame al 107 y necesite un asesoramiento, un médico jubilado puede darse cuenta si es un caso sospechoso o no y, eventualmente, activar el protocolo. Pueden aportar desde ese lugar, o en la verificación de la calidad de los insumos, o en un asesoramiento a partir de su experiencia, que también son cosas importantes”.