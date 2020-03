El comercio, sin cierres masivos

Por el avance del coronavirus, los comercios locales buscan definir si cierran o si mantienen abiertos sus locales. Manuel Dos Reis, vicepresidente de Comercio e Industria, afirmó a Democracia que “algunos comerciantes quieren cerrar pero otros dicen que obviamente no pueden. No hay nada concreto”. Y agregó que "de 247 comercios, solo algunos pretenden cerrar". Sin embargo, remarcó la importancia de continuar con la prevención: filas afuera, higiene, alcohol en gel. Según trascendidos, algunos comercios pretenden cerrar hasta el 25 y otros hasta el 31, pero Dos Reis indicó que “son casos muy puntuales. La realidad es que no están para cerrar porque todos tienen que pagar luz y alquiler”.