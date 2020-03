Coronavirus: activan protocolo en Junín por la llegada de un colectivo de Brasil

De manera conjunta, las secretarías de Salud, Seguridad y agentes de la Policía Bonaerense llevaron a cabo un operativo automático al anoticiarse sobre la entrada de un colectivo de larga distancia que trasladaba a gente desde Brasil, país que fue calificado como zona de riesgo recientemente por las autoridades sanitarias. Las personas no presentaban síntomas, se sometieron al aislamiento voluntario y se les requirió el contacto telefónico y la dirección para hacer el correspondiente seguimiento.

Quien se refirió al procedimiento fuel el Dr. Carlos Lombardi, secretario de Salud del municipio, quien especificó: "Anoche a última hora recibí la información por vía del secretario de Salud de una localidad cercana a la nuestra acerca de la llegada de un contingente de turistas provenientes de Brasil con destino a la ciudad de San Nicolás, pero con parada en Junín, ya que había vecinos de aquí que estaban en el micro”.



“La llegada a Junín se produjo pasadas las 6, establecimos la conformación de un equipo de Salud, conjuntamente con Policía Bonaerense que se hizo presente en la terminal de micros y se abordó el colectivo para todas aquellas personas que eran de la ciudad”, dijo Lombardi y detalló: "Les dimos todo el instructivo de aislamiento, qué hacer durante ese período, y, por otro lado, pedimos dirección y teléfono para hacer un seguimiento telefónico para saber cómo es la evolución y si alguno de ellos presenta síntomas que es lo que nos interesa, porque automáticamente lo transformaría en un caso sospechoso”, afirmó.

Asimismo, el funcionario aseguró que “por ahora fueron todas personas sin síntomas que voluntariamente entendieron la situación y que se comprometieron al aislamiento. Luego me comuniqué con el director de la Región Sanitaria III, para que les hiciera llegar la información pertinente a los correspondientes directores de localidades vecinas a nuestra ciudad, para notificarlos sobre las personas que continuaban viaje para que también puedan hacer el seguimiento”.

“Activamos todo el protocolo como corresponde, porque para nosotros indudablemente es fundamental el aislamiento voluntario y más hoy teniendo en cuenta las declaraciones del Presidente de la Nación, que están en directa consonancia con las de nuestro Intendente, sobre la obligatoriedad de respetar la cuarentena sobre todo para los que vienen de países de riesgo a los que se sumaron recientemente Brasil y Chile”, destacó el doctor. Acto seguido subrayó que “el incumplimiento de la cuarentena pasa a ser un delito, por lo tanto, no cumplirlo y poner en riesgo la salud del resto de la comunidad o los ciudadanos de Junín es un motivo para que el peso de la ley caiga sobre ellos”.

Finalmente, el secretario de Salud requirió a la población que “por favor tengan solidaridad y responsabilidad sobre todo aquellos que viajan desde afuera. Si bien recibimos información precisa de Migraciones, puede que alguna persona llegue de estos lugares, por lo que les pedimos encarecidamente que se auto-aísle para no poner en riesgo a los demás”.

Supermercados chinos

Petrecca recibió ayer al representante legal de los supermercadistas chinos de Junín, Germán Pérez, para informar las medidas y recomendaciones del Ejecutivo y trabajar en conjunto en la prevención del coronavirus.

"Es un tema de gravedad y todos debemos concientizarnos de los cuidados que debemos tener", manifestó Pérez.