Aguardan respuesta del Gobierno para la continuidad de "Hacemos futuro"

La secretaria de Acción Social del Gobierno de Junín, Marisa Ferrari, informó que, desde el 10 de diciembre pasado, el programa "Hacemos Futuro" dejó de ser gestionado por el Gobierno de Junín y que aún se esperan definiciones del ministerio de Desarrollo Social de Nación respecto de cómo continuará.

La funcionaria destacó las gestiones realizadas por el intendente, Pablo Petrecca, para darle continuidad al convenio firmado entre el Gobierno de Junín y el Ministerio, aunque aclaró que, hasta el momento, no se han obtenido respuestas.

De todos modos, llevó tranquilidad a los titulares del programa, quienes seguirán cobrando su mensualidad.

"El programa 'Hacemos Futuro' es un programa nacional que depende del ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La municipalidad tenía un convenio para gestionarlo que terminó el 9 de diciembre y, a partir del 10 de diciembre, nosotros dejamos de tener injerencia", afirmó Ferrari.

"El intendente, Pablo Petrecca, realizó todas las gestiones ante el Ministerio y se comunicó para decirles que a nosotros nos interesaba continuar trabajando con ese programa, pero hasta la fecha no hemos tenido respuestas", prosiguió.

"Por lo tanto, nosotros, como Municipio, ya no tenemos ningún tipo de responsabilidad, ni podemos continuar con las actividades que hasta el 9 de diciembre realizamos en el predio ferroviario, porque no tenemos ningún convenio que nos habilite y nos permita hacerlo".

"Los titulares del programa van a continuar cobrando el subsidio mensual", recalcó la funcionaria y dijo: "Hasta ahora no tenemos información respecto de si se han modificado o no las condiciones, por lo cual cualquier consulta que necesiten realizar, la tienen que hacer en la delegación del ministerio de Desarrollo Social de Nación, que está ubicada en calle Jean Jaures. Nosotros no somos más interlocutores válidos".

"La responsabilidad y el diseño de esta política le corresponde al gobierno nacional, que seguramente en breve estará bajando las líneas, porque la verdad es que la gente tiene mucha expectativa y preocupación. Pero no es responsabilidad nuestra y, más allá de las gestiones que hizo el intendente, no hemos tenido ningún tipo de respuesta hasta la fecha", finalizó.