A nivel regional y local promueven medidas para prevenir el coronavirus

En conferencia de prensa, Jorge Herce, director de Región Sanitaria III y Carlos Lombardi, director de Salud del municipio, brindaron una conferencia de prensa para hablar sobre coronavirus y las medidas de prevención.

El doctor Herce dijo que “se está recomendando a la gente que viaja desde lugares donde está circulando activamente el virus que se quede en su casa dos semanas. Eso es más que nada con la solidaridad que debemos tener como posibles portadores, o porque estamos incubando la enfermedad”.

“Si la persona tiene síntomas, eso sería otra cuestión, en la que interviene el sistema de salud, para confirmar o no la enfermedad. Si ha estado en los últimos 14 días en lugares donde circula el virus y aparece alguna sintomatología, o si además esa persona que presenta síntomas, ha estado cuidando o en contacto con algún caso confirmado de coronavirus, en ese caso cambia la actitud del sistema de salud”, advirtió.

Según lo expuesto, los cuidados que recomiendan principalmente están dirigidos a los grupos de riesgo, mencionando a quienes tienen enfermedades respiratorias y que existe riesgo más alto en las personas de más edad, mayores de 65 años.

Apuntó que había tres enfermedades con riesgo epidemiológico: “el sarampión, que se previene con la vacunación; el dengue, que circula y nos tenemos que cuidar a través del descacharrado y evitar la cría de mosquitos involuntariamente; y el coronavirus”. Señaló que en todo juega un papel principal la comunidad, ya que sin su accionar era muy difícil controlar cualquier tipo de estas enfermedades.

Por su parte Carlos Lombardi en cuanto a las recomendaciones, dijo que eran generales, universales, preventivas. Señaló como sustancial la higiene de manos correctamente, el lavado con agua y jabón, uso de alcohol medicinal, la limpieza en superficies (escritorios, mesas, pasamanos, canillas, picaportes, etc). “Sabemos que se transmite a través de la gota de personas que estornudan, tosen y que no queda flotando en el ambiente sino que tiene un peso específico que hace que la gota caiga y se deposita sobre las superficies”, acotó.

Habló de “higiene respiratoria”, al modo de toser o estornudar, recomendándose toser en el pliegue del codo, o usar pañuelos descartables y automáticamente después lavarse las manos.

“En cuanto al acercamiento personal, recomendamos que en aquellas personas que tienen síntomas respiratorios no sea menor a un metro, lo ideal es dos metros de distancia”, acotó.

Según lo expuesto, por el momento no hay restricciones en cuanto a eventos y demás en Argentina. Aunque en la medida de lo posible, no se recomiendan los eventos muy masivos, en espacios cerrados.

El doctor Lombardi habló de la responsabilidad civil que debe tener la persona que viene de viaje del exterior desde aquellas zonas donde hay circulación viral sostenidas (China, Japón, Corea del Sur, Irán, toda Europa y Estados Unidos). “Lo ideal sería que por 14 días haga un autoaislamiento y tratar de evitar todo tipo de contacto social en la medida de lo posible”, dijo.

Respecto a cómo se organizaba el Hospital Interzonal General de Agudos, el doctor Herce comentó que había un protocolo por el cual los pacientes que presentaban síntomas eran aislados mientras se revisaban y se evaluaba la situación. “Si se determina la sospecha de ser un caso de coronavirus, se desarrolla el resto del protocolo que incluye la internación”, dijo.

Al respecto, el doctor Lombardi afirmó haber tenido contacto con todas las clínicas de Junín, para actualizar la información en cuanto a casos y el protocolo, los pasos a seguir que deben cumplirse ante algún caso sospechoso. El directivo anticipó una reunión con infectólogos de los centros asistenciales de Junín para estar actualizados, con participación de Región Sanitaria III.

En lo que respecta a casos sospechosos y el protocolo a seguir, el doctor Facundo Fernández Moll a cargo del área de Epidemiología de Región Sanitaria III recordó que, desde el ministerio de Salud de la Nación, bajaban a Provincia, y de ahí a los Municipios la información pertinente“. Tuvimos un caso sospechoso, que luego se descartó, pero se siguieron todas las acciones correspondientes”, acotó.

El doctor Fernández Moll acotó que las medidas preventivas que se adoptaban en este caso también eran beneficiosas para prevenir muchas otras enfermedades.