El campo endurece su postura de cara a la reunión con el Gobierno Nacional

Ante el creciente malestar generado por el posible aumento de las alícuotas de retenciones, hoy será un día clave para las entidades que volverán a reunirse con el ministro de Agroindustria Luis Basterra y podría definir la postura del sector sobre un cese de comercialización si el gobierno decide continuar con la suba de tres puntos del impuesto.

El Consejo Directivo de Carbap sesionó en Olavarría con más de 50 delegados y presidentes de asociaciones rurales y reiteró a través de CRA, a la Mesa de Enlace Nacional, el pedido de fijación de fecha para un cese de comercialización de no prosperar el diálogo con el Gobierno.

Democracia dialogó con el productor y expresidente de la Rural de Junín y exdelegado de Carbap, Alejandro Barbieri, y la presidenta de la Federación Agraria, Rosana Franco, quienes mantienen alguna expectativa de diálogo pero entienden que, de no resolverse, existen altas probabilidades de una medida de fuerza.

Golpe al sector primario

Barbieri cuestionó que “los 3 puntos que quieren subir a los efectos del fisco incidiría en casi un 20% menos de lo que recauda, porque si solamente se le aplica al sector primario, es decir, al poroto de soja, ese dinero iría transferido a las aceiteras, no llegaría nunca al estado”.

Esto sucede porque “primero y principal el productor cobra en pesos, no cobra en dólares –se lo queda el estado. Esa aplicación de precio la fijan las bolsas de cereales y ese porcentaje del 33% menos lo va a pagar tanto el acopio como el que exporte directamente porque a quien le retienen el porcentaje es a quien exporta. Se aplica solamente al poroto de soja y no al aceite de soja, con lo cual hay una transferencia de ese recurso a la industria aceitera”.

Asimismo, Barbieri se refirió al desdoblamiento cambiario “que es gravísimo y perjudica más que las retenciones en sí mismo. Hoy hablamos de un 50% del valor internacional si aplicamos el desdoblamiento cambiario, es decir, lo que podría llegar a adquirir el productor si quiere comprar los dólares que le corresponderían, porque el desacople es muy grande. Ese es un primer punto gravísimo del que poca gente habla”.

Autocrítica

“Seguimos con un montón de sectores que son intocables porque tienen un lobby muy bueno y obviamente nosotros tenemos que hacer una gran autocrítica de dónde estamos parados”, reclamó Barbieri.

Además consideró: “Tenemos un lobby amateur que lo único que tiene es posibilidad de reacción y hasta que no haya una concientización del productor agropecuario de aportar económicamente, financiando a las entidades y participando en cantidad, gremialmente, no alcanza con pagar impuestos y producir bien. Si seguimos así, el sector va a seguir retrocediendo a favor de otros sectores, eso es lo más grave. Tenemos un gran poderío económico, pero no tenemos incidencia en las instituciones políticas”.

Entidades: ¿de acuerdo?

Por su parte Franco se refirió al pedido de Federación Agraria: “Nosotros queremos la segmentación, ya lo dijimos varias veces. No se puede tratar igual al productor grande que a los pequeños”.

Aseguró que “por supuesto el presidente de FAA irá con esa petición. Y de no llegar a un acuerdo de que se segmente, se irá al cese o protesta. Pero desde el primer momento estamos por el diálogo y por esta petición para que se entienda que hay productores que tienen que tener tratamiento diferencial. Veremos qué sucede en la reunión. Esperamos que se vuelva atrás, que se aplique una segmentación para los productores a pequeña escala”.

Consultado sobre la definición que puedan tomar las entidades, Barbieri fue claro: “Estamos equivocados si vamos a que le den un poquito a uno y segmenten por acá o por allá, porque en realidad lo que tenemos que pedir es que nos saquen las retenciones, los impuestos regresivos y que cobren con impuestos progresivos” pidió y personalmente entiende que “si no se resuelve, tal vez haya paro”.

Carbap

"En la mochila que lleva el campo no le cabe un gramo más de impuestos. Si el objetivo es preservar el equilibrio de las cuentas del Estado, ¿por qué no prueban con algo novedoso que no se hizo nunca en la Argentina como bajar el gasto del Estado? Es hora de que los políticos también sean solidarios y cedan algo de sus excesivos gastos. El campo siempre fue solidario. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, desde el 2002 a la fecha , aportó US$175.000 millones entre retenciones y tributos. Creo que va llegando la hora de ver también el esfuerzo de los gobernantes", remarcó el presidente de Carbap, Matías de Velazco.

De no prosperar el dialogo previsto para hoy, se iniciará un plan de asambleas regionales para los meses venideros junto a medidas de fuerza. “Carbap entiende la situación de emergencia de la Argentina y las necesidades fiscales, pero el Gobierno debe dar buenas señales para tener un campo productivo y trabajando, y no enojado y marchando en las rutas”, concluyeron.