Buscan instalar una cuarta planta de gas y ampliar la red de fibra óptica de Acerca

El presidente del Grupo Servicios Junín, Pablo Torres, visitó el estudio de TeleJunín donde dialogó sobre la actualidad económica y los proyectos de la empresa para este año, entre los que se encuentran la construcción de una cuarta planta de gas y la ampliación de la red de fibra óptica de Acerca para llegar a “casi todo el tejido urbano”.

“La cuarta planta nos permitiría, con una inversión importante, llegar a la totalidad de los juninenses con el servicio. Hoy tenemos un montón de zonas que nos están pidiendo el servicio y no podemos llegar por cuestiones de presión. Es la asignatura pendiente, ya que desde 2016 no extendimos un metro de red y me pone bastante mal no poder hacerlo”, aseguró.

“Estamos gestionando algunos créditos para este tipo de proyectos que son muy difíciles de obtener, pero la idea es intentar con fondos propios y ver, a través de la Municipalidad, si podemos obtener la liberación de Tasas por el uso de la red que hoy estamos pagando y volcarlo a la construcción de la estructura”, informó.

“Se trata de préstamos internacionales. Hay uno que estamos gestionando a nivel provincial a partir de un fondo que tenemos las distribuidoras de gas, que se utilizó en su oportunidad para hacer la tercera planta ubicada en Posadas y Circunvalación”, aclaró.

Tarifas congeladas

El hecho de que las tarifas estén congeladas, “de un modo nos complica porque los insumos están todos dolarizados. La inflación genera un aumento de los costos, mientras se mantienen los ingresos”, afirmó Torres. Y agregó: “Entiendo que esta medida por seis meses no es sostenible en el tiempo y veremos qué sucede cuando se cumpla la fecha límite”.

Por ejemplo, “con el sueldo de febrero vamos a tener que dar un aumento al personal y con la tarifa congelada la masa salarial empieza a repercutir en lo producido de la empresa. Y en todos los aspectos sucede lo mismo, como con los insumos que aumentan” confirmó.

“Los megas que se venden de internet al usuario, nosotros los compramos en dólares y es el insumo principal de Acerca. En algún momento puede llegar a complicar mucho más”, subrayó.

Actualidad

“Hoy tenemos un desfasaje de 30 días entre la factura del usuario y lo que le pagamos al proveedor de gas, cuando antes estábamos en unos 60. En agosto del año pasado se modificó el reglamento y eso hizo que en algún momento del año te tengas que atrasar en el pago a Camuzzi en este caso. Esa modificación nos generó un atraso, pero diariamente la vamos pagando y achicando”, dijo el titular de Grupo Junín.

Y explicó: “Después se produce el desfasaje temporario: cuando estamos pagando mucho gas a Camuzzi, todavía estamos cobrando la factura de verano al usuario. La única solución a eso es tener un colchón de dinero preparado para resolver esa cuestión, cosa que nunca pudimos hacer, ya que tomamos la empresa con deuda”.

“Creo que en octubre próximo vamos a estar acomodándonos para normalizar este tema, lo que nos permitirá contar con dinero para poder invertirlo, por ejemplo, en la cuarta planta”, finalizó.