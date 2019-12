Petrecca: "Ya sentamos bases sólidas y ahora vienen cuatro años de desarrollo"

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó ayer el acto oficial por el aniversario 192 de la ciudad, en el que también estuvieron presentes autoridades municipales, concejales, representantes de instituciones de la sociedad civil, autoridades militares y vecinos en general.

Tras entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y luego de la colocación de ofrendas florales al busto del comandante José Bernardino Buenaventura Escribano, el jefe comunal se dirigió a los presentes y dijo: "Hace 192 años comenzábamos siendo un fuerte, luego una aldea, más tarde un poblado y hoy, con casi 200 años de vida, somos una de las ciudades más importantes de la provincia más grande del país".

"Hace 192 años el Comandante Escribano iniciaba su fundación y él mismo comandaba el fuerte, que era la manera de darle origen a la vida social y civilizada en esa época. Y quiero referirme a los fuertes, no como estructuras sólidas, sino a que debían estar preparados para cualquier tipo de embate externo que podían llegar a tener. Y estaban preparados y listos, estando unidos".

"Dicen la que unión hace la fuerza y el mejor homenaje que nosotros le podemos hacer es que los juninenses estemos fuertes y unidos, para seguir creciendo", dijo.

"Hace cuatro años, en este mismo lugar, hacía una comparación de nuestra ciudad con nuestra casa. Esa casa que no está, quizás, en las mejores condiciones, pero que es el lugar en el que uno quiere estar. En 2015 iniciamos un camino para ordenar esa casa. Y hoy, luego, de cuatro años, hemos sentado las bases para el crecimiento de la ciudad. Y en esa casa ya no hay lugar para disputas, ni confrontaciones ni tampoco para divisiones. Hoy tiene que primar el vínculo, el diálogo y la armonía", afirmó.

“Transparencia y honestidad”

"Hoy hemos logrado grandes cambios, que van más allá de la infraestructura urbana, que es importante también. El gran cambio tiene que ver con una forma de hacer: con transparencia y honestidad. Y eso lo construimos a través del diálogo, que es fundamental. Dentro de ocho años vamos a llegar al bicentenario y nuestro objetivo es que la ciudad siga creciendo, escuchando nuestras diferencias. Al principio fue duro, pero hoy estamos parados en otro lugar para construir ese Junín que tanto queremos", continuó.

"Cada 27 de diciembre le daremos el homenaje correspondiente al Comandante Escribano y a todos aquellos juninenses que hacen grande a la ciudad. Todos debemos trabajar por y para Junín, sin excepción. Es mi deseo que nos siga encontrando unidos y trabajando por la ciudad. ¡Muy feliz cumpleaños Junín!", finalizó.