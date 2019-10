Alberto Fernández llamó a "tirar todos de la soga para el mismo lado"

“Fueron años muy injustos, vimos cómo nuestros salarios en pesos se nos caían, y nos exigían pagarles a los amigos del Presidente las tarifas de luz y gas dolarizadas. Hemos llegado a un punto horrible, el de haber caído en el pozo. Siempre nos hacen volver a financiar la deuda externa, siempre le regalan al sistema financiero dinero, siempre maltratan a los que producen, a los que trabajan, y así nos dejan en el fondo del pozo."

Así resumió el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, el gobierno de Mauricio Macri, al encabezar este mediodái un acto en Junín, más precisamente en el Salón de la Democracia Argentina, junto al candidato a intendente de esta ciudad, Mario Meoni.

"Con Néstor pasamos a la historia porque le pagamos al Fondo Monetario, en aquel momento le pagamos 9800 millones dólares, esa era la deuda que la Argentina había acumulado desde 1957 hasta 2006. Ahora resulta que, en un año y medio, contrajeron una deuda que es seis veces más grande, y todo ocurrió a una velocidad, con un vértigo, que no hemos reparado. Se endeudaron por 57 mil millones de dólares en un año y medio; hace falta explicar algo más sobre la decadencia del gobierno de Macri", afirmó.

"Como todos los que estamos acá y la inmensa mayoría de los argentinos somos gente digna, cuando pagamos con Néstor no pagamos Néstor y yo, pagamos 40 millones de argentinos, con esfuerzo. Y otra vez tenemos que esforzarnos en cumplir las obligaciones que nos dejan estos malandras, pero vamos a hacerlo. Pero vamos a cumplir antes con nuestra gente, porque finalmente acá hay abuelos que sufren, gente que se quedó sin trabajo. Entre los logros de Macri está haber multiplicado por dos la desocupación, y nosotros tenemos que ocuparnos de los que no tienen trabajo y deambulan por las calles, de los que se quedaron sin casa. Yo vengo de una ciudad opulenta, que tiene el ingreso per cápita de Bélgica, y allí solo hay 7500 personas que viven en la calle, qué le queda al resto del país, si eso pasa en la ciudad más opulenta", aclaró.

Economía

"Vamos a volver a poner en marcha la economía, volviendo a poner en pie a la pequeña y mediana empresa, para que la pequeña y mediana empresa vuelva a dar trabajo; lo vamos a hacer, lo hicimos tantas veces, lo vamos a hacer una vez más, no lo duden", aseguró.

Contra la grieta

"Tanto se ha hablado del tema de la grieta, que nos divide, tengo la impresión de que los argentinos hemos hecho algo más perverso que poner una grieta. Creo que los argentinos, durante muchos años, jugamos a ese juego de la cincha, donde cada uno tira de un lado de la soga. Es un juego tremendo, en el cual uno hace un enorme esfuerzo, pero el esfuerzo que hace se choca con el esfuerzo semejante que hace el otro. Y el efecto que tiene ese juego es que hacemos mucho esfuerzo para estar siempre en el mismo lugar. ¿Y cuándo se termina ese juego? Cuando alguno de los que está en la punta cede y el otro lo arrastra con la soga, Eso no es una sociedad, una sociedad es una comunidad que se pone de acuerdo para tirar la soga para el mismo lado, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a dejar de jugar a la cincha, vamos a ponernos todos de un lado y vamos a tirar todos de la soga para alcanzar lo antes que podamos el progreso", cerró.