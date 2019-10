Quedó inaugurada la nueva sede del Registro Civil II

El intendente Pablo Petrecca, junto al Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre, encabezó el acto de inauguración de las nuevas dependencias del Registro Civil II, ubicadas en calles Primera Junta y Alvear.

La puesta en marcha de este nuevo lugar les permitirá a todos los vecinos de la ciudad, que deben realizar trámites de este calibre, hacerlo en un lugar más cómodo y accesible.

Cabe recordar que con el viejo Registro Civil algunas de las operaciones como tramitar un DNI, casarse o inscribir a un recién nacido conllevaban un gran tiempo de espera y la mayoría de las veces en la vereda, al aire libre, por el pequeño espacio donde estaba.

Por parte del Registro Provincial de las Personas estuvieron presentes el director provincial, José Echart Mandón, la directora de Delegaciones, Patricia Malaspina y la subdirectora zonal, María Soledad Diguardo.

También se hicieron presentes representantes de instituciones intermedias y de diferentes organismos públicos, concejales y funcionarios del gabinete municipal y vecinos.

Luego del acto protocolar de inauguración, Petrecca manifestó que "Junín se merecía contar con un registro civil de primer nivel, cómodo y que los juninenses tuvieran un mejor servicio; se trata de un desafío asumido apenas comenzamos con la gestión y que le planteamos a la Gobernadora María Eugenia Vidal y al Ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre. Hoy, luego de un arduo trabajo podemos ver que lo hemos concretado".

"Este nuevo registro funcionará en un lugar que estaba totalmente abandonado y dentro del predio de los ferrocarriles, lo que significa la recuperación de un espacio más para la ciudad, por esto, quiero agradecer también a Ramón Lanús, a cargo de la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado. Ha sido mucho el trabajo de infraestructura y de mucha tecnología para que hoy podamos estar dando respuesta, una vez más, con un registro civil como se merecían los vecinos", agregó.

También el Jefe del Gobierno de Junín recordó que "durante mucho tiempo tuvimos que escuchar las quejas de los vecinos porque el lugar donde funcionaba antes este registro no les permitía obtener un buen servicio. De hecho, había casamientos y no todos los familiares podían ingresar porque el lugar era muy chico, las condiciones de ese edificio hacían que los empleados no pudieran trabajar como corresponde y se tuvo que cerrar por problemas edilicios; en fin, eso ya es pasado, hoy estamos parado en un edificio nuevo con todas las comodidades y nos llena de alegría".

Seguidamente, el jefe comunal remarcó que "todo está enmarcado en un programa de recuperación de espacios obsoletos para que los vecinos de la ciudad disfruten y tengan todas las comodidades a la hora de requerir un servicio del Estado, que ahora está presente y resolviendo problemas".

Por su parte, Joaquín de la Torre, Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, destacó que "no es lo mismo hacer que no hacer y éste ha sido un gobierno que ha hecho y lo más importante del hacer es decir por qué uno hace y uno hace porque forma parte de un equipo que entendió la política como un acto de servicio. Esta inauguración no se trata de una foto y ver un lugar más lindo, sino de saber que acá habrá gente que vendrá a trabajar en mejores condiciones, es tener la intención de mejorar la calidad de vida de los que vienen a este lugar, haciendo sus trámites en un lugar más lindo, más cómodo y más ágil".

"En definitiva, detrás del hacer hay un interés en cumplir con el ciudadano mediante un acto de servicio. Esto es lo que vemos en Pablo (Petrecca) y en la gobernadora María Eugenia Vidal en su gestión en la provincia", afirmó e indicó por último que "es gastar el cemento para que la gente viva mejor, para que llegue mejor a su casa, para que los trámites sean más accesibles, en fin, para que tengan una mejor calidad de vida".