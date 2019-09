Cuando terminen de señalizar el viaducto, el tren de Junín recuperará las tres frecuencias

Tras más de un año, tiempo que llevó construir el viaducto San Martín, hoy volverá a salir desde Retiro el moderno tren de pasajeros (chino) con destino a Junín a las 18. Es que hasta esta semana, y desde mayo de 2018, el servicio estuvo limitado hasta estación Caseros.

En el viaje de esta tarde estará como pasajero el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Marcelo Orfila, quien dialogó con Democracia. “Ahora está creciendo la venta de pasajes a los niveles de antes”, exclamó.

“Es un hecho muy importante para la Región, ya que el trayecto hasta Caseros a mucha gente no le convenía y se había bajado del tren, pero era necesario por el tema de la obra. Pero se mantuvo para no perjudicar tanto a los usuarios”, afirmó.





Consultado sobre la vuelta de las tres frecuencias semanales, dijo: “Necesitamos que terminen una obra en el viaducto con relación al señalamiento, lo que a permitir volver a tener los tres servicios que teníamos antes. Le falta poco y estamos esperando saber la fecha que terminan con los trabajos. El señalamiento es clave para poder poner más trenes”.

Cabe destacar que la nueva infraestructura recorre -en una altura de ocho metros- cinco kilómetros desde la estación Palermo hasta la nueva parada en La Paternal, dentro de Capital Federal.

Asimismo, las formaciones volverán a detenerse, además, en las localidades de Sáenz Peña, José C. Paz, Pilar, Mercedes, Rivas y O’Higgins, nuevas paradas intermedias que se suman a las cuatro que ya poseía este recorrido –Franklin, Castilla, Rawson y Chacabuco- y que brindarán más opciones a los pasajeros.

“Cuando uno viene desde Junín son importantes las paradas en Pilar y José C Paz, algo que me manifestaron los vecinos cuando estuve en la Ciudad. Lo estudiamos y ahora pudimos sumarlas al recorrido habitual hasta Retiro”, destacó el titular.

“Yo voy a estar en el viaje (de hoy) hasta Mercedes, para acompañar esta vuelta y continuar con esta política de conectar pueblos que es importante. En 2015 uníamos 28 ciudades y ahora llegamos a 75. Es un cambio importante”, expresó.

“Seguiremos conectando pueblos”

Cabe recordar que durante el mes pasado, se lanzó la licitación para rehabilitar la circulación de la Línea San Martín sobre esa laguna, luego de que en 2017 el pedraplén de vías construido en 2008 quedó tapado por agua e inhabilitado para circular. Esto dejó aislada a la localidad de Rufino, donde supo llegar el servicio de pasajeros.

Gracias a esta obra, que iniciará en noviembre y finalizará en mayo de 2020, el tren de cargas, que conecta la región de Cuyo con los principales puertos del país, volverá a hacer su recorrido original entre la ciudad cordobesa de Laboulaye y Junín, y retomará el tiempo original de circulación de 8 horas, en lugar de las 24 horas que realiza actualmente por la vía secundaria.

“A medida que estén las condiciones en las vías, nosotros seguiremos conectando pueblos y extendiendo los servicios. La reparación en La Picasa la está llevando a delante el Belgrano Cargas”, explicó Orfila.

“Nosotros corremos en vías de tercero (Belgrano Carga) que tiene un proyecto importante para renovar 1100 kilómetros de vías en el San Martín. A medida que eso se dé, para los cargueros va a ser explosivo y para nosotros también. Poner un tren de pasajeros a Mendoza va a ser muy interesante”, subrayó el presidente de Trenes Argentinos.

“Pero para nosotros tener un tren que anda a 150 kilómetros por hora y usarlo a 60 km es desperdiciar la posibilidad de usarlo en la máxima capacidad”, apuntó.

Desde el área de Infraestructura informaron a este diario que se realizó el mejoramiento de 55 kilómetros de vía en Mercedes, Junín y Chenaut, en Exaltación de la Cruz, con una inversión de más de 90 millones de pesos.

Además destacaron que a fin de mes se prevé rehabilitar el ramal entre Chacabuco y Laplacette, donde, luego de seis años, se recuperará el tráfico de cereales.