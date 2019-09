Afirman que cada vez más chicos concurren a los merenderos y comedores en los barrios

Con la aprobación del proyecto de prórroga de la emergencia alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2022, en el marco de los reclamos por la Ley que contemple una mayor partida presupuestaria para políticas públicas de alimentación y nutrición, se vuelve inevitable trasladar la situación suscitada con aquella que atraviesan muchos comedores comunitarios en nuestra ciudad que no solo sobreviven con la ayuda de voluntarios sino que cada vez asisten a más chicos que se suman ante las dificultades de las familias.

Democracia dialogó con Pablo Rodríguez, de la agrupación Don Ito y Gabriela Fioriti, ambos referentes sociales que día a día acompañan y colaboran con distintos merenderos y comedores en nuestra ciudad y perciben a diario las mayores necesidades.

Asimismo, en una entrevista reciente con este medio la secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Marisa Ferrari, se refirió a la entrega de alimentos a familias en la ciudad. También en declaraciones a Unnoba Radio, en torno a la emergencia alimentaria que tras lograr el consenso de los bloques será tratada en el Senado la semana entrante.

Una realidad que preocupa

Gabriela Fioriti no conforma ninguna organización solidaria pero desde hace 14 años recorre los barrios de la ciudad y durante los últimos cuatro se abocó a la asistencia en comedores de nuestra ciudad, acompañada además por Marcos Rosa, otro joven referente en Junín.

Los Totoreros, Nariguetas, Rayito de Luz, Tía Marta, Los Peques, Potrerito, Los corazones, Los Chiquitos, Nueva Esperanza, son solo algunos de los dieciocho que visita y se suman a los más de 26 que hay en Junín.

“Sin dudas, se ven muchos más chicos. Es un momento de mucha presión”, asegura Gabriela sobre la situación que afrontan muchas familias de la ciudad.

“En algunos suele haber 25 chicos, en otros 45, algunos llegan a atender a 55 y más, dependiendo de los días en que abran”.

Para Gabriela, lo que más cuesta conseguir como donación es la leche y la carne. Aún así, todos los días recibe llamados y luego de su jornada laboral se dedica a buscar donaciones que luego divide y lleva a cada comedor.

Pablo Rodríguez aseguró que son más de 26 los comedores en la ciudad, aunque desde la Ong realizan relevamientos constantes.

“Actualmente estamos armando bolsones con mercaderías y los entregamos a los comedores”, aseguró.

Coincide con Fioriti en que hay más demanda: “Aumentó la concurrencia a los comedores, los precios de los alimentos subieron y desde Servicio Social aumentaron la entrega, incluso los vecinos piden ayuda en ese sentido. Hoy puede haber 1600 (chicos y adultos) que comen en comedores”. Además, según destacó Rodríguez, en muchos casos se suman adultos, “algo que no se veía tanto. Incluso los jubilados”.

Emergencia alimentaria

La iniciativa de emergencia alimentaria establece un incremento de como mínimo el 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año para políticas públicas de alimentación y nutrición. Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, con un costo fiscal estimado de hasta 10.000 millones de pesos.

El proyecto, aprobado por 222 votos en general y la abstención de la diputada de la Izquierda Socialista Mónica Scholotthaauer, contó con el respaldo de todos los bloques parlamentarios, incluido el oficialista Cambiemos, en la primera sesión que realiza la cámara baja después de las PASO y luego de 3 meses sin sesionar.

En diálogo con Unnoba Radio, la secretaria de Desarrollo Social aseguró que “la sanción de la prórroga de la emergencia alimentaria viene desde el 2002. Siempre se prorrogó por lo tanto cuando nos decían que teníamos menos pobres que en Alemania, por otro lado se sancionaba y seguíamos estando en emergencia económica y en emergencia alimentaria así que las dos cosas no cuadraban”.

En cuanto a la aprobación aseguró que “eventualmente habrá más herramientas y partidas por una cuestión presupuestaria”, pero aclaró: “Cuando hay decisión política de atender a estas situaciones se puede hacer lo mismo”.

Así destacó “la decisión desde la gestión municipal sobre los comedores escolares donde no hizo falta una normativa especial. Hubo decisión de la gobernadora Vidal de hacerlo y el intendente Petrecca de tomarlo y eso está directamente vinculado con la seguridad alimentaria”.

Del mismo modo remarcó la decisión de universalizar el desayuno y merienda en todos los jardines y primarias de toda la provincia de Buenos Aires, y que se está gestionando desde la municipalidad y del mismo modo en los jardines maternales.

En situación vulnerable

En una entrevista con Democracia, Ferrari indicó que se continúa con la entrega mensual de alimentos a las familias que lo necesitan y que actualmente rondan las 1400.

Asimismo, en diálogo con Unnoba Radio se refirió a un “aumento progresivo pero no del doble o el triple, no ha sido un pico”.

También destacó la prestación del SAE “es buena y por eso los comedores atienden especialmente en fines de semana”.

Para Gabriela Fioriti, la prórroga de la emergencia es necesaria: “Me parece muy bien que se logre”, consideró aunque agregó: “Me gustaría que los papás de los nenes puedan tener un trabajo digno así los chicos pueden comer en sus casas, y tener los alimentos que necesitan, y que no tengan que llegar a un comedor. Hay muchos nenes que comen una vez al día”.

En muchos casos, según cuenta Gabriela, “me preguntaban en qué lista estaba yo para votarme. Muchos piensan que uno se acerca a ayudar por política y no es así, en absoluto. Luego lo aceptan y confían en la ayuda que se les puede brindar”.