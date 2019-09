El intendente Petrecca se reunió con líderes religiosos de nuestra ciudad

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, acompañado por Marisa Ferrari y Ariel Díaz, secretarios de Desarrollo Social y Hacienda respectivamente, se reunió con líderes de cada credo, el padre Víctor Roncati, de la Iglesia Matriz San Ignacio de Loyola; Roberto Jatar, de la Iglesia Ortodoxa San Jorge; y Cristian Petrecca, del Consejo de Pastores, con el objetivo de repasar y reforzar la labor social que se lleva adelante.

Finalizada la reunión, el jefe comunal expresó: "El objetivo del encuentro tiene que ver con revisar el avance de la implementación de nuestras políticas públicas, como lo hacemos desde que iniciamos en nuestra gestión. Permanentemente trabajamos codo a codo con las instituciones de la ciudad, que son la base de nuestra sociedad desde siempre y éste vinculo sin dudas, nos facilita mucho el trabajo".

"Puntualmente, en esta oportunidad, hemos mantenido una reunión con lo que es la Pastoral de Junín, conformada por iglesias católicas y evangélicas que tienen un fuerte trabajo en el territorio y que llevan adelante junto a nuestra área de desarrollo social un fuerte trabajo desde lo social, basta solo con mencionar que los bolsones que se distribuyen en nuestra sociedad, para las familias más necesitadas, se hace a través de las diferentes Cáritas de la ciudad", indicó.

Este compromiso y acompañamiento nos permite optimizar nuestro trabajo que en definitiva es para todos los vecinos, expresó el jefe comunal, Pablo Petrecca.

Petrecca precisó que "en la reunión, se hizo una revisión del trabajo que llevamos adelante porque entendemos que luego de la devaluación que se generó tras la PASO, hizo que algunas familias comenzaran a tener dificultades para llegar a fin de mes, por eso, en conjunto, queremos identificar a todas las familias que necesitan del Estado y darles una respuesta. En definitiva, queremos profundizar el trabajo que llevamos adelante juntos, no solo con las diferentes iglesias, sino también con los clubes y demás instituciones, para seguir llegando con nuestras políticas a quienes más lo necesitan".

El funcionario también sostuvo: "No negamos la realidad y sabemos que muchos sectores se han perjudicado con la última devaluación y que, como no tenían vínculo con nuestra área de Desarrollo Social, se nos hace difícil llegar. Este acompañamiento no solo se hace con las familias más necesitadas, también se hace a empresas y pymes locales y las instituciones, viendo la situación macro de nuestra economía e interviniendo, como lo hicimos siempre, en todo lo que está a nuestro alcance".



Más presupuesto

"Para esto, en esta situación hemos reforzado todas las partidas presupuestarias, lamentablemente dejando de hacer algunas obras, pero entendiendo que es momento de acompañar a todas nuestras familias que lo necesitan, en esto, el trabajo con las instituciones es fundamental, para seguir estando cerca", aseguró.

Y agradeció "la predisposición siempre de todas las iglesias, independientemente de los credos, porque siempre han estado a disposición del gobierno para trabajar juntos y equipo como lo hemos planteado siempre como gobierno. Este compromiso y acompañamiento nos permite optimizar nuestro trabajo que en definitiva es para todos los vecinos".

Trabajo articulado

Por su parte, Marisa Ferrari, titular de la cartera de Desarrollo Social, precisó que "la idea desde siempre fue trabajar articuladamente con las instituciones de la sociedad civil y este tipo de encuentros, en este caso con referentes religiosos de la ciudad, sirven para revisar los canales de comunicación, la manera de articular y de trabajar juntos porque la idea es, como siempre nos pidió el Intendente Pablo Petrecca, es hacer y estar y quien esté pasando por una situación difícil sepa que puede contar con el Municipio".

La funcionaria informó que "las maneras que tiene el vecino de acercarse a nosotros y acceder a los diferentes programas son, la llegada a las trabajadoras sociales de cada barrio, a través de todos los funcionarios y también a través de las distintas iglesias que conforman la pastoral donde estos vecinos quizás tienen un vínculo de afecto y de confianza que no tienen con un tercero como podemos ser nosotros".

Para finalizar y consultada sobre el refuerzo de las partidas presupuestarias en materia social, Marisa Ferrari indicó que "el refuerzo desde el Municipio es constante como lo es también el de los programas sociales provinciales y nacionales, porque desde todos los sectores queremos apoyar y sostener a todas las familias que pueden estar pasando alguna dificultad".

Palabras de los religiosos

Víctor Roncati, de la Iglesia Matriz San Ignacio de Loyola, expresó que "el encuentro fue muy positivo ya que nos permitió intercambiar opiniones sobre todos mirando las necesidades que hoy pueden tener los vecinos y tratar de poner el foco ahí para que ningún juninense se sienta excluido de nuestra ayuda, de las iglesias y del Municipio. Este es un tiempo social difícil y queremos que nuestra gente lo pueda transitar recibiendo la ayuda que necesita. Sin dudas que el trabajo conjunto entre las iglesias y el Municipio es muy positivo".

Por su parte, Cristian Petrecca, que asistió en representación del Consejo de Pastores, señaló que "es excelente el saldo de la reunión porque siempre que se pueda trabajar en equipo y por el bien de la ciudad es positivo. No es la primera convocatoria que tenemos del Intendente, sobre todo para monitorear cómo están las familias, sobre todo en momentos puntuales de nuestro país como éste. Siempre trabajamos con el objetivo de ayudar a las familias, por eso es positivo que, cada uno desde su lugar y rol, trabajemos en equipo".

El Padre Roberto Jatar, de la Iglesia Ortodoxa San Jorge, afirmó que "es muy buena la convocatoria para que podamos colaborar en esto de llegar al más necesitado y que la ayuda del Municipio llegue efectivamente. La iglesia tiene en esto un fuerte trabajo en este sentido y en este momento sin dudas colaboraremos en todo lo necesario. Una vez más el Municipio, nos vuelve a convocar y hacer participar en cuestiones importantes de la ciudad".