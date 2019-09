En Junín, Vidal destacó "el incremento de los programas alimentarios"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal revolucionó el centro de Junín en su visita inesperada a la ciudad en el día de ayer, en que recorrió el centro y dialogó con los vecinos de la ciudad, acompañada por el intendente Pablo Petrecca y el subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Alex Campbell.

La visita de la mandataria a la ciudad incluyó un recorrido por el Hospital Interzonal donde se están desarrollando tareas de renovación en el sector de guardias. Allí estuvo además acompañada por el presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, Roberto Costa.

En diálogo con la prensa Vidal destacó el avance de las obras en el HIGA, habló de la campaña rumbo a Octubre y aseguró sobre el paquete de medidas anunciadas el jueves, que en la provincia: “No necesitamos ninguna herramienta administrativa para hacer lo que tenemos que hacer que es lo que anunciamos ayer (el jueves), incrementar el monto de los programas alimentarios por encima de la inflación”.

Los avances en el HIGA

Luego del recorrido por el centro, en calle Sáenz Peña, la gobernadora Vidal se trasladó al HIGA junto al intendente Pablo Petrecca y observó las tareas de remodelación de la guardia, en el nosocomio local.

Cabe destacar que las obras significaron una inversión de $68 millones y las mejoras se realizaron en el marco del Plan Integral de Guardias que, gracias a una inversión de $3000 millones, en 2019 alcanzará a 58 hospitales provinciales.

Durante la conferencia de prensa se refirió a las mismas y destacó el avance que alcanzaron y la finalización a fin de mes.

“Veo las obras muy avanzadas en el Hospital, la guardia pediátrica y la de adultos que vamos a terminar a fin de mes es la guardia número 50, ya son 50 guardias que se hicieron a nuevo en 50 hospitales públicos provinciales”, remarcó en el despacho del intendente Petrecca, donde tuvo lugar el encuentro con la prensa local.

“Eso permite que la gente espere en salas de espera dignas, en mejores condiciones, que los médicos tengan áreas de descanso y los enfermeros también, que tengamos todos los shock rooms equipados como se merece para tratar las emergencias”, agregó.

Según indicó la mandataria, el avance de los trabajos en el Higa, “se complementa con la incorporación del SAME, con tener ambulancias para más de 13 millones de bonaerenses, que no solo tienen una ambulancia si tienen un accidente o alguna dificultad que pone en riesgo su vida sino también tienen una guardia en condiciones para poder ser asistidos”.

También destacó las demás obras que vienen avanzando también en el hospital, “como es el caso de la farmacia, de la cocina, el área de electromedicina, más la incorporación del tomógrafo y otro tipo de aparatología que se había venido demandando”.

Medidas sociales

Consultada sobre los anuncios de medidas de índole social, si las considera suficientes y si es necesario declarar la emergencia alimentaria, Vidal se explayó: “Vengo de lo social, hace más de 16 años que camino todas las semanas de mi vida los barrios más postergados. Tuve una nueva reunión con distintos referentes sociales y lo voy a seguir haciendo la semana que viene como lo hice a lo largo del año pasado”.

Específicamente sobre las medidas anunciadas indicó: “Las declaraciones de emergencia son importantes en la medida que brindan instrumentos para actuar. En el caso de la provincia de Buenos Aires no necesitamos ninguna herramienta administrativa para hacer lo que tenemos que hacer que es lo que anunciamos ayer (el jueves), es incrementar el monto de los programas alimentarios por encima de la inflación”.



En lo que va de la gestión, según destacó: “Hemos aumentado los montos y la cobertura de los programas, los fondos que se asignan, más de 400%. La inflación acumulada de estos tres años y nueves meses es de algo así como 230%. Quiere decir que hoy más gente recibe estos programas y además por un monto que fue superior al de la inflación en estos años”.

La mandataria remarcó la creación de programas nuevos “y no ahora, por esta situación sino que los fuimos creando a lo largo de los años, como el programa del vaso de leche por día, en que distribuimos leche para 460 mil chicos en toda la provincia, de la misma manera que incorporamos el programa de apoyo a comedores para que no solamente los asistamos con alimentos en seco sino también les demos una transferencia de dinero”, para la compra de garrafas, equipamiento para el comedor y alimentos frescos.

“Esas medidas, como el aumento del 45% de las jubilaciones, tienen que ver con estar cerca pero que no surgen aisladamente en el día de ayer (por el jueves) sino que son y han sido una constante en estos tres años y nueve meses”, apuntó.

Situación del IOMA

Durante la conferencia, consultada por la situación del Ioma y los rumores de privatización, la gobernadora Vidal aseguró: “En mi gestión como gobernadora ni una sola dependencia del estado provincial se privatizó, ninguna empresa estatal bonaerense se privatizó”.

Y aclaró: “Ioma sí firmó un convenio con Provincia Net, empresa del grupo Bapro, provincia, que es un banco público y estamos haciendo un convenio para que los afiliados no tengan que ir tantas veces a las sucursales de Ioma o delegaciones a hacer sus trámites”.

Según destacó, se busca agilizar trámites y prestaciones con tecnología, que es lo que aporta Provincia Net: “Para que los trámites se puedan hacer por internet y las familias no tengan que ir tantas veces a esperar, a hacer enormes colas, cuando además están atravesando una enfermedad o un momento difícil. Por supuesto todas las bases de datos y la información que Provincia Net tiene que tener para poder hacer esta modernización tecnológica, por supuesto es confidencial y su uso es única y exclusivamente para los fines de Ioma”.