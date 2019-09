Juan Manuel Sequeira: “El gobierno de Junín perdió la brújula”

Son una agrupación política que está mucho en los barrios, ¿preveían un resultado electoral adverso al Gobierno?

-Venimos trabajando en los barrios, muy fuerte, desde hace un tiempo, y veníamos diciéndolo, tal vez no teníamos ese número fino, de cómo iban a ser los números de las PASO, pero el ciudadano juninense se sentía mal, no atendido, absolutamente desorganizado, se sentía que no tenía con quién tener empatía como para que lo pueda siquiera empezar a escuchar, acerca de sus dolencias diarias. Cuando lo decíamos parecía que estábamos muy lejos, ampliando aún más lo que sucedía, y el resultado demostró que no, que necesitamos más que nunca atener a la ciudadanía juninense, y especialmente a los adultos mayores, que no saben adónde ir, que no están atendidos y nadie los escucha, y a los niños, que después de los 2 años ya no se les entrega más leche, es muy difícil conseguir la garrafa, conseguir alimentos.

Si hay hambre, si la heladera está vacía, si mi tía o mi abuela no pueden ir al médico porque no tiene plata para comprar los remedios, entonces no puedo festejar nada, no puedo ponerme contento por tal o cual obra, afirmó.

-Un concejal del Frente de Todos decía esta semana que en Junín hay hambre.

-Sí, esa es la palabra, por eso estoy convencido de que lo que se está pidiendo en el ámbito nacional, que es declarar la emergencia alimentaria, tiene que tener eco en Junín también. Hay hambre, ha aumentado la cantidad de comedores y merenderos. Y cuando uno escucha al intendente Pablo Petrecca y a la secretaria de Bienestar Social, que dicen que se están entregando alimentos de mejor calidad en los comedores escolares, eso es así, pero no alcanza, se están abriendo más merenderos que nunca en Junín, y es la última comida del día. Cuando uno habla con los clubes, ellos saben lo que está pasando, que los chicos necesitan una comida caliente. La realidad es que lo que se reflejó en las elecciones es esto, el sentimiento constante de que cada vez tenemos menos para comer, para alimentarnos, para los pañales de los chicos. Seguramente, hace 50 o 100 años atrás se usaban pañales de tela y nos alumbrábamos con una vela, pero esto no es lo queremos como sociedad, vivimos en una sociedad que tiene el objetivo de ser una ascendente, eso no lo entendió el PRO. Me lastima que el intendente Petrecca haya cometido dos errores gravísimos desde el punto de vista de la comunicación, que tanto le dolió al vecino. Primero nombrarse ‘soldado de Macri y de Vidal’.

-Es como una “militarización” de la política, donde hay soldados hay verticalismo, no hay diálogo.

-Claro, un ‘yo hago y digo lo que me dicen que tengo que hacer’, por eso cuando empezamos a trabajar en la campaña con Mario Meoni entendimos que realmente se trataba de una franquicia, o sea, ponemos un gerente en Junín y la casa matriz, que es la Casa Rosada, le dice lo que tiene que decir; no puede tener un pensamiento propio. Aplaudo con las manos y con los pies el saneamiento del relleno sanitario, los colectivos, pero ahora, si hay hambre, si la heladera está vacía, si mi tía o mi abuela no puede ir al médico porque no tiene plata para comprar los remedios, porque tienen que decidir entre comer o comprar los medicamentos, entonces no puedo festejar nada, no puedo ponerme contento por tal o cual obra, y es en este punto en el cual creo que el gobierno de Junín perdió la brújula, en entender que en algún momento hay que decir ‘bueno, tengo que hacer otra cosa, no puedo hacer esto, aumenta la electricidad, el gas, y no puedo decir nada’.

-¿Cree que faltó sensibilidad para fijar otras prioridades en la gestión?

-No escucharon, hicieron una planificación, como una empresa con CEOs, como ocurrió en estos cuatro años, esa planificación incluía tener un determinado número de obras en la ciudad, pero se olvidaron de la gente, creo que es eso. Y no poder parar y pensar como defensores de los vecinos de Junín. El propio intendente, cuando era concejal, decía que iba a ser la voz del vecino. Llegó al municipio y se olvidó de que era la voz de la gente, prefirió ser un soldado, que no podía decirle nada a nadie, que simplemente cumplía órdenes, y llegó a esto, y hoy está en una situación muy difícil de poder remontar el resultado de las PASO. Y hoy más que nunca, que está el ex intendente Mario Meoni del otro lado, se decía que la gente no votaba para atrás, la gente no vota para atrás si no se hace semejante zafarrancho desde lo económico y lo social. Había un programa municipal del gobierno anterior, a partir del cual se le entregaban herramientas a los jóvenes, ¿vos me decís esto les resuelve la situación? Les resuelve la situación de la changa, hace que un padre joven, que no puede comprarles los pañales a los hijos, agarrar la máquina de cortar de pasto y salir a trabajar, o el que sabe peluquería, tener las tijeras para poder cortar el pelo ¿Qué hizo este gobierno? Lo sacó, todos pensamos que lo iba a mejorar, no lo mejoró y hoy no tenemos un solo programa municipal que pueda contener a los jóvenes.

-Usted es un dirigente de diálogo, de consensos, ¿cree que otro grave problema del oficialismo ha sido justamente la falta de diálogo?

-Cuando Petrecca llega, llega como una persona de diálogo, de puertas abiertas, esa frase, de ser el ‘soldado’, les cerró las puertas a todos, a los propios empleados municipales, a las sociedades de fomento que si no piensan como ellos les cierran las puertas, a la oposición. Cuando se puso de acuerdo todo el Concejo Deliberante de Junín, y votó una ordenanza que consistía en crear el Consejo Económico y Social de la ciudad, para poder discutir distintas herramientas, ¿qué hizo el intendente? La vetó. Ese día el intendente se compró el título de cerrar el diálogo con todo el mundo. Entonces, no tenés diálogo, no tenés el termómetro o la sensibilidad de saber lo que pasa en Junín, cuando habla la secretaria de Bienestar Social dice antes era de una manera, ahora es de otra, siempre para atrás y necesitamos ver lo que sucede hoy. Tenemos que sentarnos todos juntos a discutir cómo paramos esto y cómo hacemos para tener una emergencia alimentaria, tiene que ser ya, tenemos que disponer de fondos para darle de comer a la gente.

-¿Cree que el intendente Petrecca puede revertir la elección?

-Creo que lamentablemente no tiene margen, no tiene tiempo, y digo lamentablemente porque yo prefiero que le vaya bien a las personas que no tienen para comer, que les podamos resolver esa situación. El intendente Petrecca sacó menos votos en Junín que Macri y Vidal, en ese contexto no hay posibilidad alguna de que pueda revertir esto, entendiendo que se puede hablar de obras, veía que se pusieron letreros en braille para los colectivos, ese está muy bien, pero pareciera que hay dos dimensiones, esa dimensión de Suiza, y la dimensión de todos los días de la gente que quiere comer; y Petrecca está en esa dimensión y me parece que es imposible remontar una elección cuando se está en otro plano de la realidad.