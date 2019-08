Junín ya cuenta con una escalera de rescate mecánica de 32 metros

El intendente de Junín, Pablo Petrecca; el Jefe de Bomberos, Sergio Mazzone, e integrantes de la Cooperadora de Bomberos, contaron en conferencia de prensa que se adquirió una unidad que está equipada con una escalera mecánica de 32 metros que permitirá efectuar diferentes tareas de rescate.

Petrecca firmó un subsidio por un millón de pesos para adquirir dicha unidad y destacó que todo eso fue con fondos municipales, de los aportes de los vecinos, ya que el Municipio está totalmente saneado.

Esta unidad viene a mejorar y potenciar la capacidad de respuesta por parte de los Bomberos Junín y contar con equipamiento adecuado para el combate de fuego o situaciones de emergencia en altura u otras situaciones de riesgo ya que hace trabajos en diferentes planos; horizontales, ejemplo de puente, puede ir en dirección contraria a la altura, como por ejemplo un pozo y también es muy necesaria para los sectores industriales.

Al respecto, Petrecca manifestó que "me llena de emoción ver a personas que están dispuestas a entregar su vida en pos del otro. Quiero destacar la labor de los bomberos y nos llena de orgullo a todos los juninenses contar con un Cuartel de Bomberos con la calidad de personal que tienen. Y hoy estamos anunciando en conjunto con los bomberos que Junín va a contar con una escalera de rescate mecánica, algo tan importante y fundamental, con el cual no contábamos. Me comentaban de la importancia de tener esta unidad ya que Junín viene creciendo y mucho en materia de edificios y corríamos el riesgo, ante un eventual incendio, de no poder hacer el rescate como corresponde".

"Este fue un pedido que nos venía haciendo desde el cuartel y la Cooperadora de Bomberos y que de manera permanente veníamos buscando para poder adquirir. Por suerte, ya la conseguimos y por intermedio de un subsidio que vamos a firmar junto a la cooperadora, podemos anunciar que vamos a contar con esta herramienta tan fundamental. Es una gran alegría lo que pudimos lograr. Cabe destacar que esto se pudo hacer con fondos municipales y con el esfuerzo que los juninenses hacen para pagar las tasas. Esto es seguridad para los vecinos de Junín y en ese sentido seguimos trabajando. Era una herramienta difícil de conseguir, pero buscamos y ya lo tenemos con nosotros. Dentro de poco tiempo, lo vamos a presentar a toda la comunidad para que pueda observar cómo funciona y la importancia con la que cuenta", dijo Petrecca.

Para finalizar, aseguró que "la ciudad va a contar con esta herramienta que es fundamental. Era una necesidad que había y que por suerte lo pudimos concretar. Sin dudas que nos da una mayor tranquilidad por si llega a suceder algún hecho importante. Esto también lo podemos lograr por la buena administración de los fondos ya que tenemos un Municipio totalmente saneado. Los recursos de los vecinos los ponemos donde lo debemos hacer, estableciendo prioridades y en este caso hablamos de seguridad de los vecinos. Es un esfuerzo de todos los juninenses y nos llena de emoción poder dar respuesta a este pedido que tiene años y años".

Por su parte, Mazzone expresó: "Quiero agradecer al intendente Petrecca, a la Cooperadora de Bomberos Junín y a toda la sociedad que hace posible que nosotros contemos con un vehículo de dicha calidad. Será de mucha utilidad para lo que es rescate en altura en incendios de gran porte ya que permite trabajar en líneas de cañerías secas y en diferentes planos. Esto tiene una gran importancia para nosotros y es un anhelo de años que por suerte se pudo cumplir. Estamos más que agradecidos porque nos permitirá cumplir con diferentes funciones. También vamos a capacitar al personal para que pueda manejar esta unidad ya que es algo nuevo para nosotros".

Sobre las características de este vehículo, Mazzone, explicó que "se trata de una unidad con una escalera montada que tiene 32 metros y una barquilla para dos personas, o sea que soporta 180 kilos y donde pueden ir dos bomberos. Los mismos pueden estar totalmente equipados, y eso implica todo el equipo estructural y autónomo. Además, tiene la posibilidad de llevar toda la línea de mangueras con un monitor con lo cual podemos trabajar con líneas desde la barquilla, sin personal arriesgando la vida. Además, se puede llevar un tendido eléctrico que está dentro de la escalera, con un grupo electrógeno para trabajar en caso de hacerlo con una herramienta eléctrica para cortar una reja. Todo esto está montado arriba de un camión marca Daft, modelo 92 en muy buenas condiciones que viene de Europa. También tiene ciertas normas de seguridad ya que tiene sensores de proximidad. Además, tiene un formato que permitirá manejarse sin inconvenientes por las calles de la ciudad".

A su vez, Juan Carlos Amengual, presidente de la Cooperadora, dijo que "tengo el agrado de recibir esto por parte del Intendente ya que sabemos que es de suma utilidad para el cuartel. También quiero agradecer a la población por colaborar de manera permanente con nosotros. Desde el Municipio se hizo un aporte muy grande y fundamental para poder tener esta unidad".

También hizo uso de la palabra, Eduardo Naya, ex Jefe de Bomberos y actualmente a cargo de Defensa Civil y miembro de la cooperadora, quien sostuvo que "esto es algo que venimos esperando desde hace años y años. Estuve 15 años como jefe de cuartel y ya pasaron 15 años desde que me jubilé y era algo muy esperado. Si no hubiese sido con la ayuda del Municipio, nunca se podría haber comprado esta unidad que tanto se necesita por el crecimiento que tiene la ciudad. El objetivo es seguir aportando para la seguridad de la ciudad".