Oficialismo acusó a Meoni de “no hablar sobre los condenados de su gobierno”

El integrante de Juntos por el Cambio y director general de Defensa de los Consumidores y Usuarios del Gobierno de Junín, Fernando Scanavino, realizó declaraciones de tono político. Puntualmente se refirió a las intenciones del Frente de Todos, tanto a nivel local como nacional.

En cuanto al ámbito juninense, Scanavino afirmó: “Resulta sorprendente que quienes gobernaron la ciudad durante doce años (el meonismo), hoy pretenden tener la solución para todo, con equipos que han sido cuestionados, juzgados por la Justicia y condenados por casos de corrupción, de lo cual el ex intendente Meoni no emite ningún tipo de comentarios”.

Luego, amplió la mirada a nivel nacional. “En Argentina está en juego el sistema republicano. Hay un sector que está alentando que el país se incendie. Más allá del resultado de la PASO, que nadie lo puede cuestionar, hay dos modelos de países totalmente distintos”, analizó y detalló que “por un lado tenemos un sistema Republicano donde no ha muerto ningún fiscal por hacer una denuncia, se han respetado las instituciones, la división de poderes y el sistema federal sin discriminación por política”.

“Por otro lado, lamentablemente hay ciertas prácticas que los argentinos ya conocemos, como querer adelantar elecciones y crear un caos para después ser los salvadores de la Nación. Acá hay gente que no habla y candidatos que se esconden atrás de segundas o terceras líneas porque no tienen autoridad moral, como la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner”, agregó.

Posteriormente indicó que “la inflación no la creó el presidente Macri, viene desde hace seis décadas. Hay que ser muy cautos. Espero que no vuelva a suceder nada porque acá hay un presidente que fue electo por el pueblo y una gobernadora que ha hecho una obra magnífica en la Provincia de Buenos Aires como nunca hizo ningún hombre” y añadió que entiende que “este caos que pretenden crear algunos con declaraciones, después tienen consecuencias en la cotización del dólar y no hacen más que crear un clima para favorecerse. pero perjudica a todo el pueblo argentino. El gobierno nacional ha tomado todas las medidas necesarias para ayudar a los que más lo necesitan, más allá de las equivocaciones que existieron. Lo que tiene que primar es la cordura y el sistema republicano y no volver a lo que sucedió en los años 1989 o 2001”.