Junín tendrá menos representación en la Cámara de Diputados bonaerense

Las elecciones de este año pondrán en juego en la Cuarta Sección Electoral catorce bancas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Este será, entonces, uno de los escenarios en donde el oficialismo y la oposición disputarán voto a voto la representatividad legislativa de la región, que incluye 19 localidades.

A dos semanas de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el panorama planteado es de una gran polarización en todo el país entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, un mano a mano al que no escapa esta región. En este marco, más allá del resultado final, Junín perderá –seguramente– un representante en la Legislatura provincial, ya que en la actualidad hay tres diputadas oriundas de nuestra ciudad y, de ellas, solamente Laura Ricchini y Valeria Arata aspiran a renovar su banca, mientras que Rocío Giaccone quedó afuera de las listas del Frente de Todos. Asimismo, no hay otros juninenses que, a priori, tengan chances de ingresar en la Cámara Baja bonaerense. Es cierto que la docente de nuestro medio Fernanda Urcola encabeza la nómina del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT) en la Cuarta; no obstante, las posibilidades de que acceda a un escaño son muy bajas.

Las listas

De los catorce diputados provinciales por la Cuarta que terminan su mandato el 10 de diciembre, hay seis que pertenecen a Cambiemos: el chacabuquense Marcelo Daletto, los nuevejulienses Mauricio Vivani y Jorge Silvestre, la linqueña Vanesa Zuccari y el tejedorense Oscar Sánchez, además de Ricchini.

Otros cinco ingresaron por el kirchnerismo, entonces denominado Frente para la Victoria. Ellos fueron el pehuajense Avelino Zurro, el chacabuquense Mauricio Barrientos, el chivilcoyano Miguel Ángel Funes y Lauro Grande, oriundo de San Martín. Giaccone fue integrante de la misma lista, aunque a poco de asumir armó un bloque aparte.

Y los tres restantes llegaron en representación del Frente Renovador: el chivilcoyano Fabio Britos (hoy en Consenso Federal), Javier Mignaquy, de General Viamonte, y Arata.

De todos ellos, Ricchini, Zuccari, Vivani, Zurro, Arata y Britos buscarán –con mayor o menor chance– ser reelectos.

En tanto, con la composición actual, la ciudad de Junín cuenta con tres representantes, mientras que hay dos de Nueve de Julio, dos de Chacabuco, otros tantos de Chivilcoy, y uno de Carlos Tejedor, Lincoln, Pehuajó, Viamonte, más un legislador extra sección, proveniente de San Martín.

Este escenario de representatividad de nuestra ciudad en la Cámara Baja provincial se verá modificado luego del 10 de diciembre, ya que Junín pasará de tener tres diputadas propias a –probablemente– dos.

Laura Ricchini encabeza la lista de Juntos por el Cambio en la sección y, seguramente, va a tener otro mandato. El resto de los postulantes no pertenece a nuestra ciudad, ya que en estos comicios está secundada por Valentín Miranda (de Trenque Lauquen), Vanesa Zuccari, Mauricio Vivani, Anastasia Peralta (también extra sección, ya que pertenece a la Segunda) y Fernando Rovell (de Pehuajó).

La otra diputada local con aspiraciones es Valeria Arata, que se encuentra en el sexto lugar de la lista del Frente de Todos, una posición expectante, que acrecienta sus posibilidades a partir del escenario de polarización que está planteado. Aquí tampoco hay otros candidatos juninenses, ya que Avelino Zurro es el primero en la nómina, seguido por Viviana Guzzo (de General Viamonte), el actual intendente de Leandro N. Alem Alberto Conocchiari, Micaela Olivetto (de Chacabuco), y el jefe comunal de General Pinto Alexis Guerrera en el quinto escalón.

En tanto, no hay postulantes juninenses en Consenso Federal 2030, una lista encabezada por Fabio Britos –uno de los que aspira a reelegir– y Florencia Casamiquela, otra extra sección, oriunda de Florencio Varela.

Finalmente, es necesario mencionar el caso de nuestra coterránea Fernanda Urcola, del FIT, quien, más allá de encabezar su nómina, tiene muy escasas chances de llegar al legislativo provincial.

Números y porcentajes

El escenario polarizado plantea un único interrogante y es cuántas bancas le corresponderán al oficialismo y cuántas al Frente de Todos. El resto, por lo menos hasta ahora, parecería estar fuera de competencia, ya que el mano a mano entre Cambiemos y la alianza del kirchnerismo y el massismo hace prácticamente imposible la llegada de representantes de otros espacios.

Y los antecedentes avalan esta hipótesis.

Estas tres fuerzas, que hoy confluyen en dos frentes, se llevaron todos los escaños en juego en las últimas elecciones. Por ejemplo, en el año 2015 Cambiemos incorporó seis diputados, el Frente para la Victoria cinco, y otros tres UNA, que era la coalición que encabezaba el Frente Renovador entonces.

Dos años más tarde, cuando se pusieron en juego siete bancas de senadores, fueron cinco para Cambiemos y dos para Unidad Ciudadana.

Y algo similar ocurrió antes, con todas las bancas de senadores repartidas entre el FpV, el FR y el entonces Frente Progresista Cívico y Social en 2013; y los catorce escaños de diputados distribuidos entre el FpV, Udeso y el Frente Amplio Progresista en 2011.

Para ponerlo en números concretos: una fuerza política necesita no menos de 26 o 27 mil votos de piso para ingresar su primer diputado. El número surge de los votos positivos dividido las 14 bancas en juego. Por supuesto que no se puede saber de antemano cuál será ese número, pero sí se puede calcular en base a lo que sucedió en los comicios anteriores.

Hace cuatro elecciones que el número de votos positivos viene creciendo y ya se sabe que este año se sumaron más electores a la provincia de Buenos Aires. Entonces, es esperable que los sufragios alcancen –por lo menos– la misma cantidad que en el año 2015 (cuando hubo 372.316) o que en 2017 (382.530 votos). Suponiendo que en octubre haya unos 380 mil sobres válidos, el piso superará, entonces, los 27.100.

Es así como Ricchini tiene su lugar asegurado al encabezar la lista de Juntos por el Cambio, mientras que el Frente de Todos deberá obtener más de 163 mil adhesiones para que pueda reingresar Valeria Arata a la Legislatura. Se trata de una cifra que el FpV y el FR juntos ya superaron holgadamente en los años 2013 y 2015. Y si bien en 2017 Unidad Ciudadana y 1País obtuvieron poco más de 142 mil votos, no había entonces un escenario de polarización tan marcado como el de ahora, que permite especular con una mayor cosecha para este espacio de la oposición.

En tanto, el FIT siempre estuvo muy lejos del piso, ya que nunca llegó a los 10 mil sufragios en su favor en la Cuarta Sección Electoral.

En el Congreso Nacional

Donde –una vez más– tampoco habrá representación juninense es en el Congreso Nacional, un recinto que en varios momentos supo tener referentes de nuestra ciudad como protagonistas.

Es cierto que la vicerrectora de la Unnoba, Danya Tavela –que no es juninense pero vive y trabaja en nuestra ciudad– formará parte de la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio. No obstante, quien fuera hasta el año pasado secretaria de Políticas Universitarias está ubicada en el puesto 18, un lugar en donde las posibilidades de ingreso a la Cámara son mínimas.

Por su parte, el juninense Oscar Romero también está anotado para volver a la Cámara de Diputados de la Nación, lugar que ya ocupó entre 2013 y 2017. Para ello, ocupa el sexto puesto en la nómina de Consenso Federal 2030, otro espacio con escasas chances de alcanzar una banca a partir del 10 de diciembre.