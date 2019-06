Luna: “La que está decidida, lo va a hacer”

En cuanto a su posición personal respecto al aborto, la doctora Mercedes Luna señala: “La mujer que está decidida a interrumpir su embarazo, lo va a hacer. Y si nosotros no le damos la información correcta, probablemente entre en el circuito clandestino, en donde, además de cobrarle mucho dinero, pone en riesgo su vida. Eso es lo que nosotros debemos proteger. Si la mujer está decidida a hacerlo, no tengo por qué juzgarla, no soy juez, y sí necesito darle toda la información disponible y también el acompañamiento”.

Luna sostiene que, de acuerdo a su experiencia en atención a mujeres que llaman al 0800, advierte que “a veces, cuando uno charla con esa mujer termina decidiendo seguir adelante, pero si eso ocurre, también suele pedir que no se quiere embarazar más, entonces se coordina con el servicio para que, luego de ese embarazo, tenga una ligadura tubaria o una vasectomía su pareja”. Con todo, la profesional de la Región Sanitaria III remarca que “esta decisión la tomará a partir de la información que se le dé y no convenciéndola de que siga adelante: la mujer debe decidir sobre su cuerpo y es lo que tiene que hacer”.