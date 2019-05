Se puso en marcha el Instituto de Oficios y Competencias Laborales en la Unnoba

El Intendente, Pablo Petrecca, acompañó la presentación del Instituto de Oficios y Competencias Laborales que fue creado desde el ámbito universitario (Unnoba) para incorporar la dimensión de la formación en competencias para el mundo del trabajo.

El objetivo es permitir el acceso a la capacitación a las personas que necesitan conseguir empleo, aumentar la empleabilidad y validar los saberes en el trabajo para lograr una mejor inserción al mercado laboral.

El objetivo principal es el desarrollo de habilidades y competencias en personas que aún no han logrado incluirse en el mundo de la producción y el empleo, o que han quedado desvinculados a él.

Por la importancia de la presentación, también estuvieron presentes el Ministro de Educación de Nación, Alejandro Finocchiaro; el secretario de Políticas Universitarias, Pablo Domenichini; el Ministro bonaerense de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Elustondo. Los intendentes de Bragado, Vicente Gatica; General Arenales, Erica Revill; Los Toldos, Franco Flexas y Eduardo Campana de General Villegas. El evento se llevó a cabo en el Salón de la Democracia de la Unnoba.

En la presentación, el rector, Guillermo Tamarit dijo que "se trata de un hecho muy importante y valoramos mucho que toda la comunidad de Junín, a través de sus instituciones y toda la región nos acompañen, ya que los ejes de esta universidad tienen que ver con una construcción colectiva, teniendo en cuenta el contexto y dando respuestas a las demandas que la sociedad tiene, porque es imposible pensar a la universidad, solo desde ella".

"Hoy la universidad cambia porque la demanda de la sociedad cambia, hoy es más plural y diversa y esto le genera un nuevo rol a las universidades, poniendo foco en la inclusión, para no dejar a nadie atrás, porque quienes no pasen por una institución superior de educación van a ver limitadas sus posibilidades, no sólo laborales, sino culturales, sociales y personales", sostuvo.

Ante esto, El rector señaló que la Universidad, "responde a entender ese nuevo modelo de universidad, entendiendo el contexto socio económico. Por eso, este Instituto de oficios viene a ofrecer una alternativa a todos, pensado en construir entre todos su oferta y que de verdaderas respuestas a lo que necesita la sociedad. Para esto será muy importante el compromiso y el debate entre todos".

Luego agregó que "hoy una cuestión muy importante es el tema del trabajo y el salto tecnológico nos exige reestrenar a los trabajadores para volver a ponernos en el mercado del trabajo, para cuidarlos, que quienes demandan trabajo nos planteen qué es lo que se requiere para que el Estado, con la universidad, de respuestas, porque el trabajo es un ordenador de la sociedad".

En la presentación, también se llevó a cabo la firma de cartas de intención entre la universidad y representantes de de instituciones de la comunidad como: Sociedad Rural de Junín, Federación Agraria Argentina, Sindicato Empleados de Comercio, AEFIP, SMATA, ATSA, Sociedad Comercio e Industria, Asociación de Trabajadores de la UNNOBA, Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Departamento Judicial de Junín, Colegio de Médicos distrito IV, Grupo Servicios Junín, Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junín y el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Para finalizar, Tamarit aseguró que "éste Instituto de oficios, nos va a permitir romper la dinámica de que la universidad deje de reproducir los mismos estamentos sociales para convertirse en una institución de movilidad social, algo que en Argentina se da, ya que la universidad fue el gran instrumento de movilidad social en el Siglo XX y con estas acciones entendemos que seguimos transitando por ese camino, para que todos puedan pasar por la universidad, que pueden mejorar sus habilidades y competencias y acreditar lo que ya saben".

En su discurso, el Ministro de Educación, Finocchiaro, señaló que "es muy grato estar acá porque hace tiempo que quería venir, por la relación que me une con Guillermo Tamarit , también porque Danya Tavella, vicerrectora de esta universidad trabajó con nosotros por mucho tiempo y porque lo que estamos haciendo acá en Junín junto al Intendente y la universidad está muy bueno y es demostrar que las universidades están saliendo definitivamente de la torre de marfil".

"Hoy, la Unnoba, está asociándose al desarrollo productivo, económico, moral, social y cultural de su entorno, algo de lo que venimos hablando desde hace tiempo con muchos rectores, sobre cómo la tenemos que transformar, con carreras cortas, flexibles, porque la sociedad y las demandas son flexibles, además, porque la universidad tiene que estar concentrada en el desarrollo", remarcó.

El funcionario nacional, también señaló que "acá, en esta región, se necesitan muchos perfiles, de los cuales muchos, tienen que ver con oficios y la UNNOBA está dando respuesta a esto, mediante este instituto, que significa que estamos dando un paso para que Argentina, la Provincia de Buenos Aires, Junín y toda la región sean más grandes, porque la gente estará mejor y les permitirá desarrollarse en sus lugares, construyendo así un país federal, donde la Universidad Pública Argentina será esencial".

Por último, afirmó que "la universidad pública de Argentina tiene la responsabilidad porque es sostenida con el esfuerzo de todos los argentinos, entonces, lo que hoy está haciendo la UNNOBA, es hacerse cargo de esa responsabilidad, haciendo un mejor presente, un mejor futuro y para que todas puedan desarrollarse, abriendo sus puertas para que todos puedan estar".

Por su parte, el Jefe del Gobierno de Junín, Petrecca, agradeció "el acompañamiento y presencia, en este acto tan importante, de autoridades nacionales, provinciales, intendentes y representantes de Instituciones Intermedias de la comunidad".

Respecto de la puesta en marcha del instituto de oficios por parte de la Unnoba, el Intendente dijo que "antes cambios constantes, la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación, también producen cambios en el mundo laboral, cuestiones que se plantean y debaten, ciudades y países, en cumbres internacionales. Hoy, una vez más, la UNNOBA, nos demuestra que está a la altura de las circunstancias y actúa ante esos cambios permanentes".

"Quiero celebrar este día, histórico, porque esta puesta en marcha, de este instituto, junto a las instituciones intermedias y los municipios, da respuestas, genera oportunidades para todos, celebró la iniciativa de la Unnoba, que sea acá en Junín, porque sin lugar a dudas nos va a permitir que todos nos capacitemos y nos preparemos para lo que viene", concluyó el Intendente de Junín.

Por último, se informó desde la Unnoba, la oferta de cursos, que comenzarán a dictarse en el segundo cuatrimestre, incluye cuatro ejes: capacitación para la industria o sector productivo, formación de competencias de lectoescritura en la era digital, formación para el desarrollo de microemprendimientos, desarrollo de competencias claves para la empleabilidad.