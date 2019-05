Preocupa a la Provincia la decisión “unilateral” de Santa Fe por La Picasa

Como adelantó Democracia en su edición de ayer, convocados por el intendente de Junín, Pablo Petrecca, en su carácter de presidente de la Sub Cuenca A1, funcionarios provinciales de las áreas de Hidráulica y Agroindustria participaron de una reunión en Junín con productores agropecuarios de la Región para informar las acciones que se llevan adelante tras conocerse la decisión del gobierno de la provincia de Santa Fe de habilitar obras de conexión entre la Laguna La Picasa y el canal Alternativa Norte.

Desde la provincia de Buenos Aires apelamos al diálogo, pero no vamos a aceptar el comportamiento unilateral ni un acto casi delictivo como el de la provincia de Santa Fe, afirmó Rastelli.

En este sentido, Petrecca afirmó: "Esta reunión se da en el marco del Comité de la Sub Cuenca A1 y del trabajo en equipo que venimos desarrollando tanto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires como con los productores agropecuarios, sobre todos los temas referidos a la cuestión hídrica pero también sobre el tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con las obras en La Picasa".

Y el jefe comunal agregó: "El objetivo es informar a todos los productores sobre cuál es la realidad sobre las obras en La Picasa y todas las acciones que se están llevando a cabo desde el gobierno de María Eugenia Vidal".

“Hacer respetar a nuestros territorios”

El funcionario macrista también indicó: "Así como lo hicimos en 2017, con una postura firme, lo vamos a hacer ahora, respaldando las acciones que lleva adelante la provincia de Buenos Aires, como así también lo harán el resto de los municipios que conforman la cuenca de la Sub Zona A1, escuchando a nuestros productores y con la firme decisión de hacer respetar a nuestros territorios, a través del diálogo, con consenso y sin perjudicar a nadie. Para que quede claro, Junín apoya y aprueba la decisión de la provincia de Buenos Aires".

Por su parte, el subsecretario de Hidráulica, Luis Cesar Giménez, afirmó: "Hemos venido hasta aquí para compartir con todas las entidades del campo la posición de la provincia de Buenos Aires respecto de lo sucedido con La Picasa y la decisión unilateral de Santa Fe de poner en marcha la alternativa norte de desagüe. La próxima semana tendremos una reunión del comité de esta laguna y tras una reunión con intendentes y esta con productores, vamos a dar a conocer cuáles son nuestros planes respecto de esta cuenca y qué posición vamos a tener".

Giménez agregó que "la idea es que todos los bonaerenses sepamos y consensuemos las acciones para presentar a las autoridades del comité de cuenca de La Picasa".

“Motivo de preocupación”

Otro de los funcionarios que se hizo presente fue el ingeniero Marcelo Rastelli, director técnico de la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires y representante de la Provincia en el comité de La Picasa. Ante la prensa, afirmó: "La realidad es que una decisión tomada unilateralmente, cuando se supone que todos estamos comprometidos y empeñados en un funcionamiento colectivo entre las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y el Gobierno nacional, es un motivo de preocupación".

"Porque cuando veníamos trabajando mancomunadamente en encontrar soluciones favorables para todos, respecto del manejo de las aguas de La Picasa, imprevistamente Santa Fe hizo esta comunicación", remarcó.

“Desde la provincia de Buenos Aires apelamos al diálogo, pero no vamos a aceptar el comportamiento unilateral ni un acto casi delictivo como el de la provincia de Santa Fe. Hay otras soluciones posibles, como poner en marcha el canal de desagüe Alternativa Sur, con recursos que ya destinó Nación y la propia provincia de Buenos Aires, asumiendo la responsabilidad de la operación, mantenimiento y custodia de esta alternativa", afirmó el funcionario provincial.

Y añadió: "El problema hídrico de la cuenca de la Laguna La Picasa reconoce una extensa explicación que tiene que ver con las tendencias de los ciclos climáticos y con la no habilitación de las obras previstas en tiempo y forma. No haber habilitado las obras adecuadamente trajo como consecuencia que se volvió a cortar la ruta. La solución no es generar más conflicto haciendo un canal no permitido, como hizo Santa Fe, sino respetar y cumplir con las obras planificadas. Lo hecho por Santa Fe no aporta ninguna solución para La Picasa y sí complicaciones a los receptores, que somos nosotros y una parte de Córdoba", explicó el especialista.

“La población no debe alarmarse”

En referencia a las consecuencias de esta medida tomada por Santa Fe, Rastelli señaló que "la población no debe alarmarse, aunque sí estar advertida e informarse y por nuestra parte comunicar adecuadamente, no hay motivo de alarma porque en primer lugar entendemos que esta obra de Santa Fe no implica riesgos a las poblaciones; sí potenciales riesgos de afectación a zonas productivas".

En este sentido, Rastelli afirmó que "los argumentos que vamos a exponer desde Buenos Aires en el comité de cuenca de La Picasa son tan contundentes que van a inducir a la corrección de esta medida tomada por Santa Fe, a través de las instancias del consenso, como venía ocurriendo, o a través de las instancias institucionales que nuestras leyes y orden constitucional nos amparan, por eso Buenos Aires no renunciará a nada para restituir las cosas que se han hecho, al estado que deben ser".

Gonzalo Vázquez, por su parte, y como Director Provincial de Agroindustria, expresó que "es preocupante la decisión unilateral de Santa Fe, queremos saber qué impacto tendrá en la producción y campos bonaerenses y de esa manera determinar líneas de acción junto a las entidades de productores".

De la conferencia de prensa también participó Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín, quien valoró "el accionar del intendente Petrecca y las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Les agradezco que se hayan acercado para explicarnos qué está sucediendo. Lo que nosotros pregonamos es el diálogo y que cuanto antes Santa Fe revea su medida, bajo esta línea, trabajaremos desde nuestra institución".

Cabe destacar que la provincia de Buenos Aires semanas atrás solicitó que Santa Fe presentara los estudios técnicos y de impacto de la obra realizada y que mientras tanto se desactive la obra de su estado operativo.

Entre las evaluaciones de la incidencia del nuevo canal se determina según el Centro Regional Litoral del Instituto Nacional del Agua que una evacuación complementaria, ya sea por bombeo adicional o por canalizaciones, no resulta significativo para lograr un descenso de la laguna. Para los caudales que se puedan operar, se evacuaría un volumen poco significativo, lo que dicho de otro modo, se requieren aproximadamente 3 años continuos de evacuación de agua para incidir en el actual nivel de la laguna, siempre que no haya lluvias importantes.