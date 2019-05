Cámara de Corralones del Noroeste: Reforzar el trabajo y las acciones en beneficio del sector

Surgida como una organización que busca agrupar a los empresarios del rubro, la Cámara de Corralones Unidos y Afines del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (CUANOBA) ya cuenta con 36 empresas asociadas y trabaja para promover distintos proyectos, así como la transparencia en las distintas acciones que competen a los corralones de la ciudad y de la zona.

En diálogo con TeleJunín, Hugo Cieri y Javier Carpinella, presidente y vice de la recién conformada cámara, destacaron las actividades que se vienen llevando a cabo y la importancia de un diálogo constante con el municipio en lo que respecta a la obra pública Junín.

Cabe destacar que hasta el 15 de mayo se encuentran inscribiendo empresas para que se asocien a la Cuanoba.

Propuestas

Javier Carpinella, integrante de la Cámara, destacó sobre la organización: “Por la situación de los comercios y los rubros, empezamos a juntarnos, para trabajar con distintos proyectos. Estamos unidos y la idea es ver muchos puntos, entre ellos, que se pagan muchos impuestos, muchas tasas y el costo operativo nuestro es muy grande”.

Asimismo, desde la Cámara buscan trabajar con la transparencia “para que la gente sepa a dónde van sus impuestos”, aseguró Hugo Cieri.

Antes no estábamos muy presentes pero empezamos a involucrarnos y buscamos el bien de Junín y la zona. Somos comercios que empleamos mucha gente y hay que pelearla, indicó Javier Carpinella.

De hecho, la organización presentó una nota ante el Municipio para acompañar en algunas fiscalizaciones que se realicen para obras.

“Hay un tema en la pista de atletismo, que hubo problemas con los materiales entregados. No queremos que pase eso. Es mucho lo que uno aporta como negocio. Así que solicitamos a la municipalidad acompañar en la fiscalización de algunas cuestiones”, destacó Carpinella.

“Son pequeñas cosas en las que se trata de colaborar. Antes no estábamos muy presentes, pero empezamos a involucrarnos y buscamos el bien de Junín y la zona y aportar una ayuda. Somos comercios que empleamos mucha gente y hay que pelearla en este momento”, indicó.

“Hubo algunas charlas, por ahí sentíamos que no teníamos participación en la obra pública de Junín, de 20 o 30 no accedíamos a ninguna, como empresas de Junín, eso nos preocupaba. Por eso hemos tenido encuentros, pero falta mucho. Hay buena voluntad pero lo importante es que se arrancó. Y con el gobierno que sea, esperamos que se pueda trabajar siempre. Porque va a favorecer a todos”.

Proyectos y presentaciones

Entre las distintas acciones que la Cámara lleva adelante se encuentra un proyecto presentado junto a entidades agrarias “para que se revea el tema de los grandes contribuyentes”.

También según Carpinella, “para participar más, para ver a dónde va la plata de las tasas, en qué se puede invertir, en qué se puede mejorar”.

Por su parte, Hugo Cieri agregó: “Somos más de 36 empresas en la cámara, siempre hablando de los temas que nos comprometen a todos. La idea es tratar de poder ver las obras que se hacen en Junín y la transparencia. Para que la gente sepa a dónde va el dinero de sus impuestos, aunque no participe en obras públicas. Son obras muy importantes, han llegado algunas de 80 millones de pesos y la idea es participar”.

Algunos proyectos

Junto a la Federación Agraria filial Junín y a la Asociación de Productores Agropecuarios de Junín, la Cámara de Corralones del Noroeste presentó un proyecto ordenanza para cambiar el método de elección de los Mayores Contribuyentes.

Asimismo se reunieron con la Sociedad Comercio e Industria de Junín para debatir temas de actualidad que preocupan al sector comercial e industrial.

También se reunieron con miembros de la Secretaría de Desarrollo Económico para dialogar sobre acciones a implementar y con directivos del Banco Nación.

Presentes en la comunidad

Desde la entidad destacaron la intención de estar presentes en distintos aspectos de la ciudad y así se realizó con el Centro de jubilados Zona Norte, quienes durante la construcción de una sala en su centro, habían sufrido el robo de materiales y elementos.

“Ellos empezaron a levantar el salón con un sacrificio muy grande y les robaron las cosas. Así que hablamos con la gente de la Cámara y de la zona y decidimos ayudarlos”, contó Cieri respecto de la Cámara, que recibió el agradecimiento del Centro de Jubilados por la solidaridad.