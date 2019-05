Se realizó un nuevo encuentro de la Comisión de Caminos Rurales

En las instalaciones de la Escuela N° 34 se desarrolló un nuevo encuentro de la Comisión de Caminos Rurales al que concurrieron unos 30 productores pertenecientes a la denominada Zona C.

Acerca de esta jornada, el Ing. Alberto Del Solar Dorrego, encargado de Vial Rural del Municipio, afirmó: “El viernes nos reunimos con los productores nucleados en la denominada Zona C, que forma parte del nuevo esquema de subdivisión que implementamos en el Partido de Junín en lo que respecta al área rural. De la misma participaron las distintas entidades que integran la Comisión de Caminos Rurales, como la Federación Agraria, la Asociación de Productores Agropecuarios de Junín, la Sociedad Rural de Rojas y de Junín, la Liga Agrícola y la Sociedad Rural Argentina. La finalidad del encuentro fue poder juntarnos con productores de la zona para que se interioricen acerca de cómo será la metodología de trabajo de ahora en adelante”.

Con respecto al desarrollo de la reunión, el funcionario señaló que “la misma se llevó a cabo también con la intención de buscar apoyatura logística de los productores que están en la zona y para que observen cómo se hacen los trabajos. También queremos implementar una impronta propositiva en cada una de nuestras intervenciones, para que ellos nos digan qué es lo que conviene hacer en cada lugar de acuerdo a los conocimientos que tengan”.

Del Solar Dorrego aseguró que “fue una reunión muy positiva porque se juntaron aproximadamente 30 productores, como así también a autoridades de la comunidad educativa de la Escuela N°34, a quienes les pedí explícitamente que participaran porque constituyen un componente muy importante para nuestro trabajo”, manifestó Del Solar y añadió que “para nosotros la gente de estas escuelas y quienes viven en los campos son fundamentales. Por eso, nuestro esfuerzo está puesto permanentemente en lograr que tengan buenos accesos”.

Consultado acerca de la relación que mantiene con las distintas entidades que forman parte de la Comisión de Caminos Rurales, Del Solar señaló que “no he encontrado ningún tipo de mala predisposición, pero sí gente bastante preocupada por el mantenimiento de los caminos. Se ha conseguido algo muy importante como es la afectación del 70% de la tasa de Red Vial que surgió por iniciativa del Intendente Pablo Petrecca y considero que este fue el puntapié inicial para que esta gestión sea un éxito”.

El funcionario aseguró que buscan “la manera de resolver las problemáticas en el menor tiempo posible, pero hay mucho trabajo por delante. Todavía hay muchas máquinas que son muy viejas y tendremos que ver la manera de continuar con los operativos”.