Juan Pablo Itoiz destacó la “consolidación” de la Unnoba

Juan Pablo Itoiz, secretario general de la Unnoba y dirigente de la UCR de Junín, afirmó en una entrevista con Democracia que la Universidad “está en un proceso de consolidación”, ya que la etapa inicial fue superada “con muy buenos resultados y se ha desarrollado la oferta académica”.

No obstante, aclaró que esta casa de altos estudios se encuentra hoy frente a “un nuevo inicio, un nuevo desafío, que busca pararse sobre dos ejes, que son la inclusión y la calidad”.

“En los últimos años la Unnoba comenzó a ser una primera opción para los estudiantes, claramente nos da la pauta de que se ha producido ese afianzamiento y que la calidad de nuestra oferta académica está a la altura de cualquier universidad del país”, opinó.

-En un mundo cada vez más tecnológico, pero con grandes inequidades, las humanidades tienen cada vez mayor importancia.

-La reunión regional que se dio en Córdoba, a mitad del año pasado, tuvo la humanización de la tecnología como uno de los principales ejes, nosotros somos parte de esa discusión, entendemos que el rol de la Universidad es social, el tránsito por la experiencia universitaria cambia rotundamente la forma de pensar, más allá de si después se gradúa o no, y el objetivo es formar personas, ciudadanos críticos, comprometidos, que después tengan algún perfil profesional. El perfil académico de la Universidad tiene una lógica y un sentido, pero eso no quita que las actividades culturales, de extensión, los programas de vinculación con la comunidad no tengan ese sentido.

-Una de las demandas crecientes de la sociedad es la apertura de nuevas carreras.

-El Consejo Superior tiene todas las herramientas para analizar y planificar una oferta académica consistente, que también tenga en cuenta estas intenciones o motivaciones. Desde mi punto de vista la oferta que hoy tiene la Unnoba es adecuada para el perfil de la Región, eso no significa que no se pueda innovar, pensar en nuevos horizontes, pero tiene que ir de la mano de una demanda de la Región. No pasa por la simpleza de crear una carrera por una motivación particular o de un grupo de gente que está entusiasmada con alguna disciplina, debemos pensar cuál es la sustentabilidad, no solo en el tiempo sino también desde lo económico. Hay un perfil social que podría tener alguna alternativa hacia el futuro, pero será un análisis de la comunidad universitaria, en relación con la demanda y la sustentabilidad.

-¿Qué se pone en juego en esta elección?

-Como en todos los años electorales, cuando lo que se elige es Ejecutivo, lo que está en juego es el modelo de país, de desarrollo, de democracia que queremos consolidar.

-Esta discusión se da en un contexto económico complicado.

-Sí, la economía siempre ha sido un karma, para nuestra sociedad y para nuestra política, no hemos sabido, por lo menos desde la vuelta de la democracia hasta acá, sostener un modelo de desarrollo sustentable y la variable económica siempre ha sido el ajuste para la política, y esta no es una ocasión diferente. Habrá que reconocer los errores cometidos, y tratar de generar nuevas propuestas que permitan modificar aquello donde nos equivocamos y poder tener una alternativa de cara a la sociedad, frente a un escenario que va camino nuevamente a una polarización, ya que no hay una alternativa que sea sustentable.

-¿Qué va a hacer el radicalismo?

-El radicalismo es parte de Cambiemos, socio fundador, como lo fue a partir de la decisión de Gualeguaychú, y creo que seremos orgánicos a lo que resuelva el partido, creo que se va a ratificar la pertenencia a Cambiemos, más allá de las voces de dirigentes que están en contra, el partido va a sostener el perfil de un frente pluralista y democrático como el que representa Cambiemos.

-¿Cómo analiza el rumbo de la gestión local?

-Desde mi óptica, creo que Junín ha evolucionado, se ha llevado adelante un plan de obras que por ahí no tiene la visibilidad necesaria en un momento electoral, pero que es fundamental para construir una base de sustento y pensar en una planificación de desarrollo futuro. Obviamente que hay dificultades, hay situaciones dramáticas, pero para eso los gobernantes deberían tener la sensibilidad social suficiente como para reconocer a aquel que la pasa mal, con políticas públicas, no con asistencialismo ni demagogia, para darle una oportunidad a aquellos sectores que no la están pasando bien.