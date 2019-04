Las repercusiones que dejaron las primeras horas de la vuelta del transporte público

Sin dudas el lunes fue un día trascendente para los juninenses, con el regreso del servicio de colectivos que se puso en marcha luego de muchos años y comenzó a circular por las calles juninenses en las tres líneas que cubren casi un 70% de la ciudad.

La presencia del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, junto al intendente Pablo Petrecca en el acto de lanzamiento e incluso el recorrido en una de las unidades, coronaron una “vuelta redonda”.

Muchos sectores expresaron su satisfacción por la vuelta del transporte urbano que, vale destacar, será gratis durante todo abril, aunque se esperan más detalles sobre la implementación del sistema SUBE.

No obstante ello, desde la oposición expresaron algunos reclamos, tal es el caso del bloque de Unidad Ciudadana que aseguró que no fue invitado al acto.

También, desde el Frente Renovador se manifestaron a través de las redes sociales, específicamente sobre la presencia del presidente y la gobernadora en la ciudad.

Voces del acto inaugural

Una de las primeras en manifestarse fue la Diputada Provincial Laura Ricchini, quien dijo que "esto es algo muy importante para todos los vecinos de la ciudad y como lo dijo el Intendente Petrecca, el transporte nos iguala, integra e incluye. En su momento salimos a charlar con los vecinos y el micro era un pedido constante. Hay mucha gente que no se puede movilizar y era un gran inconveniente que a partir de ahora se podrá corregir. También será importante para los jubilados ya que antes tenían que pagar un taxi para hacer trámites o ir al hospital, y ahora tendrán la posibilidad de moverse con el transporte público. Esto es dar un derecho para los vecinos y luego de 25 años se lo devolvimos".

Además, agregó que "otra batalla que ganó el intendente fue la de posibilitar que los estudiantes accedan al boleto estudiantil de manera gratuita” y agregó: “Ahora les pedimos a los vecinos que nos respetemos y tengamos paciencia para con este actor que se incorpora al tránsito de la ciudad. Todos debemos hacer nuestra tarea, ya que será algo muy productivo para nuestra ciudad”.

Por su parte, el concejal de Compromiso por Junín, Andrés Rosa, manifestó que "desde el Concejo Deliberante hemos contribuido para que el transporte público vuelva a la ciudad, así que quiero felicitar a todo el equipo del Gobierno de Junín, provincial y nacional por este logro. Es un día de alegría y tener por segunda vez al Presidente Macri en nuestra ciudad, habla de la importancia que tiene este logro. También le pedimos al vecino de Junín que lo cuide, utilice y ayude a la sustentabilidad del transporte público. Son muchos los sectores que se van a ver beneficiados con el transporte y esto es hablar de inclusión de verdad. Junín estaba esperando al transporte público y lo debemos disfrutar".

El presidente de la Coalición Cívica Junín, Rodrigo Esponda también presente en el acto de lanzamiento expresó: “Estoy muy contento por la posibilidad de que el regreso del transporte público sea un hecho luego de 25 años desde que dejó de funcionar. Fue una promesa de campaña que por supuesto se demoró debido a la gran cantidad de modificaciones que hubo que hacer, pero hoy es un hecho concreto”.

Giapor: “Hay cosas que ajustar pero estoy muy conforme”

Consultado por Democracia, el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor, expresó su satisfacción por el nuevo servicio, pero advirtió que habrá cuestiones para ajustar.

“Me parece que era muy necesario. Estuvimos esperando 25 años para que suceda. La gente se ha volcado masivamente, tal vez porque es gratis o porque tiene curiosidad de ver el recorrido”, destacó el fomentista.

“Hay cosas que ajustar, hay sectores por ejemplo, en el barrio Prado Español, donde pasa muy lejos de lo que es la Escuela Nº 29, el Jardín de Infantes Nº 905, del Centro Complementario Nº 803 y la nueva Escuela en el barrio Fátima”, aseguró.

Giapor consideró que “es difícil dejar la rutina de la moto, pero la gente mayor estaba esperando los colectivos. Los chicos que van al colegio van a tener la posibilidad de viajar gratis. Es muy bueno y era necesario”.

En otro orden, se refirió a la situación de los taxistas: “Transportaron a la gente de Junín por años y ahora con los colectivos sería beneficioso que también ellos tuvieran un pequeño subsidio para que no se sienta una caída”.

Mazzutti “No es el mejor proyecto, pero es para celebrar”

El concejal de Peronismo Juninense, Lautaro Mazzutti consideó que “en estos días donde la mayoría de la gente la está pasando muy mal, y uno como dirigente político muchas veces siente impotencia de no poder solucionar estos problemas, ayer sentí que tanto insistir, tanto reclamar, tanto poner en el debate el tema del transporte público no fue en vano”. Aseguró además, desde su espacio: “Entendemos que no es el mejor proyecto de transporte público. El proyecto de ordenanza donde se aprobó la licitación nos dejó dudas, las manifestamos, pero igual acompañamos porque tenemos en claro que el acceso al transporte público es un derecho básico. Más allá de que estemos convencidos de que tenemos un mejor proyecto, que integra mejor la ciudad, que hoy los juninenses se puedan subir a un colectivo es para celebrar, en una ciudad donde tenemos muy pocas cosas para hacerlo”, concluyó.

Para Unidad Ciudadana, “Una falta de respeto”

El bloque de concejales de Unidad Ciudadana Junín, se mostró disconforme y consideró “una falta de respeto”, según indicaron en su comunicado “al no invitarlos al acto institucional del comienzo del transporte público”.

“El acto protocolar de la puesta en funcionamiento del transporte público en nuestra ciudad se dio en medio de un gran hermetismo. Hasta el mismo día no se sabía con certeza, donde se haría el acto ni quienes asistirían y una vez confirmada la visita del Presidente y la Gobernadora se vallaron las calles aledañas y no se les permitió el acceso a los vecinos”, expresó el comunicado.

Aún así aclararon que “desde Unidad Ciudadana se acompañó la puesta en marcha del transporte público en el Concejo Deliberante”.

Al respecto, el presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Rodolfo Bertone, expresó “lamentamos la falta de respeto por parte del municipio sobre el acto inaugural del transporte público. Ni siquiera nos han informado sobre el acto, ni sobre la visita de la Gobernadora y del Presidente”.

Y continuó argumentando, “más allá de las enormes diferencias políticas que nos separan, el no haber invitado a los bloques opositores habla de una falta de respeto hacia las instituciones y se enmarcan dentro de la falta de tolerancia que tienen al exponerse con quienes piensan diferente”, concluyó el edil.

En redes sociales

El Frente Renovador se expresó a través de Twitter, con la concejal Natalia Donatti y el economista Santiago Aguiar.

La ex contadora municipal, escribió en la red social: "¿Quién tenía pulserita para ver al presi en #Junín? Con Cambiemos hay un #PaísParaPocos #HayAlternativa".

El asesor del ex intendente Mario Meoni en el directorio del Banco Provincia, puntualizó: "¿El presidente y la gobernadora para inaugurar los colectivos? Para mí es una clara muestra de debilidad".

Feriado y colectivos llenos

Los juninenses aprovecharon el feriado para pasear en colectivo por la ciudad, por lo que pudieron verse muchas de las unidades colmadas de pasajeros en la tarde de ayer.

También en los refugios, buscando protegerse del sol, los pasajeros esperaban por el Rojo, el Verde o el Azul.

Claro que la gratuidad del boleto durante abril permite a los vecinos aprovechar el viaje y así también familiarizarse con los recorridos que luego comenzarán a utilizar a diario.

Padres con sus hijos también aprovecharon a sumarse al recorrido.

Boleto Universitario Gratuito

Los estudiantes de la Universidad que quieran acceder al beneficio del Boleto gratuito para el transporte público en la ciudad de Junín deben realizar una preinscripción a través de la página web de la Unnoba.

La metodología para acceder al beneficio será completar el formulario de inscripción, para luego gestionar en la Municipalidad el retiro de la tarjeta SUBE en los diferentes puntos de Unidades de Unidad de Gestión SUBE (UGS).

Quienes adquieran el Boleto podrán realizar una determinada cantidad de viajes diarios sin costo, de lunes a viernes, de 6 a 22.30 y los sábados de 6 a 14.

Consultas y más información: Dirección de Bienestar Universitario, 2° piso aula 24 del edificio Elvira Rawson de Dellepiane (Rivadavia y Newbery, Junín).