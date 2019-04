Con la presencia de Macri y Vidal se inauguró el transporte público en Junín

Fue un regreso histórico. Tras varias décadas sin servicio, finalmente ayer desde el mediodía volvió el transporte público a las calles juninenses, con la presencia en nuestra ciudad del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quienes acompañaron en el acto de lanzamiento al intendente Pablo Petrecca.

El jefe del Estado nacional y la mandataria provincial arribaron a Junín en un helicóptero de la Fuerza Aérea, alrededor de las 9.30, y desde el aeródromo –donde fueron recibidos por el jefe comunal- se desplazaron por avenida de Circunvalación hasta Alvear, República, avenida San Martín, hasta Derqui, donde los funcionarios subieron a uno de los nuevos colectivos, junto a algunos vecinos, que los llevó hasta el predio de la Agencia de Seguridad Vial, situado en Primera Junta y Chaco.

A las 10 llegaron al predio, en el cual los estaban esperando funcionarios municipales, legisladores provinciales de Cambiemos, invitados, y un escaso público, limitado mayormente por el fuerte operativo de seguridad dispuesto por el área de presidencia.

Estamos haciendo las cosas estructurales, de fondo, que necesita el país. Mauricio Macri. Presidente de la Nación.

Tenemos muchas dificultades, pero hechos como este nos devuelven la confianza. María Eugenia Vidal. Gobernadora bonaerense.

Así, tras saludar a quienes los recibieron cuando bajaron del colectivo, Macri, Vidal y Petrecca se dirigieron al sector especialmente preparado para los discursos. A varios metros estaba la gente invitada y los funcionarios, y en las alturas de un palco, la prensa.

Petrecca: “Soñé con este día”

“Soñé con este día, lo imaginé. Fue perfecto. No hubiera imaginado nunca lanzar el servicio de transporte público con la visita del Presidente y la Gobernadora. Estoy muy emocionado”, expresó el intendente en el acto inaugural.

Y agregó: “Una vez más estamos parados sobre hechos concretos. Palabras que se convierten en hechos, que generan cambios. Y en este caso es el transporte público, un cambio que nos iguala, que nos integra, que nos acerca”.

“Esto es producto del trabajo en equipo que pudimos realizar en conjunto con la Provincia y Nación. Señor presidente, señora gobernadora, les digo gracias, gracias por permitirnos trabajar en equipo, gracias por los avances que tiene la ciudad. Mauricio, María Eugenia, nos motivan y nos incentivan a que las palabras sigan transformándose en acciones”, afirmó.



“Cuando no se roba, se hace”

Por su parte, la gobernadora Vidal se mostró muy contenta de estar en Junín otra vez, “acompañando a Pablo y a todo su equipo, y con el Presidente. Como decía Pablo, para mostrar hechos concretos”.

Y recordó que hace cuatro años, cuando aún no era gobernadora, ni Petrecca intendente, recorrían las calles de Junín, hablando con los vecinos, y el transporte público era uno de los principales pedidos. “Fueron 25 años sin transporte público, esperando. Había esperanza de cambio pero costaba creer, porque después de tanto tiempo era difícil", recordó.

Y añadió: “Hoy estamos acá, con los colectivos detrás, habiendo hecho el primer viaje inaugural. Cada uno de esos juninenses que se van a subir al colectivo van a gastar menos en mantener el auto, o tener que comprar un auto o una moto como tuvieron que hacer durante tantos años reemplazando al transporte público, que no existía. Van a poder llegar a sus trabajos más seguros, porque si hay una ciudad en la provincia de Buenos Aires que conoce el drama de los accidentes de tránsito es Junín, y a partir de la implementación de este sistema de transporte público van a estar todos más seguros”.

La gobernadora habló de “recuperar la confianza, esta confianza de la que tanto venimos hablando con el Presidente en estos años, de lo que somos capaces y podemos hacer cuando trabajamos juntos".

Una vez más estamos parados sobre hechos, hechos concretos. Pablo Petrecca. Intendente de Junín.

Y admitió: "Tenemos muchas dificultades por resolver, pero hechos como este nos devuelven la confianza, nos demuestran por qué vale la pena atravesar todas estas dificultades".

Vidal remarcó que la confianza ayudó a resolver esos problemas que “nos acompañaron por décadas, mientras la política hacía otra cosa”.

“Estos hechos nos demuestran que cuando no se roba, y se hace, podemos devolverle la confianza a la gente", aseguró.

“Podemos vencer la resignación”

“Qué lindo estar acá por segunda vez, Pablito”, afirmó el presidente Mauricio Macri al comenzar su discurso. “Después de 25 años vuelve el transporte público. Esto es algo concreto y no es casualidad, esto es cambiar y demostrar que se pueden hacer cosas que nos decían que no se podían, que realmente podemos vencer la resignación si trabajamos en equipo, si nos proponemos metas concretas para mejorar la vida de la gente todos los días”, señaló.

“Esto lo estamos haciendo desde hace tres años, como hicimos con las obras de cloaca en el Parque Industrial, porque queremos que más pymes se radiquen en Junín, para que haya trabajo. Como hicimos con la obra de desagüe, para que no se inunde más Junín, con las obras de urbanización y con las obras de la Ruta 7, para cuidar a los argentinos, y también para que lo que producimos en cada lugar del país lo podamos llevar, por eso también estamos batiendo récords de inversión en trenes de carga, en los puertos, en los aeropuertos”, manifestó.

“Esto que estamos haciendo no es solamente acá – aclaró Macri-, es en todo el país, como lo hemos hecho con la educación, para que los chicos reciban educación de calidad, para que tengan acceso al trabajo en el futuro. No nos tentamos, como pasaba en gobiernos anteriores, de esconder los problemas. Fuimos de frente y evaluamos como estábamos con las pruebas Aprender y nos encontramos que estábamos muy mal, que casi la mitad de nuestros chicos no comprendían textos”.

Y también dedicó un tramo del discurso a los docentes: “Tienen el orgullo de enseñar y quieren hacerlo mejor. Y no se adhieren generalmente a estos discursos de aquellos que dicen representarlos, los gremios docentes especialmente de la provincia de Buenos Aires. Y trabajando con ellos, con los docentes, en dos años logramos pasar a que 8 de cada 10 alumnos rinden de manera óptima en Lengua. Eso demuestra que podemos, que hay futuro en este país”, afirmó.

“Este es el camino”

“Este es el camino por el cual vamos a derrotar la inflación, una inflación que en 80 años ha sido en promedio de 62,5 por ciento, sin contar los años de hiperinflación. Tenemos que sacarnos definitivamente de encima esto”, aseguró el Presidente.

En el tramo final del discurso, manifestó: “Estamos haciendo las cosas estructurales, de fondo, que nos van a permitir vivir en una sociedad más justa, con mejores oportunidades para todos”.

“No tenemos que escuchar más a aquellos que nos invitan a resignarnos, a decir que esto es así y que nunca va a cambiar. Todo va a cambiar, todo depende de nosotros. Gracias queridos vecinos de Junín, un cariño muy grande, sigamos trabajando juntos”, cerró.

“Un país donde la ley vale”

Macri destacó la gestión de su gobierno en el tema de la Seguridad. “Encontramos un estado de deterioro muy grave. Claro, decían que era una sensación, que no pasaba, y nosotros no aceptamos eso”, dijo. Y agregó: “Enfrentamos a las mafias, a los que roban, a los que matan y a los que venden drogas, porque son todos los que alteran la vida de los argentinos que trabajamos todos los días en paz, poniendo el hombro para sacar este país adelante”, remarcó.

Y añadió: “Tenemos récord de incautación de droga en la Argentina, cocaína, marihuana, pastillas. Tenemos más de 60 mil narcotraficantes presos, casi 8 mil prófugos que los hemos vuelto a poner en donde debían estar. Y éste es el camino, demostrar que estamos en un país donde la ley vale”, destacó.

El Presidente también admitió, al igual que Vidal, que falta mucho por hacer. “Estamos comenzando, pero nos hemos dado una oportunidad única, en años, en décadas, de trabajar juntos para construir ese país que todos soñamos, y claramente cuesta, porque es profundo y lleva tiempo, porque no hemos vuelto a hacer lo mismo que en el pasado, pegando con alambre o con alguna solución mágica que nos llevaron al mismo lugar de partida”, manifestó.