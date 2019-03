Una multitud participó del acto por el "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia"

Organismos Defensores de los Derechos Humanos conmemoraron el 43° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, con distintas actividades que se realizaron en la Plaza 25 de Mayo de Junín.

En el marco del encuentro por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, organizado por el Frente por la Memoria Colectiva, el sábado se llevó a cabo la Vigilia desde el corazón de la ciudad donde se leyeron poesías, hubo muestras fotográficas y bandas de música.

Luego, se realizó la lectura del documento central y de los nombres de las y los juninenses desaparecidos y ejecutados por los grupos de tareas de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar.

En tanto ayer, se hizo el acto central para el que se programaron poesías, performance, e interpretaciones musicales. En simultáneo estudiantes estuvieron repintando el mural emplazado en el Sitio de la Memoria.

“A 43 años del golpe cívico- militar- eclesiástico del 24 de marzo 1976 que transformó el sistema democrático e instaló un modelo económico-social ajeno a los intereses del pueblo, organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas” realizaron actividades con las consignas “Por Memoria Verdad y Justica la lucha continúa. Son 30.000. No al ajuste. No a la represión. No a la impunidad”, manifestaron desde el Frente por la Memoria Colectiva.