Cuando habiliten la Autopista 7, el peaje de Saforcada se reubicará en Chacabuco

Cuando quede concluida la obra de la autopista de Ruta Nacional 7, perteneciente al Corredor Vial C, desde Vialidad Nacional aclararon que se instalará una nueva estación de cobro entre Junín y San Andrés de Giles, más precisamente sobre el tramo conocido como la variante de Chacabuco.

Según indicaron, además se desmontará la cabina de Saforcada que continuará activa hasta la inauguración de la futura autovía, ya que será reubicada en el bypass de la localidad vecina, entre los kilómetros 196 y 219.

Si bien aún no trascendió el valor del pase, cabe destacar que entre nuestra ciudad y Buenos Aires habrá un peaje más que se suma a los ya existentes en Villa Espil (S. A. de Giles) Luján, Ituzaingó y Parque Avellaneda (CABA).

Actualmente, la obra del bypass de 23 kilómetros de longitud se encuentra paralizada desde diciembre de 2018, por problemas financieros en la Unidad Transitoria de Empresas (UTE) que demoró una parte del proyecto de 196 kilómetros que, más allá de ese inconveniente, avanza a buen ritmo

En una reunión reciente, el senador provincial, Agustín Máspoli afirmó que el Gobierno nacional tomó la decisión de rescindir el contrato a esas compañías (Arroyos SA, Homaq SA y UCSA), que además estaban contratadas para el tramo Carmen de Areco - Chacabuco.

De esta manera, el senador confirmó que los trabajos se volverán a licitar, mientras que las dos obras fundamentales para la terminación de la autopista, quedarán paralizadas. “Volverán a construirse una vez realizado el proceso de llamado a licitación, luego de la apertura de sobres, y adjudicación de las nuevas compañías”, destacó.

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, afirmó que el dinero y la decisión política están. “Si hubo un retraso es por un problema entre las empresas. Esto puede retrasar un poco la continuidad de la obra, pero no se paralizará”.

Cinco distribuidores en el bypass

La “variante Chacabuco” es un trayecto de 23 kilómetros, que está bastante avanzado, entre Coliqueo, la Curva del Sol, desde donde continúa por detrás del Aeródromo local hacia el kilómetro 196 de la Ruta 7, sector en que se une con el tramo original en sentido Carmen de Areco.

En agosto habían comenzado a colocar el distribuidor entre el kilómetro 196 y la Curva del Sol, ubicado en el trayecto dentro del campo expropiado, en la estancia La Esperanza.

“Desde el kilómetro 219 hasta lo que llamamos la Curva del Sol, donde se une con la Ruta 30 y la Ruta 191, va a haber cuatro nuevos carriles paralelos a la calzada original. Así quedaría la ruta vieja, como una circunvalación y a 200 metros la autopista”, declaró Juan Carlos Minchilli, de los Vecinos Autoconvocados.

Y aclaró que se van a instalar cinco distribuidores en el bypass y que no puede haber más de 5 kilómetros entre uno y el otro. “Estarán ubicados en el kilómetro 196, dentro del campo La Esperanza, en la Curva del Sol, en el cruce con las vías del Ferrocarril San Martín y sobre el kilómetro 219”, confirmó.

Avances entre Junín y Chacabuco

En el tramo Junín - Chacabuco (el más avanzado) ya se pavimentó cerca de un 90% de la doble vía nueva.

En una recorrida realizada por Democracia, se puede apreciar en un buen avance la construcción de la calle colectora dentro del partido de nuestra ciudad, entre la Clínica de Rehabilitación y el Junín Golf Club.

En ese marco, cabe destacar que ya fue colocado el puente sobre el Río Salado, el cual está situado en el km 234.

Además, fueron montados los tres distribuidores: la primera infraestructura se encuentra a la altura de la escuela rural (Chacabuco), la segunda en la entrada de O’Higgins y la tercera en La Agraria.

Areco – Chacabuco

Actualmente, están en construcción los tramos Chacabuco – Junín y San Andrés de Giles – Carmen de Areco (40 kilómetros) donde, además del continuo movimiento y compactación del suelo, se empezó a colocar brea y los distribuidores que conectarán con caminos rurales.

Solo continúa sin ejecutarse el trayecto entre Areco y Chacabuco, que si bien ya estaba licitado y en proceso de mensura, en el plan original del año 1969 no estaba comprendido. Las empresas encargadas de hacer esos 70 kilómetros, eran las mismas que estaban construyendo la variante paralizada.

La obra consiste en labores de arte menores y ampliaciones de obras de arte existentes; construcción de distribuidores (8), de puentes sobre A° Lamela y sobre A° Ranchos; demarcación horizontal, señalización vertical e iluminación de los intercambiadores mencionados.