Baja el precio en dólares de los inmuebles por la devaluación y la falta de operaciones

La abrupta caída de las operaciones de compraventa de inmuebles y los efectos de la devaluación de la moneda provocaron una baja de entre un 15 y un 20 por ciento en el precio en dólares de las propiedades, una situación que se da en nuestra ciudad y en el resto del país.

En este sentido, el presidente del Colegio de Martilleros de Junín, Daniel Di Palma, afirmó a Democracia: “Desde hace unos ocho meses se viene dando esta baja en el precio en dólares de los inmuebles, la cual es producto de la gran devaluación, con un dólar que pasó de 18 a 40 pesos”.

Y el especialista agregó: “El precio del metro cuadrado pasó de 1400 dólares final, a 800 dólares. Obviamente que la falta de operaciones, al no haber créditos hipotecarios accesibles, sumado a una alta inflación, también hace que el precio baje”.

En paralelo a la “falta de acceso al crédito hipotecario, las altas tasas bancarias también resultan más atractivas” para los inversores, advirtió el profesional, y agregó que si bien el sector agropecuario puede ayudar a dinamizar el mercado en los próximos meses, va a estar muy lejos de las expectativas y de la realidad de otros años, cuando el precio elevado de los commodities y el crecimiento del país impulsaban la compraventa de propiedades.

El año electoral también suma más incertidumbre al sector. “Estamos viendo un hilo muy delgado en lo que es la economía financiera, se pagan altas tasas, hay inflación alta, no hay acceso al crédito hipotecario, por lo cual es muy poco probable el desarrollo productivo, mientras que el ingreso de la gente ha quedado diezmado, todo esto provoca un combo que hace improbable un repunte”.

Los martilleros consultados por este diario coincidieron en que quien tenía una propiedad de 100 mil dólares, con un dólar a 20 pesos, ese precio se redujo hoy a 85 mil dólares, para poder vender. Pero advirtieron que, pese a que la devaluación superó el ciento por ciento, no hay que esperar que los inmuebles valgan la mitad, porque en el costo de reposición de la propiedad, muchos materiales están dolarizados y en los otros impactó la inflación.

Un mercado que no repunta

De todos modos, los martilleros sostuvieron que mientras haya tasas bancarias altas y no haya líneas accesibles de préstamos para vivienda, el mercado inmobiliario local no se va a reactivar.

Santiago Debé, director del Observatorio Inmobiliario de la República Argentina, coincidió en que la imprevisibilidad, derivada de los altos índices inflacionarios y de la variación del dólar, hace que la gente se incline a resguardarse en la divisa norteamericana o que se vaya al plazo fijo por las atractivas tasas.

Debé consideró que después de marzo, por tratarse de un año electoral, se pueden esperar algunos incentivos en los salarios, que van a mover un poco más la economía y, con ello, el mercado inmobiliario. Por lo pronto, señaló que los precios en dólares han caído entre un 20 y un 30%, lo que está acercando las posibilidades del comprador y del vendedor.

“Tenemos estadísticas y esto ha pasado otras veces en la historia, pero siempre a mediano o largo plazo el rédito que da una propiedad, cuando se ha invertido correctamente en la zona y el tipo de inmueble que tiene demanda, ha superado al dólar”, aseguró.

Cifras negativas en la Provincia

La actividad inmobiliaria en la provincia de Buenos Aires reflejó una disminución del 54,7% en la cantidad de compraventas respecto a enero del año pasado, informó el Colegio de Escribanos bonaerenses. De acuerdo a los datos proporcionados por la entidad en enero de 2019 se realizaron 3160 operaciones frente a las 6973 del mismo mes del año pasado,

En los montos la diferencia muestra una disminución interanual del 35,32 % ($ 8.043.587.678 en 2019 y $ 12.435.448.779 en 2018), con un alza en el valor promedio del 42,73 % ($ 2.545.439 en enero 2019 y $ 1.783.371 en el año anterior).

En lo que respecta a la comparación con lo que se observaba en diciembre de 2018, se evidenció una disminución del 78,8 % en la cantidad de operaciones y del 69,9 % en los montos totales de hipotecas, indicaron las fuentes.

En cuanto a la cantidad de hipotecas, en enero se registraron 250, lo que representa una disminución del 65,7 % con respecto a diciembre pasado (730).

Los montos disminuyeron un 48% en igual período.

Respecto al mismo mes de 2018 la disminución en la cantidad de hipotecas es del 92,3% (250 en enero 2019 y 3.253 en enero 2018), mientras que en los montos la disminución interanual fue del 67,3 %.

El presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Ignacio Salvucci, dijo a Télam que la entidad espera que "se reactiven los créditos hipotecarios" para revertir la caída de las escrituras y que "la variación del dólar altera las operaciones por períodos cortos de tiempo y luego se regulariza".

Esperan que “se reactiven los créditos”

El Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires espera que "se reactiven los créditos hipotecarios" para revertir la caída de las escrituras, aseguró su titular, Ignacio Salvucci.

"La variación del dólar altera las operaciones, por períodos cortos de tiempo, luego se regulariza; si no se fomenta el crédito disminuyen la firma de escrituras", expresó Salvucci.

Precisó que en el período 2017-2018 "las escrituras de hipotecas cayeron un 80% y las ventas de inmuebles un 33% por la variación del dólar y por la falta de créditos".

Destacó que "será muy esperanzador" para la actividad que el gobierno nacional reactive la línea de créditos "porque moviliza a un monto de circuitos que tienen que ver con el mercado inmobiliario".

Salvucci, quien celebró que hoy el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires cumplió 130 años de vida, indicó que la entidad se adaptó "muy bien" a las nuevas tecnologías.

En ese sentido remarcó que "es pionera en la instrumentación de la firma digital", un esquema matemático que sirve para demostrar la autenticidad de un mensaje digital o de un documento electrónico.

Aseveró que actualmente trabajan en la provincia de Buenos Aires unos 2.100 escribanos y enfatizó que" la institución crece ya que el distrito es muy grande y nosotros nos adaptamos muy bien a las nuevas tecnologías".

"El Colegio viene trabajando con la firma digital hace más de 20 años, somos pioneros en eso, y es el único del país que sostiene en una sola plataforma la firma digital con posibilidades de certificar firma digital, certificar fotocopia digital y expedir testimonio de escrituras con matriz digital", concluyó.