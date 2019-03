En los hogares sin red de gas preocupa el costo de la calefacción por garrafa

Mañana empieza el otoño, bajan las temperaturas, por lo cual en el hogar, las familias ya están pensando en cómo enfrentar los días fríos.

En Junín hay miles de vecinos que no tienen gas natural, por lo cual el precio de la garrafa es de vital importancia, más aún cuando la utilicen no solo para cocinar, sino también para calefaccionar la casa.

El precio de la garrafa de 10 kilogramos este año se incrementó un 60 por ciento comparado con el mismo período del año pasado. Actualmente cuesta como mínimo 300 pesos en los comercios barriales de nuestra ciudad, y 380 pesos si el distribuidor las lleva a domicilio. En febrero del 2019, la garrafa de 10 kilos costaba aproximadamente 185 pesos.

Consultado por Democracia, una de las empresas distribuidoras de gas envasado, Gonzalito Gas, informó que el precio actual es de 300 pesos si se retira en la misma empresa, y de 380 pesos, si la llevan a domicilio. Apuntaron que el último aumento del precio fue a partir del 1° de febrero de 2019, cuando de 220 pesos pasó a costar 300.

Según testimonios de usuarios, una garrafa de 10 kilos de gas envasado conectada a una cocina perdura aproximadamente 15 días, cuando la casa es habitada por dos personas. Pero si se la conecta a un estufa garrafera, en los días de mucho frío, no pasa de los 4 o 5 días.

En los barrios alejados del centro, otra de las opciones es la calefacción a leña, que tampoco es barata y los valores, seguramente incrementados respecto al año anterior, se conocerán en pocos días más.

Por los barrios

Guillermo Villarroel, presidente de la Sociedad de Fomento “Dr. Ramón Carrillo”, en diálogo con Democracia, explicó que en su barrio no llega la red de gas natural, por lo cual desde siempre se usa la garrafa y la leña para la calefacción.

“En este barrio, se usa mucho la leña. La traen del campo o se compra para abastecer las estufas hogar o las salamandras. Para la cocina se usa el gas envasado, siendo el valor de la garrafa común entre 300 y 400 pesos, aproximadamente, dependiendo a qué repartidor o comercio se la compre”, manifestó.

“En mi casa somos dos personas, la duración de la garrafa es de 15 a 20 días, si no se usa mucho. En invierno, la leña se compra a personas que ofrecen este insumo. El precio varía, depende también de la nafta, porque se corta con motosierra que funciona a nafta también, además de lo que se paga por flete. El costo es importante. Hasta el año pasado, los 100 kilos de leña se estaba pagando 350 pesos y no dura mucho en pleno invierno, cuando usa mucho más”, explicó.

Respecto a la garrafa social, Villarroel dijo que no había más. “En la gestión municipal anterior había un convenio por la cual se accedía a la garrafa social. Venía el camión una vez por mes y la dejaba a un precio razonable para los vecinos, pero en la actualidad no hemos recibido esa propuesta”.

Por su parte Patricia Yebrín, presidente de la Sociedad de Fomento “Mayor López”, explicó que en su barrio, el precio de la garrafa es de 310 pesos. “En este barrio hay muchas familias que no tienen sus casas conectadas a la red de gas por lo cual usan garrafa. Cuando hace frío y se usa la estufa garrafera, la unidad de 10 kilos no dura más de 5 días”, manifestó, tras aclarar que tampoco sabía que se vendiera la garrafa social como sucedía años varios atrás.

Desarrollo Social

Desde la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, Marisa Ferrari, al ser consultada por Democracia, manifestó que la comuna efectúa una provisión de una carga de gas en garrafa por familia, mes por medio.

Señaló que esta carga de gas es para familias que están por debajo de la línea de pobreza o en situación de vulnerabilidad social. Afirmó que aproximadamente hay un promedio de 500 hogares juninenses en esta situación, que acceden a dicho beneficio.

Explicó que hay dos proveedores de gas contratados por el Municipio para que hagan la carga de gas a las garrafas de estas familias. Es decir, cada una les lleva un envase vacío y el proveedor correspondiente se lo carga con gas, cada mes por medio.

Tal beneficio no es incompatible con el Plan Hogar que lleva adelante el ANSES.

Subsidios

En Junín, la otrora garrafa social no existe, pero sí los vecinos pueden tramitar un subsidio ante el ANSES que sería de 152 pesos. Ese es el subsidio para los beneficiarios del Plan Hogar (administrado por la ANSES).

En la página oficial del organismo dirigido por Emilio Basavilbaso (www.anses.gob.ar) se destaca que el subsidio de la garrafa social podrá ser cobrado hasta el viernes 12 de abril. El Programa Hogar es un beneficio que el Gobierno Nacional paga a aquellas familias de escasos recursos económicos facilitándoles la compra de las garrafas sociales. De esta forma, el Estado se asegura de que el subsidio alcance realmente a quienes lo necesitan.

Requisitos del Plan Hogar La vivienda no puede tener conexión a la red de gas natural. No importa que dicho servicio esté disponible en el barrio. Los ingresos mensuales del grupo familiar no pueden ser mayores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles ($25.000) o a tres ($37.500) si uno de los miembros de la familia cuenta con un Certificado Único de Discapacidad (CUD). Las personas interesadas en acceder a este beneficio deben inscribirse en ANSES. La registración se puede hacer personalmente en una oficial del organismo previsional con turno previo o de manera online desde la página web www.anses.gob.ar usando la Clave de la Seguridad Social.