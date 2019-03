San Cayetano: “Estamos solicitando cosas, pero no hay respuestas”

Los vecinos y fomentistas del barrio San Cayetano consideran que hace tiempo que dejaron de tener la atención que supieron tener en otros momentos por parte de las autoridades de la municipalidad y, según dicen, hay varios temas pendientes de solución sobre los que no encuentran eco entre los funcionarios comunales.

“Esto viene de larga data”, señala el vicepresidente de la sociedad de fomento, Juan Carlos Screpi, para luego ampliar: “Tratamos de seguir gestionando, vemos que en los barrios no hay obras y nos tenemos que quedar esperando a ver si surge algo. Estamos solicitando cosas, pero no hay respuestas”.

Entre los asuntos pendientes, está la extensión de servicios en las zonas más alejadas del barrio, una mayor presencia policial y mejoras en la plaza.

También está lo que sucede con el predio conocido como la Quinta Borchex. “A nosotros nos encantaría que sea un espacio aprovechado, son tierras ociosas y no se toman cartas en el asunto, haciendo falta tantos terrenos para Junín. El lugar está limpio, aunque hay un monte que nadie se anima a desmontar, ni por parte del dueño ni por el municipio”.

Esta semana, representantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia estuvieron recorriendo el barrio, e hicieron hincapié en ese sitio.

Infraestructura

El sector norte del barrio San Cayetano es el más postergado y en donde todavía resta mucho por hacer. Principalmente en las cercanías a la Ruta 188 y su colectora.

“Desde el inicio de la gestión hemos presentado varias notas con el mismo contenido: con reclamos por cuadras que no tienen gas, que están sin asfaltar y que no tienen cordón cuneta ni mejorado”, señala el secretario de la sociedad de fomento, Sergio Agorreca.

El otro servicio que requiere atención, de acuerdo a lo manifestado por los fomentistas, es el del alumbrado público. Agorreca remarca que “el servicio eléctrico sigue siendo el mismo desde hace 60 años, y el estado actual no ha variado desde 2012 hasta ahora”.

Por tal motivo, solicitan que haya una intervención del municipio para dotar de mejores prestaciones a esa zona. “A principios de la gestión de Petrecca se asfaltaron algunas calles y en eso hace hincapié esta gestión, como diciendo ‘ya hicimos algo’ –continúa el dirigente barrial–, pero si bien eso está muy bien, nosotros reclamamos lo que creemos que nos corresponde, que es una buena iluminación, sobre todo por un tema de seguridad”.

Los lugareños recuerdan que hace algunos años se comenzó a hacer un recambio de luminarias sobre la calle Salta, “pero después no se hizo más nada”.

Seguridad

Los residentes de esta zona insisten en el mejoramiento de la iluminación en las calles porque eso hace a la seguridad de la zona.

Sobre este tema, Screpi añade: “Se ven los patrullajes, aunque no es suficiente. Nosotros hicimos hincapié en la plaza porque venían jóvenes que hacían destrozos y nos mandaron a los bicipolicías, pero llega cierta hora de la tarde noche y se retiran. Entonces, en el horario en que más se requiere de la policía, no se encuentran en el barrio. Así que nos falta más presencia policial nocturna”.

La plaza

Fue el trabajo de los fomentistas lo que permitió que la plaza del barrio se convierta en un espacio agradable, parquizado, forestado y con algunos juegos, lo que redundó en que se convirtiera en un lugar de reunión.

Pero todavía no es suficiente. “Tiene solamente cuatro juegos en toda una manzana”, se lamenta Screpi, y enseguida profundiza: “este es un lugar muy grande donde viene mucha gente. Los chicos de mi barrio son iguales que los del Nueve de Julio, o del barrio de la Plaza Marcilla o los que van al Parque Central, y este lugar es el único que tenemos en esta zona. Y está desprovisto de juegos. Nosotros hicimos la forestación, se mantiene, pero nos gustaría tener un lugar con más opciones para chicos y también para los que hacen actividad física, como hay en otras plazas”.