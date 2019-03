Victoria Muffarotto: “El rol de la mujer en el peronismo fue y es esencial

La concejal María Victoria Muffarotto es una de las mujeres destacadas dentro de la política local, de hecho ella es precandidata a Intendente dentro del espacio Unidad Ciudadana y así lo ha hecho saber desde hace un tiempo.

En el diálogo mantenido con Democracia, se refirió a su vida política en el seno de una familia que sin duda también lo era, surgida de las profundas raíces ferroviarias que tenía su abuelo.

“En el próximo turno en que nos toque gobernar no tengo duda de que las mujeres van a recibir un nuevo impulso y van a conseguir mejores condiciones de igualdad que las que tenemos ahora”, afirmó.

- Como precandidata a Intendente por Unidad Ciudadana, ¿qué le gustaría hacer para Junín? Resumiendo dos o tres propuestas.

- Hay muchísimas cosas buenas que se pueden hacer por y para Junín, y con muy poco. Solo hace falta decisión política, buena voluntad y muchas ganas. Junín es una ciudad hermosa, con mucho potencial, no solo estructural sino humano. Hay algo muy curioso en mí, ¿sabés? y aquel que me conoce lo sabe; es que desde muy chica pienso en cómo mejorar nuestra ciudad. Siempre se me ocurrían pequeñas cosas y las anotaba. Hoy, increíblemente soy concejal y candidata a Intendente, así que muchas de esas ideas que pensé y soñé para Junín, siento que estoy muy cerca de hacerlas realidad.

La situación que hoy atraviesa Junín, no nos permite abstraernos de la realidad. Si llego a ser Intendenta voy a recibir una ciudad con un alto porcentaje de desempleo, comercios cerrados y muchas familias en situaciones económicas complicadas, por eso decidimos ponerle “La Victoria del Trabajo” a la campaña.

Es imprescindible gestionar para que Junín no solo sea una ciudad de servicios sino que tenga una matriz productiva. Junín tiene que arrancar y ponerse en marcha pero para eso necesita de un Intendente/a que lo quiera hacer.

La problemática de la falta de viviendas, también es algo que debemos solucionar, esta gestión de Petrecca desde que asumió no construyo ni una sola vivienda y para mí es fundamental, no sólo para solucionar el déficit habitacional, sino para generar trabajo. Todos sabemos de la cantidad de trabajos y oficios que se generan alrededor del rubro de la construcción. Tuvimos la suerte de que en Junín se construyeran casi 2000 viviendas con el Plan Procrear implementado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y 500 con el Plan Federal, así que si tenemos memoria lo recordaremos. Para ello tenemos pensado y diseñado un Programa de Viviendas impulsado por el municipio local.

- En su caso, ¿qué le impulsó a abrazar la política y desde cuando lo hace?

La política me interpeló desde muy chica, capaz no siendo tan consciente. Para mí la política no es mala palabra y pienso que todo es político. No creo en lo “apolítico”, no lo entiendo. En mi casa siempre se habló de política, vengo de familia peronista, abuelos ferroviarios y con gran sentimiento de lo colectivo, lo cotidiano, lo sencillo y por sobre todo con la filosofía de respetar y ayudar al otro, porque la patria es el otro, ¿o no?

Para mí las cosas no tienen un orden establecido, somos seres sociales y culturales y todo lo podemos cambiar y modificar. De eso se trata la política de “transformar la realidad” para mejorarla, quizás a algunos le pueda parecer un poco romántico mi concepto.

Siempre fui muy inquieta y ejecutiva, todo lo que no veía bien o me parecía que lo podía modificar lo hacía o al menos lo proponía, no me conformo con lo ya establecido. En la división del trabajo hay personas que se deben dedicar a la actividad política, y está bien, porque el Estado se construye de esa manera.

Como mujer siempre luché para respetar nuestros derechos y lugares en la sociedad, a nosotras siempre nos costó un poquito más todo, y no tengo dudas del protagonismo de la mujer en los años venideros. Todos deberíamos romper con las cadenas invisibles que nos impone las estructuras sociales, seríamos mucho más libres y felices, es cuestión de animarse. El Estado debe generar las condiciones para que eso suceda.

- Como abogada, ¿cómo ve la realidad en lo que a derechos del trabajador respecta?

- Soy abogada, con especialidad en Derecho del Trabajo, me recibí en la UBA (Universidad Pública), lo resalto porque para mí es un honor y un orgullo. La verdad que la realidad que estamos viviendo con respecto al trabajo es muy triste. El trabajo es regulador y ordenador de toda sociedad, le da dignidad al ser humano, por eso hay que valorarlo y respetarlo.

Ninguna crisis económica se soluciona flexibilizando las relaciones de trabajo, ese no es el remedio. El derecho laboral no sirve para solucionar cuestiones económicas, porque esa no es su función. Es cierto que hoy para cualquier comerciante o pyme las cargas sociales e impositivas son agobiantes, de ahí que escuchamos decir lo caro que cuesta mantener a un empleado. Pero eso no es culpa del derecho laboral o de los juicios laborales, eso es lo que nos quieren hacer creer.

Jamás vi fundirse a una empresa por pagarle a un empleado. Ahora, si queremos hablar de las causas verdaderas de la crisis económica, busquémoslas en la baja del consumo interno, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, el aumento excesivo de las tarifas, la inflación incontrolable, el aumento del dólar, combustibles, alimentos, apertura indiscriminadas de importaciones etc. Son decisiones políticas que responden a ciertos modelos económicos políticos.

- El peronismo, a partir de tener una líder como Eva Duarte, y una presidente como Cristina Fernández, ¿es el movimiento político argentino que más destacó la importancia de la mujer en la política?

- Sin duda. Lo primero que se me viene a la cabeza es el derecho al voto femenino. Las mujeres fuimos consideradas “ciudadanas” gracias al peronismo, que reivindicó el derecho a votar de todas las mujeres.

Cuando decimos que el peronismo es un movimiento, una forma de vivir, nos referimos a eso justamente, es un sentimiento. Es mucho más que un partido político con gobernabilidad. Es un movimiento que se caracterizó por reivindicar derechos, y no solo los de los trabajadores, un movimiento transgresor, de ideas muy revolucionarias y de vanguardia. Y el rol de la mujer en este movimiento fue y es esencial. Obviamente que no es el mismo peronismo el de Perón y Evita que el de Néstor y Cristina, porque la sociedad y la coyuntura no es la misma. Recordemos el Matrimonio Igualitario, el nuevo Código Civil, el Derecho a la Identidad de Género, la Jubilación de mujeres Amas de Casa, blanqueo del Servicio Doméstico, la ley de Fertilización Asistida, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley de Educación Sexual Integral, etc. todos ellos derechos de vanguardia.