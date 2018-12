“La sociedad de fomento trabaja para su barrio y la Federación, para Junín”

En sus más de cien años de historia, la Federación de Sociedades de Fomento pasó por diferentes situaciones. “En todo este tiempo la institución tuvo muchas idas y vueltas, porque ha sido como el Ave Fénix: tuvo que resucitar muchas veces”, grafica el presidente actual, Osvaldo Giapor.

Estos vaivenes hicieron que la entidad que nuclea a todas las sociedades de fomento estuviera sin actividad en algunos momentos de su historia. Y en la actualidad, también se encuentra en una situación particular. Es que en septiembre hubo una fuerte disputa en las elecciones para renovar las autoridades en la que se estuvo cerca de una división, a partir de posturas que parecen irreconciliables.

No obstante, Giapor asegura que esto no va a suceder y que, al margen de las diferencias, “hay buena voluntad” para continuar trabajando en conjunto y en unidad.



Por la unidad

Giapor acaba de asumir su tercer mandato en la Federación y, según dice, “es una continuidad” de lo que se venía haciendo. Con esta decisión, entonces, “se le dio más tiempo a esta comisión para que siga trabajando porque los temas de la Federación son de largo alcance”.

Para llegar a esta instancia, el camino fue largo y con algunos inconvenientes. “Desde el principio, cuando hicimos el llamado a asamblea, leímos el estatuto para que se vea que permitía una segunda reelección, no fue un capricho ni una imposición”, explica Giapor.

Para conducir los destinos de la Federación se presentó –además del oficialismo– otra lista encabezada por Juan Carlos Screpi, de la sociedad de fomento del barrio San Cayetano.

“Se intentó hacer una sola lista y yo estaba convencido de que había que hacerla –asegura Giapor–, pero un fomentista del otro grupo dijo cosas que no debían decir y me faltó el respeto, entonces les dije que yo hubiera apostado a la unidad, pero no podía hacerse de esa manera. Esta persona sigue diciendo que no me faltó el respeto, evidentemente no tiene la suficiente inteligencia como para darse cuenta de que sí lo hizo. Más allá de que no hubo unidad, se hizo la asamblea como corresponde y me eligieron para que yo siga en el cargo”.

Con todo, el histórico dirigente barrial asegura que “más allá de todo, hay buena voluntad”, y añade: “Nos gustaría estar todos juntos. Es probable que haya alguno que tenga una idea distinta y quiera cambiar un poco la marcha de la Federación y eso es correcto, todos tenemos que expresar nuestro deseo. Dicen que el que gana gobierna y el que pierde acompaña, hasta ahora no se da, pero ojalá que sea así”.

Objetivos

Para Giapor, “las sociedades de fomento deben trabajar para que su barrio esté mejor y que sus habitantes tengan mejor calidad de vida, mientras que la Federación trabaja para Junín, para todo lo que creemos que debe hacerse en la ciudad”.

Y en ese marco, los objetivos y expectativas de esta nueva etapa pasan por la concreción de diferentes proyectos para Junín.

“Una de nuestras preocupaciones, que hicimos saber en el Concejo Deliberante, era que no esté funcionando la bomba de cobalto en el hospital y ya nos certificaron que en pocos días ya va a estar otra vez en marcha”, señala Giapor.

Otro tema de interés para la Federación es la necesidad de contar con un aeródromo en funcionamiento. “Sabemos que hay una comisión en esa institución y está la idea de hacer una pista de tierra endurecida para que, por lo menos, pueda aterrizar algún avión de bajo porte, y nosotros vamos a apoyar ese proyecto y vamos a trabajar en todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a que se concrete”, puntualiza el presidente de la Federación.

También está la preocupación por “el estado en que está la Laguna de Gómez”, el funcionamiento irregular de la planta depuradora, y la concreción de la pavimentación del Camino al Balneario.

“Hicimos una movida muy grande porque Eden no cumplía con lo que Junín merecía –continúa Giapor–, y hoy tiene un nuevo gerente y después de todo lo que reclamamos, se consiguió que las nuevas autoridades pongan buena voluntad para que las cosas se hagan. Y también vamos a pedir que se amplíe el Parque Industrial o que se cree otro, si es necesario”.

Relación con el municipio

Los dirigentes fomentistas sostienen que tienen “muy buena relación con el Gobierno municipal y con la Provincia”, porque la Federación “está para tratar de ayudar”. En ese contexto, Giapor analiza que “se están haciendo muchas cosas importantes en Junín, pero hay muchas que faltan, también hay preocupación porque nuestros vecinos no están viviendo como deberían”.

Aunque se autodefine como “totalmente ajeno a la política partidaria”, recuerda que en algún momento un medio lo definió como “el eterno oficialista” y afirma que esto tiene una explicación: “Yo creo que los fomentistas tenemos que llevarnos bien con quien conduce porque necesitamos cambiar ideas, pedir para nuestro barrio y tenemos que estar en contacto directo con quien gobierna, sea de nuestro agrado o no. Protestaremos o aplaudiremos de acuerdo al criterio de cada uno”.

El año pasado, por sugerencia de la comisión del barrio San Cayetano, el intendente empezó a hacer reuniones con fomentistas de tres o cuatro barrios juntos, para que presenten cuáles son sus problemas y necesidades. Esta dinámica fue retomada en el último tiempo. “El intendente que escucha va a tener muchos empleados gratis, como nosotros, que le sugerimos y le pedimos las cosas que faltan. Esa es nuestra tarea”, añade Giapor.

Pasado, presente y futuro

Los dirigentes barriales consideran que Junín “tiene que darles muchas gracias a los numerosos fomentistas de años anteriores que con mucho esfuerzo lograron muchos avances”. En esa historia, “la Federación se rompió muchas veces y otras tantas se arregló y volvió renovada, con nuevos bríos, a trabajar por la ciudad”.

Hoy en día continúan con ese legado, y sobre eso, Giapor concluye: “Empezamos a tener reuniones sobre distintos temas. Se trata de encuentros en los que los fomentistas podamos adquirir más herramientas para poder desarrollar mejor nuestra labor. Días pasados tuvimos una charla con la defensora del Pueblo y el defensor del Consumidor, que nos permitió conocer qué instrumentos tenemos a mano para defendernos. Y seguiremos teniendo este tipo de propuestas para mejorar cada día”.