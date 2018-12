“El año que viene la economía va a empezar a salir del modelo recesivo”

En el marco de una agenda de trabajo y recorrido en zonales del Banco Nación, el vicepresidente de la entidad, Juan José Gómez Centurión estuvo en Junín y visitó al Club de Emprendedores y dialogó con el intendente Petrecca. A su vez brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a distintas cuestiones de la actualidad económica, programas crediticios, entre otros.

En líneas generales, Gómez Centurión destacó que la figura del emprendedor y los datos de la inflación que, en baja, prometen una cierta mejora de cara a 2019.

Sistema en recuperación

“Argentina tuvo un año complejo en materia financiera”, reconoció Centurión en la entrevista brindada a la prensa ayer.

“Hubo una política de restricción crediticia a los efectos de trabajar las dos puntas del fenómeno financiero que es la tasa y la cantidad de dinero circulante. Sobre esos dos puntos hubo consecuencias directas en el sistema financiero, con una restricción de encaje importante, que está impactando actualmente en la capacidad prestable que tiene el sistema financiero y dentro del sistema el Banco Nación también”, explicó.

Pero más allá de los resultados, aseguró: “Esto es una curva que está empezando a bajar, y da la sensación de que la fiebre está bajando y el sistema está saliendo de la necesaria terapia intensiva en la que estaba a los efectos de frenar la corrida cambiaria”.

Según Gómez Centurión, “la inflación está bajando, los datos de la inflación de septiembre, octubre y noviembre fueron sistemáticamente más bajos. Entre el primer y segundo trimestre del año que viene la economía va a empezar a salir del modelo recesivo y creo que esto es bueno para todos”.

Emprendedores

Asimismo, consultado sobre la situación de los emprendedores y el programa Emprender indicó que este año “nuestra meta eran 12 mil emprendedores al mes de julio, y superamos esa meta ampliamente”.

Según explicó: “Nuestra visión es que en Argentina hay cerca de 4 millones 700 mil emprendedores, de los cuales solo 70 mil están bancarizados. Estamos pensando en un proceso de no más de cuatro años llegar casi al millón de emprendedores bancarizados.

No solo por proceso de créditos si no por una herramienta financiera formal que le permite entrar en el modelo económico”.

El emprendedor, según describió Centurión, “es una persona capaz de hacer cosas que a uno nunca se le ocurrieron hacer, además de que cumple un sueño y es el proceso de transformación de una economía”.

En todas las recorridas de las zonales que realiza en la provincia de Buenos Aires, el vicepresidente del Banco Nación aseguró que “un 20% de los emprendedores están hablando de exportar: tela, tapas de empanadas, cinturones, marroquinería”.

A su vez, adelantó que se encuentran trabajando en la posibilidad de desarrollar un monotributo emprendedor “que tenga dos años con cuatro semestres para levantar de tasa cero y llegar al 100%. Lo estamos trabajando con Afip”.

Créditos y líneas

Gómez Centurión destacó que la línea 600 en sus tres variantes es una buena herramienta para las microempresas y emprendedores.

“Es una herramienta muy comprensiva, facil de manejar. Este año el Banco Nación por expresa decisión del presidente, cada sucursal tiene un área dedicada a expandir y trabajar la línea 600.

El banco sale a buscar emprendedores”.

Respecto de los créditos hipotecarios, el vicepresidente del Banco Nación aseguró que “la línea UVA 2017 generó una línea que no existía. Hay que lograr que con la baja de la tasa baje también la del uva. Pero nuestros hijos han podido acceder por primera vez a un crédito hipotecario. Yo no tuve en 60 años de vida una línea como esa”.