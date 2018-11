Cerrito Colorado Norte: “La falta de mantenimiento se pone en evidencia en esta época”

Una de las principales demandas para quienes viven en los barrios periféricos o que históricamente fueron de quintas, como Cerrito Colorado Norte, es la del mantenimiento del lugar. Principalmente, respecto de las calles, los lotes y la recolección de residuos voluminosos, como montículos y, fundamentalmente, ramas.

Justamente, estas prestaciones son las que en el último tiempo vieron mermadas los residentes de este sector de la ciudad.

“La falta de mantenimiento de calles, la irregularidad en la recolección de ramas y montículos y la necesidad de ampliar la red de alumbrado público, son los temas que se ponen más en evidencia en esta época en donde se empieza a frecuentar más este sector de quintas”, señala el vicepresidente de la sociedad de fomento, Juan Manuel Soberano.

Por eso la preocupación de los lugareños, quienes también remarcan algunos hechos de inseguridad que tuvieron en el último tiempo.

Poco mantenimiento

Respecto del estado de las calles, Soberano cuenta que “directamente las máquinas no están pasando”. Y amplía: “Cuando vienen, trabajan solamente en un sector, que es el ingreso por la calle Puente del Inca, que es donde está la Escuela N°35. Es muy poco lo que se hace, el interior del barrio prácticamente no está teniendo mantenimiento desde hace meses. Imagino que trasladar la maquinaria hasta allá genera un costo y todo para hacer una sola calle. Hoy se ve que hay anegamientos, el agua no escurre de la manera que debería hacerlo, esta es una zona muy arenosa y se genera mucho barro, y el acceso a esta zona se dificulta mucho”.

El otro punto que denota la falta de mantenimiento, es el de los montículos de ramas que se acumulan en los frentes de las casas. Los fomentistas destacan que durante la época de poda sí se estuvieron recolectando con normalidad, “pero en el sector de quinta siempre hay ramas, pastos y montículos, y en el último tiempo no estuvo este servicio”. Ante esta circunstancia, se hicieron los pedidos y los reclamos pertinentes, pero aún no tuvieron una respuesta satisfactoria.



Alumbrado público

Otro de los pedidos de los lugareños es el de la extensión del alumbrado público. Según dicen, lo último que se hizo en este tema fue hace tres años, gracias al aporte de los vecinos que permitió comprar luminarias, para que luego el municipio hiciera la instalación. “La realidad es que no tenemos una ampliación del alumbrado público –añade Soberano–, lo que se hizo fue porque el vecino lo compró. Hay un sector bastante amplio al que le falta esta prestación, este es un barrio relativamente nuevo y los servicios se van necesitando cada vez más. El sector norte de nuestro barrio está creciendo más y es el que menos iluminación tiene”.

Otro punto clave en este asunto es el de los accesos al barrio, que se encuentran en las rutas: “De las siete entradas, solamente cuenta con iluminación la de la Ruta 7, las otras de la 65 no la tienen. Esto fue pedido en reiteradas oportunidades. Desde la sociedad de fomento marcamos las entradas y colocamos carteles señalizadores, pero falta iluminación, y en esa zona hubo varios accidentes, inclusive algunos trágicos”.

Seguridad

Finalmente, la seguridad también preocupa a los residentes de Cerrito Colorado Norte.

“En muchas oportunidades hemos hablado que estábamos ajenos de otras cosas que sucedían en la ciudad, pero hoy no podemos decir lo mismo”, afirma Soberano, para luego profundizar: “Existen algunos hechos aislados, inclusive hace un tiempo se detuvieron a un par de jóvenes que estaban cometiendo delitos, ingresando a las casas, y hoy por hoy el cuidado lo estamos teniendo entre vecinos, con grupos de WhatsApp o llamándonos cuando vemos algo extraño. Esa es la manera de paliar esta situación. En cuento a la presencia policial, si bien no es como antes, se ve que los móviles recorren el barrio”.